Ce își dorește Mihai Bendeac, la împlinirea a 43 de ani: „N-am reușit să am o viață personală. Nu știu să fiu fericit în afara profesiei”

Mihai Bendeac urmează să împlinească 43 de ani și își dorește de să se ocupe mai mult de viața personală, din care să își ia micile bucurii. Actorul spune că s-a concentrat atât de mult pe profesia lui, încât a uitat să își construiască o viață în afara ei, motiv pentru care acum îi este din ce în ce mai greu.

Mihai Bendeac: „Cred că am devenit și mai sociopat”

Actorul recunoaște că a avut o viață tumultuoasă, însă pare că a devenit și „un pic mai sociopat”. La 43 de ani, actorul vrea să se ocupe mai mult de viața lui din afara meseriei de actor.

El a menționat că nu se referă neapărat la o iubită, ci la momente care îl fac să fie fericit în afara profesiei.

„Am avut o viață extrem de tumultoasă din punctul ăsta de vedere, o viață extrem de aventuroasă. În ultimul timp nu s-a mai întâmplat treaba asta, pentru că am avut și foarte multă treabă, nu că n-aș fi avut-o înainte. Cred că am devenit și un pic mai sociopat, este un aspect al vieții mele pe care vrea să-l reglez neapărat.

Din punct de vedere profesional, știu ce am de făcut întotdeauna, nu am avut niciodată îngrijorări în ceea ce privește aspectul ăsta. Ce-mi doresc de la mine în 2026 este să mă ocup un pic mai mult, măcar un pic mai mult, de viața personală, pe care nu am reușit să o fac să existe vreodată.

Când spun viață personală, mă refer în primul rând la o mai mare doză de momente în care să-mi permit să fiu fericit în afaraprofesiei. Eu nu știu să fiu fericit în afara profesiei, aici e problema. Nu am descoperit ceva, în afara, mă rog, unor debușeuri, ieșit la o beție și așa mai departe pentru câteva ore, nu am reușit să descopăr ceva în viața reală care să mă facă mai bucuros decât asta, decât a face meseria asta”, a mărturisit Mihai Bendeac pentru Click!

Cum se simte la aproape 43 de ani

Actorul urmează să împlinească 43 de ani pe 16 februarie, însă perspectiva nu îl încântă absolut deloc. Deși apreciază oamenii care îi spune că le-au făcut copilăria frumoasă, gândul că este atât de în vârstă încât să asiste la maturizarea unor copii îl îngrozește.

„În primul rând, mi se pare absolut oribil că împlinesc 43 de ani. Mi se pare îngrozitor. Mă înnebunește în ultimul timp și ne înnebunește în ultimul timp, și pe colegii mei, faptul că eu aud foarte des asta: “Mi-ați făcut copilăria frumoasă!”. Să înnebunesc când aud, îmi vine să mă dau cu capul de pereți. Mă bucură aprecierea, dar mă face să mă simt foarte bătrân”, a spus actorul.

