PSD a decis să îi retragă sprijinul politic lui Ilie Bolojan. Reacția premierului: „Este total anormal să încerci să fii doar parte la decizie, dar să fugi cu lașitate de răspundere”

Partidul Social Democrat (PSD) a decis luni, 20 aprilie, să îi retragă sprijinul politic lui Ilie Bolojan, în încercarea de a-l înlătura pe acesta din fruntea Guvernului. În cadrul consultării interne denumite „Momentul Adevărului”, liderii partidului, în frunte cu Sorin Grindeanu, mai mulți miniștrii au susținut discursuri în care au arătat rezultatele care s-ar datora PSD la guvernare și l-au acuzat pe premierul Bolojan de blocaj și de luarea măsurilor de austeritate în mod unilateral. La scurt timp de la decizia PSD, primul ministrul a avut o reacție vehementă.

România trece printr-un moment critic pe scena politică, după ce Partidul Social Democrat (PSD) a decis să-și retragă sprijinul acordat premierului Ilie Bolojan. Această decizie, aprobată cu o majoritate covârșitoare de 97,7% în cadrul unui referendum intern, marchează începutul unei crize politice majore. Consultarea internă a reunit 4.949 de membri ai PSD, dintre care doar 2,3% s-au opus retragerii miniștrilor din actualul guvern.

„Mandatul pe care l-am primit din partea dumneavoastră este cât se poate de clar. Când 97,7% dintre colegi îţi spun că acesta este mandatul, că Ilie Bolojan trebuie să plece acasă, nu mai este loc de altceva. Am înţeles acest lucru şi eu şi Claudiu şi vicepreşedinţii şi toată conducerea partidului. Vă asigur că, în conformitate cu ce aţi votat, în zilele următoare vom acţiona. PSD este cel mai important partid din România, este partidul numărul 1 în Parlament, vom ţine cont de mandatul pe care ni l-aţi dat”, a declarat Sorin Grindeanu, președintele PSD.

Această decizie vine pe fondul nemulțumirilor legate de guvernarea din ultimele 10 luni, pe care PSD o consideră un eșec. Referendumul intern a inclus o întrebare directă: „Având în vedere prăbușirea economico-socială din ultimele 10 luni — cu recesiune, inflație, afaceri care se închid, șomaj, scăderea investițiilor publice și a nivelului de trai, în special pentru tineri, pentru pensionari și categoriile vulnerabile — plus lipsa dialogului real în Coaliție și cu partenerii sociali: Considerați că PSD trebuie să îi retragă sprijinul politic prim-ministrului Ilie Bolojan?” Majoritatea covârșitoare a răspuns afirmativ.

Reacția premierului Ilie Bolojan

Într-o declarație făcută luni seară, premierul Ilie Bolojan a criticat în termeni duri decizia PSD, considerând-o „complet greșită și iresponsabilă”. El a subliniat că această hotărâre nu reprezintă doar un atac la adresa sa, ci și o lovitură dată stabilității României.

„Am luat act de decizia complet greşită şi iresponsabilă a PSD faţă de România, nu faţă de o persoană. De ce spun asta? În vara anului trecut, într-o situaţie complicată pentru România, am format o coaliţie, pe baza unui program de redresare care se baza pe trei elemente: să facem ordine în finanţele ţării, pe bună guvernare şi pe respectul faţă de cetăţeni. Ceea ce vedem astăzi înseamnă periclitarea finanţelor ţării noastre, înseamnă aruncarea în aer a guvernării, totul făcut într-o lipsă de total respect faţă de cetăţenii ţării noastre”, a afirmat Ilie Bolojan, citat de News.ro.

Premierul a mai subliniat că, în ciuda deciziei PSD, guvernul pe care îl conduce își va continua activitatea pentru a asigura stabilitatea țării.

„Este total anormal să încerci să fii doar parte la decizie, dar să fugi în totalitate cu lașitate de răspunderea deciziilor pe care le ai. Și sunt câteva lucruri care în toată această perioadă nu au fost negociabile și nu cred că trebuie să fie negociabile nici în perioada următoare pentru că este singura condiție pentru a crea condiții pentru dezvoltare pentru cetățenii țării noastre: să facem un stat mai eficient, să susținem investițiile prin atragerea fondurilor europene și să guvernăm corect și cinstit pentru cetățenii țării noastre. În acest condiții, având în vedere responsabilitatea pe care o am și o avem față de țara noastră, vom continua să asigurăm guvernarea țării noastre, în așa fel încât să trecem cu bine peste această perioadă complicată pentru țara noastră”, a mai spus premierul.

