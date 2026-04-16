O educatoare de la o grădiniță din Craiova este acuzată că a maltratat copiii pe care îi avea în grijă. Aceasta ar fi legat copiii de scaune, le-ar fi pusă bandă adezivă la gură și i-ar fi lovit. Părinții micuților au rămas șocați când au aflat prin ce trec copiii lor în fiecare zi.

Copii, maltratați la o grădiniță din Craiova

O educatoare de 27 de ani, care ocupa și funcția de directoare a instituției, este acuzată de părinți că a supus copiii unor abuzuri șocante, inclusiv legarea de scaune și aplicarea de bandă adezivă pe gură.

Părinții, îngroziți, au aflat că micuții lor trăiau un coșmar zilnic în locul unde ar fi trebuit să fie în siguranță. Una dintre mame a povestit că fiica sa i-a cerut să o lovească, mărturisind că acest lucru se întâmplă de fiecare dată la grădiniță.

Potrivit declarațiilor părinților și ale unei foste angajate a grădiniței, femeia folosea un limbaj umilitor și recurgea la metode inacceptabile de pedepsire, obligând copiii să se lovească între ei.

„O puneau pe fetița mea să împingă copiii, să îi lovească. Copiii care nu erau cuminți erau legați de scaun cu sfoară și li se punea scotch la gură”, a declarat una dintre mamele afectate, citată de Observator.

„Începuse să vorbească urât, să aibă cuvinte jignitoare, spunea că doamna îi zice că vine îmbrăcată urât şi era tot mai speriată şi spunea că nu mai vrea la gradiniţă”, a a adăugat mama fetiţei.

„De multe ori o întrebam: „Tati, cum a fost azi la grădiniţă?” şi spunea mi-a dat doamna palme în cap, mi-a dat doamna palme peste faţă. Când mai ridicam semne de întrebare către doamna, ni se spunea mereu ceea ce voiam să auzim. Am început şi noi să adunăm probe, probe care sunt la dosar, sunt dovezi”, a povestit un alt părinte.

Imagini șocante surprinse în sala de clasă

Faptele au ieșit la iveală datorită curajului unei foste angajate a grădiniței, care nu a mai suportat să asiste la aceste scene de abuz. Ea a reușit să înregistreze comportamentul agresiv al educatoarei, dezvăluind cum aceasta țipa și intimida copiii.

„Am văzut toate bătăile pe care ea le-a dat copiilor, lacrimile lor, și asta m-a făcut să o înregistrez. Palme în cap, palme peste față, li se trăgea scăunelul ca să cadă”, a povestit aceasta.

Din înregistrările făcute, directoarea poate fi auzită adresându-se micuților pe un ton furios: „Poți să taci, poți să taci?! Copiii vor să facă activități, poți să taci?”, dar și amenințându-i: „Mă faci pe mine, îți iei două capace de nu te vezi. Puneți-i mâna la gură, deci vă rog eu, puneți-i mâna la gură”.

Grădinița se află sub umbrela Mitropoliei Olteniei

Educatoarea acuzată de agresiuni este absolventă de teologie, iar grădinița sa aduce laolaltă peste 60 de copii. Instituție funcționează sub umbrela Mitropoliei Olteniei.

Instituția a anunțat că a convocat o comisie de disciplină care să ancheteze acuzaţiile.

„Dacă ele se dovedesc a fi reale, dacă e vorba de un comportament neadecvat, bineînţeles că vom lua măsurile legale care se impun”, explică Adrian Lupu, consilier pe învățământ Arhiepiscopia Craiova.

Copleșiți de mărturiile copiilor și ale fostei angajate, părinții au depus o plângere oficială împotriva educatoarei. În prezent, autoritățile au deschis o anchetă pentru a investiga acuzațiile, însă femeia continuă să-și desfășoare activitatea în cadrul grădiniței până la finalizarea cercetărilor. Acesteia i-a fost deschis și dosar penal pentru agresiune.

Sursă foto: Observatornews.ro

