Primarul Sectorului 3, Robert Negoiță, sare în apărarea lui Ilie Bolojan după ce PSD i-a retras sprijinul. „S-au întâmplat niște lucruri! Asta e poziția mea!”

Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Într-un moment de maximă tensiune politică, în care coaliția de guvernare pare să se fi prăbușit iremediabil, primarul Sectorului 3, Robert Negoiță, a provocat un cutremur în interiorul propriului partid. Printr-o mișcare neașteptată, acesta și-a exprimat public susținerea pentru premierul liberal Ilie Bolojan, în ciuda deciziei oficiale a PSD de a-i retrage sprijinul politic.

Gestul lui Negoiță vine să complice și mai mult calculele de la vârful puterii, evidențiind o falie între conducerea centrală a social-democraților și unul dintre cei mai vizibili primari ai formațiunii.

Reforma administrativă, mărul discordiei între partid și primar

În timp ce liderii PSD invocă nemulțumirea bazei partidului față de direcția în care se îndreaptă România, Robert Negoiță a ales o platformă socială pentru a transmite un mesaj diametral opus. Acesta a argumentat că, dincolo de jocurile politice, rezultatele administrative ale actualului premier sunt greu de ignorat, punând accent pe nevoia continuării reformelor, chiar dacă acestea sunt dureroase.

Nucleul discursului lui Robert Negoiță s-a concentrat pe necesitatea de a curăța aparatul de stat, o temă centrală a mandatului lui Ilie Bolojan care a generat, de altfel, numeroase fricțiuni în coaliție. Primarul Sectorului 3 a subliniat că eficiența ar trebui să primeze în fața intereselor de partid sau a clientelei politice, lăudând curajul premierului de a tăia în carne vie.

„Ne place, nu ne place Bolojan, important e că s-au întâmplat niște reforme până acum. Reforma administrativă, foarte important. Că mai reducem din aparatul ăsta mare consumator de resurse și generator de mari probleme cu clientele, nenorociri, rubedenii. Lucrurile bune nu avem cum să nu le apreciem. Am senzația că nu a trecut timpul ăsta chiar degeaba. S-au întâmplat niște lucruri”, a declarat Robert Negoiță în videoclipul său. Acesta a adăugat că Bolojan „ar merita puțină susținere să rezolve cu reformele, chiar dacă știm că orice reformă de genul acesta mai generează și suferințe pe anumite zone”.

Guvernare cu „frâna de mână trasă” și perspectiva unui cabinet minoritar

Poziția lui Negoiță vine într-un contrast izbitor cu votul de luni al PSD, unde 97,7% dintre membrii conducerii au cerut retragerea sprijinului pentru premier. În replică, Ilie Bolojan a respins categoric ideea unei demisii, acuzând PSD de iresponsabilitate și anunțând că PNL va căuta soluții pentru un guvern minoritar alături de USR, UDMR și minorități naționale. Premierul a sugerat că plecarea miniștrilor PSD ar putea, în mod paradoxal, să deblocheze activitatea Executivului.

„Din punctul meu de vedere, cel puțin pentru asta cu societățile de stat și cu reforma administrativă, toată susținerea, pentru că eu cred că asta este direcția corectă. Și de asta suntem persoane publice, că trebuie să ne exprimăm și să ne spunem punctul de vedere. Asta este poziția mea”, a mai precizat Negoiță, asumându-și riscul unei izolări în partid.

Declarația sa pare să valideze parțial afirmațiile recente ale lui Bolojan, care a promis că, după ieșirea PSD de la guvernare, va demonstra că se poate administra țara mult mai eficient decât „cu frâna de mână trasă”. Rămâne de văzut dacă „rebeliunea” lui Negoiță va rămâne un caz izolat sau dacă și alți aleși locali vor alege să prioritizeze parteneriatul administrativ cu Bolojan în detrimentul liniei oficiale de partid.

Foto – Facebook

Urmărește-ne pe Google News