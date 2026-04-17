  MENIU  
Ilie Bolojan a anunțat planul de reformă pentru companiile de stat. Ce se întâmplă cu TAROM și CFR

Ilie Bolojan a anunțat planul de reformă pentru companiile de stat. Ce se întâmplă cu TAROM și CFR

Oana Savin
.

Reforma companiilor de stat din România intră într-o nouă etapă, anunță Ilie Bolojan, cu măsuri drastice menite să stopeze pierderile financiare uriașe. Premierul a prezentat noua reformă, precizând că TAROM și CFR intră în redresare, în timp ce CFR Marfă și Petrotrans vor fi lichidate.

Companii esențiale precum ELCEN, Oil Terminal și CFR SA vor beneficia de investiții strategice și management profesionist pentru a-și întări rolul în infrastructura critică.

„Am început această reformă cu un proiect-pilot care vizează 22 de companii din energie, transporturi și industrie. Doar acestea au acumulat, într-un singur an, datorii bugetare de peste 4 miliarde de lei și pierderi de peste 1 miliard de lei. Aceasta este factura anuală pe care românii o suportă din cauza lipsei de decizie. Această reformă pornește de la principiul că statul trebuie să se comporte ca un proprietar responsabil. Asta înseamnă să știe clar ce deține, de ce deține și ce face mai departe cu fiecare companie. Problema este acumulată în ani de zile. Pe baza acestei analize, am stabilit câteva direcții de acțiune”, a afirmat Ilie Bolojan, într-un mesaj postat pe pagina sa de Facebook.

În paralel, firmele cu potențial industrial, cum sunt Avioane Craiova și Romaero, vor trece printr-un proces de audit și analiză pentru a identifica soluții de creștere și valorificare a activelor. De asemenea, modelele europene vor fi implementate la companii precum Compania Națională pentru Controlul Cazanelor (CNCIR), pentru a le crește competitivitatea pe piață.

Recomandarea zilei

Recomandarea zilei

Măsuri ferme pentru companiile cu pierderi

Pe de altă parte, companiile cu probleme financiare cronice, printre care CFR Călători, Metrorex și TAROM, vor intra într-un proces de redresare operațională sub supravegherea unor experți internaționali. Totodată, fuziuni strategice, ca în cazul Telecomunicații CFR și Tipografica Filaret, vor avea loc pentru reducerea costurilor și eliminarea ineficiențelor.

În schimb, entitățile fără perspective economice viabile, precum CFR Marfă și Petrotrans, vor fi închise treptat. Petrotrans, aflată în faliment încă din 2007, continuă să genereze costuri semnificative pentru stat, exemplificând urgența acestor reforme. În același timp, companii profitabile, precum Hidroelectrica, Romgaz sau CEC Bank, ar putea fi listate la bursă, cu menținerea controlului majoritar de către stat.

„Această etapă va contribui la dezvoltarea pieței de capital și va crește transparența”, a explicat premierul.

Ilie Bolojan, planuri pentru viitorul economic al României

În următoarele 30 de zile, autoritățile vor iniția un nou val de evaluări ale companiilor de stat, bazându-se pe situația lor financiară și pe importanța strategică. Scopul final? Aducerea reformei la bun sfârșit pentru a genera beneficii directe atât pentru economia românească, cât și pentru bugetul public.

„Reforma companiilor de stat dusă la capăt va însemna rezultate reale în economie și în bugetul public, în beneficiul României și al oamenilor”, a precizat Ilie Bolojan.

Sursă foto: Hepta

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro
Libertatea.ro
Fanatik
GSP.ro
Click.ro
TV Mania
Redactia.ro
Citește și...
Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Proiecte speciale
Libertatea.ro
Avantaje
Elle
DailyBusiness.ro
A1.ro
Observator News
Libertatea pentru Femei
Viva.ro
Redactia.ro
Retete
Baby
Diva Hair
Doctorul Zilei
TV Mania
Newscaffe.ro
CSID.ro
Libertatea
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton