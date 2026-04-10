ANAF a confiscat peste 700 kg de legume și fructe în Ilfov. Ce nereguli au descoperit inspectorii

Zodiacul Chinezesc. Ce zodie chinezească ești în funcție de anul nașterii
Adelina Duinea
ANAF a confiscat peste 700 kg de legume și fructe în Ilfov, aplicând amenzi de peste 100.000 lei. Patru firme au fost sancționate pentru ilegalități.

Control riguros în Ilfov: amenzi usturătoare și peste 700 kg de produse confiscate

În județul Ilfov, patru companii care activează în domeniul comerțului cu legume și fructe au intrat în vizorul autorităților, fiind sancționate cu peste 100.000 de lei. În urma unor controale efectuate de ANAF, Autoritatea Vamală Română și Autoritatea Sanitară Veterinară, au fost confiscate peste 700 kg de produse perisabile, iar mai multe camioane au fost sigilate pentru verificări suplimentare, relatează DCNews.

Descoperiri alarmante: activități ilegale și nereguli fiscale

Inspectorii ANAF au descoperit nereguli majore în cadrul verificărilor. Una dintre firme desfășura activități de depozitare a produselor, deși figura ca având activitatea suspendată în baza de date a DSVSA Ilfov. Mai mult, obiectul său de activitate era înregistrat exclusiv pentru comerț fără depozitare (intermediere) și vânzare directă către retaileri.

Problemele nu s-au oprit aici. Într-un alt depozit controlat, inspectorii au constatat lipsa mărfurilor fizice, neconcordanțe grave în documentația fiscală și nereguli în transportul bunurilor. Totodată, au fost identificate abateri legate de aplicarea adaosurilor comerciale, ceea ce ridică semne de întrebare asupra respectării legislației economice.

S-a aflat adevărata cauză a morții lui Mircea Lucescu: „Am tot încercat noi să camuflăm diagnosticul”. Ovidiu Ioanițoaia, prieten cu regretatul antrenor, a spus clar
S-a aflat adevărata cauză a morții lui Mircea Lucescu: „Am tot încercat noi să camuflăm diagnosticul”. Ovidiu Ioanițoaia, prieten cu regretatul antrenor, a spus clar
Recomandarea zilei

Sancțiuni și măsuri dure: ce au confiscat autoritățile

Pe lângă amenzile contravenționale de peste 100.000 de lei, autoritățile au pus sub sechestru 700 kg de legume și fructe, produse suspectate de nerespectarea standardelor de siguranță alimentară. Potrivit ANAF, „cinci camioane au fost sigilate pentru verificări detaliate privind mărfurile transportate, dar și documentele de vamă și transport”.

Citește și: Motivul pentru care Catedrala Mântuirii Neamului va fi închisă de Paște 2026

Cu lacrimile pe obraji, Răzvan Lucescu și-a luat adio de la tatăl lui, Mircea Lucescu, cu un mesaj care le-a dat fiori reci tuturor celor prezenți la înmormântare. „Nu și-a putut stăpâni emoțiile”
Cu lacrimile pe obraji, Răzvan Lucescu și-a luat adio de la tatăl lui, Mircea Lucescu, cu un mesaj care le-a dat fiori reci tuturor celor prezenți la înmormântare. „Nu și-a putut stăpâni emoțiile”
Recomandarea zilei

Inspectorii au preluat copii ale documentelor vamale și comerciale, precum și fișele de stoc ale societăților pentru a compara stocul fizic cu cel scriptic. De asemenea, au solicitat avizele de însoțire a transporturilor pentru validarea datelor din sistemul Ro e-transport, inclusiv generarea codurilor unice de identificare a transportului.

Obiectivele controalelor: siguranța consumatorilor și combaterea fraudei fiscale

Autoritățile nu se limitează doar la aceste cazuri punctuale. Potrivit DCNews, verificările se extind la nivel național, incluzând principalele fluxuri de transport pentru mărfurile de import și rutele interne spre destinațiile declarate. Aceste acțiuni vizează combaterea evaziunii fiscale și asigurarea respectării legislației privind siguranța alimentară.

„Ne propunem să identificăm practici sistematice de fraudă și să protejăm consumatorii împotriva produselor neconforme. În plus, acțiunile noastre sprijină menținerea unei concurențe loiale și contribuie la creșterea veniturilor bugetare”, au declarat oficialii implicați în controale.

