Mihai Bendeac, mesaj ironic despre Ilie Bolojan și clasa politică: „Voi realizați ce a făcut ăsta?! Deci a plănuit o viață întreagă nemernicia”

O postare recentă publicată pe Facebook de Mihai Bendeac a devenit rapid subiect de discuție în mediul online, după ce actorul a ales să abordeze, în stilul său caracteristic, scena politică din România. Mesajul, construit evident pe o notă de ironie și exagerare artistică, îl are în centrul atenției pe Ilie Bolojan și modul în care acesta este perceput în spațiul public.

Mihai Bendeac, ironii despre felul în care e perceput Ilie Bolojan în spațiul public

În postarea sa, Bendeac construiește un discurs ironic în jurul lui Ilie Bolojan, ducând ideile la extrem. Stilul este unul evident satiric, în care realitatea este „întoarsă pe dos” pentru a evidenția modul în care sunt percepuți politicienii în spațiul online.

„BOLOJAN. CEA MAI MARE JIGODIE DIN ISTORIA ROMÂNIEI”, este titlul pe care actorul l-a dat textului său, făcând înțeles încă din prima clipă că tonul este unul de satiră și exagerare, nu o analiză politică serioasă.

Actorul continuă printr-un discurs despre propria experiență de viață, folosind formulări precum:

„Am făcut 18 ani de școală… Îmi pregătesc doctoratul… am în casă vreo 2000 de cărți”, pentru a construi un context ironic în care își prezintă „autoritatea” de a comenta.

„Am făcut 18 ani de școală. (Școală generală, liceu, universitate, master). Îmi pregătesc doctoratul. Am în casă vreo 2000 de cărți și cumpăr compulsiv. Mă pasionează istoria, geografia, fizica, orice face parte din natura umană. În plus, am pretenția că mă pricep la oameni fiindcă sunt regizor/scenarist/actor de peste 20 de ani. Studiez omul cu tot ce înseamnă asta”, a continua el.

Portretul satiric al premierului

Partea centrală a postării îl vizează pe Ilie Bolojan, descris într-un stil clar ironic.

„Dar niciodată nu mi-aș fi putut închipui, imaginația mea nu ar fi putut crea un personaj negativ, o jigodie de tipul Bolojan. Voi realizați ce a făcut ăsta?! Deci a plănuit o viață întreagă nemernicia… A început viața de funcționar ca și consilier într-un mini-orășel (Aleșd). Apoi a urcat până în funcția de primar al municipiului Oradea. Și aici intervine lovitura de geniu. Merg încontinuu prin țară de ani și ani de zile. Văd toate orașele mari de câte două ori pe an cel puțin. Omul (știind ce are in minte și în plan ca și finalitate) a transformat Oradea 180 de grade. A făcut să arate superb, a adus investiții. Dar știa, jegosul, unde voia să ajungă… Apoi a devenit șef al consiliului județean Bihor. Bang!!! La fel! Își ține treaba, le câștigă încrederea oamenilor de acolo”, a mai scris Mihai Bendeac, evidențiind parcursul politic al lui Ilie Bolojan.

Actorul a continuat cu măsurile luate de premier din clipa în care a ajuns la conducerea Executivului, printre care mărirea taxelor și impozitelor.

„Apoi, după ani și ani… ajunge unde voia!!! În funcția de premier. Ani și ani și ani și ani de minciună pentru momentul visat. Momentul în care va ajunge în poziția de a distruge România, de a pune taxe și biruri inumane pe români, a vinde complet România, a subjuga statul Europei diabolice și a o îndepărta de lumea ortodoxă, creștină, sacră, milenară”, a scris Mihai Bendeac.

Mihai Bendeac, despre „singura” salvare a României

Mihai Bendeac a continuat în același stil ironic, afirmând că sigura salvare a țării este venirea lui Călin Georgescu la conducerea țării, în timp ce partide precum AUR, POT și SUS să vină la guvernare.

„Jur în fața lui Dumnezeu că eu, pe numele de botez Mihai Valentin Octavian, cred că țara noastră are o singură șansă: o președinție Călin Georgescu și o conducere AUR – POT – SOS cu sprijinul PSD. Măcar 3-4 ani. Așa să ne ajute Dumnezeu! Susțin campania online: “Ajunge! Până aici!” Bolojan, pleacă jegule acasă!!!! PS – Și e și hoț patentat!! A furat un TIR, acum multă vreme! Știu sigur de la televizor!”, a încheiat Mihai Bendeac postarea sa.

Sursă foto: Facebook, Hepta

