Control riguros în Ilfov: amenzi usturătoare și peste 700 kg de produse confiscate

În județul Ilfov, patru companii care activează în domeniul comerțului cu legume și fructe au intrat în vizorul autorităților, fiind sancționate cu peste 100.000 de lei. În urma unor controale efectuate de ANAF, Autoritatea Vamală Română și Autoritatea Sanitară Veterinară, au fost confiscate peste 700 kg de produse perisabile, iar mai multe camioane au fost sigilate pentru verificări suplimentare, relatează DCNews.

Descoperiri alarmante: activități ilegale și nereguli fiscale

Inspectorii ANAF au descoperit nereguli majore în cadrul verificărilor. Una dintre firme desfășura activități de depozitare a produselor, deși figura ca având activitatea suspendată în baza de date a DSVSA Ilfov. Mai mult, obiectul său de activitate era înregistrat exclusiv pentru comerț fără depozitare (intermediere) și vânzare directă către retaileri.

Problemele nu s-au oprit aici. Într-un alt depozit controlat, inspectorii au constatat lipsa mărfurilor fizice, neconcordanțe grave în documentația fiscală și nereguli în transportul bunurilor. Totodată, au fost identificate abateri legate de aplicarea adaosurilor comerciale, ceea ce ridică semne de întrebare asupra respectării legislației economice.

Sancțiuni și măsuri dure: ce au confiscat autoritățile

Pe lângă amenzile contravenționale de peste 100.000 de lei, autoritățile au pus sub sechestru 700 kg de legume și fructe, produse suspectate de nerespectarea standardelor de siguranță alimentară. Potrivit ANAF, „cinci camioane au fost sigilate pentru verificări detaliate privind mărfurile transportate, dar și documentele de vamă și transport”.

Inspectorii au preluat copii ale documentelor vamale și comerciale, precum și fișele de stoc ale societăților pentru a compara stocul fizic cu cel scriptic. De asemenea, au solicitat avizele de însoțire a transporturilor pentru validarea datelor din sistemul Ro e-transport, inclusiv generarea codurilor unice de identificare a transportului.

Obiectivele controalelor: siguranța consumatorilor și combaterea fraudei fiscale

Autoritățile nu se limitează doar la aceste cazuri punctuale. Potrivit DCNews, verificările se extind la nivel național, incluzând principalele fluxuri de transport pentru mărfurile de import și rutele interne spre destinațiile declarate. Aceste acțiuni vizează combaterea evaziunii fiscale și asigurarea respectării legislației privind siguranța alimentară.

„Ne propunem să identificăm practici sistematice de fraudă și să protejăm consumatorii împotriva produselor neconforme. În plus, acțiunile noastre sprijină menținerea unei concurențe loiale și contribuie la creșterea veniturilor bugetare”, au declarat oficialii implicați în controale.

În ce direcție se îndreaptă ancheta

În perioada următoare, măsurile legale vor fi intensificate, iar rezultatele controalelor vor dicta următorii pași. Protejarea consumatorilor și combaterea practicilor ilegale devin priorități într-un context economic sensibil, mai ales în condițiile unui consum ridicat de produse alimentare perisabile. Inspectorii continuă să monitorizeze activ toate operațiunile, pentru a preveni și descuraja orice formă de ilegalitate.