În ce direcție se îndreaptă ancheta

În perioada următoare, măsurile legale vor fi intensificate, iar rezultatele controalelor vor dicta următorii pași. Protejarea consumatorilor și combaterea practicilor ilegale devin priorități într-un context economic sensibil, mai ales în condițiile unui consum ridicat de produse alimentare perisabile. Inspectorii continuă să monitorizeze activ toate operațiunile, pentru a preveni și descuraja orice formă de ilegalitate.

Cele mai vândute colecții!
AVANTAJE - editia APRILIE 2026 AVANTAJE - editia APRILIE 2026 24.99 RON Cumpără acum
ELLE - ediția aprilie 2026 ELLE - ediția aprilie 2026 34.99 RON Cumpără acum
Panini Adrenalyn – Pencil Tins Panini Adrenalyn – Pencil Tins 75 RON Cumpără acum
Panini Adrenalyn XL – Dream box Panini Adrenalyn XL – Dream box 175 RON Cumpără acum
Ford Mustang 1969 Boss 429 - ediția nr. 146 (Mașini de Colecție) Ford Mustang 1969 Boss 429 - ediția nr. 146 (Mașini de Colecție) 26.42 RON Cumpără acum
Volkswagen Touareg- ediția nr. 145(Mașini de Colecție) Volkswagen Touareg- ediția nr. 145(Mașini de Colecție) 26.42 RON Cumpără acum
BMW Z8 - ediția nr. 144 (Mașini de Colecție) BMW Z8 - ediția nr. 144 (Mașini de Colecție) 26.42 RON Cumpără acum
Libertatea.ro
Ce a spus Răzvan Lucescu la slujba de înmormântare a tatălui său: gestul facut la finalul discursului
Ce a spus Răzvan Lucescu la slujba de înmormântare a tatălui său: gestul facut la finalul discursului
Andreea, asistenta din Târgu Jiu găsită moartă în casă, ar fi fost batjocorită de trei bărbați cunoscuți în club
Andreea, asistenta din Târgu Jiu găsită moartă în casă, ar fi fost batjocorită de trei bărbați cunoscuți în club
Fanatik
Dinamo, aproape de tragedie în Vinerea Mare! „Câinii” au scăpat ca prin minune de un accident aviatic. Video
Dinamo, aproape de tragedie în Vinerea Mare! „Câinii” au scăpat ca prin minune de un accident aviatic. Video
GSP.ro
Averea lui Mircea Lucescu: fotbal, afaceri imobiliare și cele două companii la care avea acțiuni pe Bursă
Averea lui Mircea Lucescu: fotbal, afaceri imobiliare și cele două companii la care avea acțiuni pe Bursă
Click.ro
Gabriela Prisăcariu și Dani Oțil, „evadare” într-o destinație de vis! Cum se răsfață cei doi în orașul lui Picasso
Gabriela Prisăcariu și Dani Oțil, „evadare” într-o destinație de vis! Cum se răsfață cei doi în orașul lui Picasso
TV Mania
MIHAELA RĂDULESCU, imagini de colecție din „viața secretă” alături de Felix ! Diva de la Monaco a publicat fotografii nemaivăzute, din bucătărie până pe marile aerodromuri, pentru a demonstra forța iubirii lor. „Nu aș schimba nici...
MIHAELA RĂDULESCU, imagini de colecție din „viața secretă” alături de Felix ! Diva de la Monaco a publicat fotografii nemaivăzute, din bucătărie până pe marile aerodromuri, pentru a demonstra forța iubirii lor. „Nu aș schimba nici...
Redactia.ro
De ce a murit, de fapt, Mircea Lucescu. Boala care a fost ținută ascunsă. &quot;A fost o operațiune de acoperire colosală. Va trebui să spunem adevărul&quot;
De ce a murit, de fapt, Mircea Lucescu. Boala care a fost ținută ascunsă. &quot;A fost o operațiune de acoperire colosală. Va trebui să spunem adevărul&quot;
Citește și...
Ce se ascunde în spatele panourilor misterioase apărute în București în care mămicile sunt încurajate să refuze cezariana: „Este infracțiune”. Opiniile medicilor
Câte minute se fierb ouăle pentru a fi perfecte pe masa de Paște. Cum faci să nu crape
Are 16 ani, și-a întrecut mama în înălțime și tatăl în frumusețe. Fiul Angelinei Jolie și al lui Brad Pitt, viitorul cuceritor de la Hollywood
STB cere din nou scumpirea biletelor. Bucureștenii care nu beneficiază de scutiri, loviți la buzunar
O nouă tragedie în fotbal. Antrenor al naționalei cu care România urmează să joace a murit la doar 49 de ani
Emmanuel Macron, gest emoționant pentru un bătrân. Ce a făcut pe străzile Romei
Ultimele aplauze. Bucureștenii aplaudă de pe trotuare mașina funerară care îl duce pe Mircea Lucescu la cimitir
Reacția lui Dan Alexa, după ce Gabi Tamaș l-ar fi bătut pe Aris Eram la Survivor 2026. Fiul Andreei Esca ar fi plecat acasă
Cutremurător! S-a aflat ultima dorinţă a lui Mircea Lucescu. Ce le-a spus medicilor înainte să moară

