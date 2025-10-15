Mihai Bendeac, mărturisire emoționantă. Ce i s-a întâmplat actorului pe platourile de filmare: „Poate am atins un înger”

Mihai Bendeac a împărtășit fanilor o poveste cu totul specială, petrecută în timpul unei zile solicitante de filmare. Actorul spune că, pentru o clipă, a simțit din nou acea fericire pură pe care o trăise doar în copilărie, grație unui zâmbet de copil.

Mihai Bendeac, moment de revelație pe platourile de filmare

Mihai Bendeac a povestit pe rețelele sociale o întâmplare emoționantă trăită în timpul filmărilor la „Băieți de oraș”. O simplă întâlnire i-a trezit actorului o amintire veche de 37 de ani.

Zilele trecute, Mihai Bendeac a avut parte de un moment neașteptat de emoție pe platourile de filmare ale producției „Băieți de oraș”. Filmările aveau loc la Colegiul Național „George Coșbuc”, iar actorul, aflat într-o zi plină, a încercat să nu refuze pe nimeni dintre cei care i-au cerut o fotografie.

Într-una dintre pauze, un domn l-a rugat să facă o poză cu fiica lui, Ingrid. Deși Bendeac este obișnuit cu astfel de momente, de data aceasta, spune el, s-a întâmplat ceva cu totul diferit.

„ Vreau să împărtășesc cu voi ceva ce mi s-a întâmplat zilele trecute. Eram la filmare. Acțiunea se petrecea la Colegiul National George Coșbuc. Zi de filmare grea, cu multe cadre. Cu toate acestea, în măsura în care timpul a permis, am încercat să nu refuz pe nimeni care și-a dorit o fotografie. La un moment dat, mergând spre rulotă ca să mă schimb în altă ținută și cu mintea alertă la ce cadru urmează, am fost abordat de un domn care m-a rugat să fac o fotografie cu fiica lui, Ingrid. Nu este, în mod evident, ceva ce nu mi s-a mai întâmplat. Am făcut poze cu mii de copii. Am cunoscut copiii prietenilor, colegilor. Toată lumea știe că mă topesc instantaneu, îmi plac copiii (atâta timp cât nu sunt ai mei ). Daaaar… Acum a fost ceva diferit. Copilul ăsta avea un zâmbet care oprea timpul în loc ””, a povestit Mihai Bendeac pe pagina sa de Facebook.

„Și, mai presus de orice, în momentul în care s-a uitat la mine… Ei, aici e greul. Nu știu cum să explic… Efectiv am simțit un nivel de bucurie, de zen pe care nu l-am mai regăsit niciodată din copilărie până acum”, a completat el.

Actorul, despre cel mai fericit moment al vieții lui

Mihai Bendeac a povestit că acea clipă i-a readus o senzație pe care o trăise doar o singură dată, când avea cinci ani, într-o zi de toamnă, alături de bunicii săi, care veniseră să-l ia de la grădiniță.

„Eu am o chestie la care mă raportez atunci când vine vorba despre fericire. Cred că am atins-o o singură dată în plenitudinea ei. Aveam 5 ani. Era o zi de toamnă când bunicii au venit să mă ia de la grădiniță. Nu știu de de ce amintirea aia este atât de pregnantă. Îmi amintesc tot. Cum eram îmbrăcat eu, cum erau îmbrăcați ei, cum bătea soarele, absolut tot… Și fericirea aia! Aia pe care nu am mai atins-o niciodată”, a continuat actorul.

Acea fericire, spune el, resimțit-o sâmbătă, pentru prima dată după 37 de ani, în prezența fetiței care și-a dorit o poză cu el.

„Până sâmbătă. Când, din nimic, în mijlocul unei zile de filmare complicate, în miezul unei vieți cu multe lupte, dintr-o dată, am atins iar, după 37 de ani, fericirea aia. Într-o secundă. Pur si simplu. Nu știu de ce. Nu știu cum. Nu știu de ce tocmai copilul ăsta. Nu știu de ce acum. Nu știu ce înseamnă asta. Nici n-am timp în perioada asta să reflectez la acest aspect. Încă suntem în filmări la “Băieți de oraș”, urmează premiera la teatru cu “Cei trei asasini”. Însă ceva s-a întâmplat. Într-o după-amiază. Cu un zâmbet de copil. Mulțumesc, Ingrid! E clar că tu ai ceva special. Poate am atins un înger”, a conchis Mihai Bendeac.

Sursă foto: Facebook

