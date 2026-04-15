Ministrul Muncii, Florin Manole, anunț despre creșterile salariale în sectorul public. „Pentru cei care au salariile cele mai mici!”

Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Ministrul Muncii, Florin Manole, a explicat că salariile din sistemul bugetar vor trebui să crească în baza unui mecanism nou, construit pe indicatori economici reali și pe capacitatea bugetară a statului. Oficialul a subliniat că prioritatea o reprezintă angajații cu venituri mici, în special din sănătate și educație.

„Vor trebui să crească și salariile în sistemul bugetar”

Florin Manole a declarat că Ministerul Muncii și Ministerul de Finanțe lucrează la un mecanism de creștere salarială care să țină cont de evoluția economiei și de resursele disponibile.

„Vor trebui să crească și salariile în sistemul bugetar. Un mecanism de creștere bazat pe un cuantum pe care Ministerul Muncii și Ministerul de Finanțe îl vor stabili raportat la, de exemplu, creșterea economică, nivelul inflației, anvelopa bugetară pe care o avem și pe care România și-o permite pentru cheltuiala în acest domeniu”, a explicat ministrul la Antena 3 CNN.

Creșteri concentrate pe salariile mici

Manole a subliniat că obiectivul principal nu este o majorare masivă pentru toată lumea, ci reducerea dezechilibrelor din sistem.

„Obiectivul principal nu a fost acela de a veni cu creșteri foarte mari. Dorința mea va fi ca principalele creșteri să fie în zona de bază, pentru cei care au salariile cele mai mici și care deseori duc greul atât în sistemul de sănătate, cât și în sistemul de educație”, a precizat el.

Ministrul a adăugat că anumite venituri care au depășit mult grila anterioară nu vor fi reduse, dar vor fi înghețate:

„Dacă se vor identifica situații, și până acum s-au identificat puține, în care unele dintre venituri au ieșit cu mult din grila anterioară, ele vor fi înghețate, dar nu vor fi scăzute.”

Presiune pe adoptarea noii legi a salarizării

Ministrul Fondurilor Europene, Dragoș Pîslaru, a subliniat recent importanța adoptării noii legi a salarizării în acest an, pentru a exista o direcție clară în eliminarea inechităților din administrație.

„Este foarte important că noi trebuie să adoptăm proiectul de lege în acest an, să avem o țintă de cum s-ar putea rezolva inechitățile în administrație, cam care ar fi salariile, comparații între familiile ocupaționale, cam care ar fi coeficienții”, a spus Pîslaru.

El a explicat că spațiul fiscal este limitat, dar poate crește odată cu PIB-ul, ceea ce ar permite ajustări salariale etapizate.

Potrivit calendarului anunțat, Ministerul Muncii urmează să pună foarte curând proiectul legii salarizării în dezbatere publică, după consultările cu familiile ocupaționale și cu Ministerul de Finanțe.

Noua lege este un jalon important în PNRR și reprezintă una dintre cele mai așteptate reforme din administrația publică.

Foto – Facebook

Urmărește-ne pe Google News