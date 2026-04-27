Cum arată adevărata Gina Felea acum. În prezent promovează criptomonede

O mai ții minte pe Gina Felea? În 2026, fosta patroană de club parodiată în serialul de comedie „Băieți de Oraș” este o prezență activă pe rețelele sociale.

Cum arată adevărata Gina Felea acum

O figură controversată dar extrem de populară, Gina Felea continuă să fie un nume cunoscut în rândul românilor, chiar și în 2026. Parodiată cu umor de actrița Anca Dinicu în serialul „Băieți de oraș”, Gina are în continuare o viață la fel de intrigantă.

Potrivit Protv.ro, Gina Felea a captat pentru prima dată atenția publicului acum mai bine de un deceniu, când un videoclip de recrutare postat de ea pe rețelele sociale a devenit viral. În postare, Gina, originară din Vaslui și stabilită în Italia, căuta tinere interesate să lucreze în cluburile de noapte pe care le deținea în Torino. Tonul direct și stilul neconvențional de promovare au generat atât amuzament, cât și controverse, dar i-au adus notorietate instantanee.

„O muncă ușoară și, în același timp, distractivă, unde poți câștiga bani simțindu-te ca acasă, deoarece noi, aici, suntem o familie. Combinăm munca și distracția pentru a ne simți cât mai bine și pentru a transforma munca în plăcere.

Dacă nu ați mai lucrat vreodată în acest domeniu, nu vă imaginați că o să cuceriți lumea din primul contract sau că vă veți îmbogăți peste noapte. Acest lucru se întâmplă, de obicei, după minimum 10 luni — maximum 24 de luni (depinde de cât de ambițioase sunteți și de clubul în care ați nimerit). Însă, între timp, viața bună și banii nu vă vor lipsi nici măcar o clipă”, spunea ea la acea vreme.

În prezent promovează criptomonede

Această popularitate a fost amplificată de apariția personajului său fictiv în serialul de comedie „Băieți de oraș”, scris de Mihai Bendeac. Interpretată de talentata Anca Dinicu, Gina Felea a devenit o sursă inepuizabilă de umor, cu replici memorabile și gesturi care au rămas în memoria colectivă.

Dar ce face Gina Felea acum, la 41 de ani? După o perioadă mai puțin publică, Gina s-a reinventat și s-a orientat către promovarea criptomonedelor, un domeniu aflat în plină expansiune.

Conform sursei citate, aceasta s-a adaptat vremurilor moderne și a devenit activă pe rețelele sociale, prezentându-se ca un creator de conținut. Pe contul său de Instagram, Gina publică frecvent materiale video în care folosește inteligența artificială pentru a crea conținut vizual, deseori în ipostaze provocatoare sau în ținute îndrăznețe.

Pe plan personal, viața Ginei rămâne un mister. Relația ei cu Ronald Lashi, bărbatul alături de care apărea în trecut, pare să fi ajuns la final, acesta fiind absent din postările recente.

Foto: Instagram

