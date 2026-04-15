Ce salariu are Ilie Bolojan. Premierul câștigă mult mai puțin decât omologii săi din Europa

Ilie Bolojan este unul dintre cei mai puternici oameni din stat la momentul actual. Acesta are o carieră impresionantă în politică, iar în trecut a fost profesor, administrator de firmă și primar al Oradei timp de 12 ani. Acum s-a aflat și ce salariu are premierul, un venit mic în comparație cu cel al omologilor săi din Europa.

Ce salariu are Ilie Bolojan

Ilie Bolojan câștigă un salariu brut lunar de 26.450 de lei, echivalentul a aproximativ 15.400 – 15.800 de lei net, potrivit Cancan. Deși această sumă poate părea semnificativă pentru unii, realitatea este că venitul său este departe de a se compara cu sumele impresionante primite de liderii guvernamentali din țări precum Germania sau Elveția. Acolo, premierii pot câștiga chiar și de zece ori mai mult, un detaliu care scoate în evidență decalajul economic dintre România și statele vest-europene.

Salariul premierului României nu s-a schimbat semnificativ în ultimii ani, rămânând constant în pofida creșterilor de costuri și a cerințelor tot mai mari ale funcției publice.

Totuși, transparența în ceea ce privește veniturile și averea oficialilor români reprezintă un pas înainte, oferind cetățenilor o imagine clară asupra modului în care sunt remunerați liderii lor.

Care este averea premierului

De-a lungul anilor, Ilie Bolojan a acumulat o experiență vastă în administrație, ocupând funcții precum consilier local, prefect, secretar general al Guvernului și președinte al Consiliului Județean Bihor. Cu toate acestea, averea sa rămâne una relativ modestă, în raport cu cariera sa.

Conform declarației de avere, premierul deține două terenuri moștenite în localitatea Vadul Crișului, o casă de 100 mp, un apartament în Oradea, un autoturism Mercedes din 2017 și economii de aproximativ 190.700 de lei.

Comparând salariile liderilor europeni, discrepanțele sunt evidente. Premierii din țările cu economii mai dezvoltate beneficiază de venituri mult mai mari, ceea ce reflectă atât nivelul de trai, cât și investițiile în sectorul public. Acest decalaj financiar este un indicator al diferențelor economice dintre România și statele din Europa de Vest.