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Cine a oficiat slujba de înmormântare a lui Mircea Lucescu. Ceremonia a fost rezervată familiei și apropiaților
Cine a oficiat slujba de înmormântare a lui Mircea Lucescu. Ceremonia a fost rezervată familiei și apropiaților
Giovanni Becali, acuzații grave după moartea lui Mircea Lucescu: „Federația Română de Fotbal, vinovată moral de tragedie”
Giovanni Becali, acuzații grave după moartea lui Mircea Lucescu: „Federația Română de Fotbal, vinovată moral de tragedie”
Proiecte speciale
Un cuplu a locuit timp de 15 ani într-o casă din Disneyland și nimeni nu s-a prins
Un cuplu a locuit timp de 15 ani într-o casă din Disneyland și nimeni nu s-a prins
Moda nu mai e doar despre haine
Moda nu mai e doar despre haine
Libertatea.ro
Andreea, asistenta din Târgu Jiu găsită moartă în casă, ar fi fost batjocorită de trei bărbați cunoscuți în club
Andreea, asistenta din Târgu Jiu găsită moartă în casă, ar fi fost batjocorită de trei bărbați cunoscuți în club
Avantaje
Cine e LEGENDA care s-a aplecat și a sărutat sicriul cu trupul neînsuflețit al lui Mircea Lucescu! Un gest de mare emoție, fără cuvinte
Cine e LEGENDA care s-a aplecat și a sărutat sicriul cu trupul neînsuflețit al lui Mircea Lucescu! Un gest de mare emoție, fără cuvinte
Anamaria Ferentz, adevărul incomod despre logodnicul american și cei 7 copii ai acestuia. Nimeni nu bănuia așa ceva
Anamaria Ferentz, adevărul incomod despre logodnicul american și cei 7 copii ai acestuia. Nimeni nu bănuia așa ceva
Elle
Raluka face dezvăluiri despre relația cu partenerul ei, un bărbat cu 20 de ani mai în vârstă ca ea. De ce nu se afișează împreună: „El este sufletul meu pereche”
Raluka face dezvăluiri despre relația cu partenerul ei, un bărbat cu 20 de ani mai în vârstă ca ea. De ce nu se afișează împreună: „El este sufletul meu pereche”
Adela Popescu, reacție inedită după ce fanii au felicitat-o pentru cea de-a patra sarcină: „Vă ador!! Așa mesaje minunate… Dar...”
Adela Popescu, reacție inedită după ce fanii au felicitat-o pentru cea de-a patra sarcină: „Vă ador!! Așa mesaje minunate… Dar...”
Carmen Grebenișan și iubitul ei, Cristian, au devenit părinți în urmă cu câteva luni, iar acum vedeta a surprins cu anunțul făcut online: „Este sigur să spun că...„
Carmen Grebenișan și iubitul ei, Cristian, au devenit părinți în urmă cu câteva luni, iar acum vedeta a surprins cu anunțul făcut online: „Este sigur să spun că...„
DailyBusiness.ro
Isărescu avertizează: Tensiunile din Orientul Mijlociu cresc riscurile pentru economia României
Isărescu avertizează: Tensiunile din Orientul Mijlociu cresc riscurile pentru economia României
Poliția Locală București îi avertizează pe șoferi: Nu mai dați bani parcagiilor de ocazie
Poliția Locală București îi avertizează pe șoferi: Nu mai dați bani parcagiilor de ocazie
A1.ro
Mircea Lucescu, pe ultimul drum. Imagini emoționante de la ceremonia de înmormântare
Mircea Lucescu, pe ultimul drum. Imagini emoționante de la ceremonia de înmormântare
Cine este Maria Luiza Lucescu, fiica lui Răzvan Lucescu. Cum arată și cu ce se ocupă Marilu. Are trei copii
Cine este Maria Luiza Lucescu, fiica lui Răzvan Lucescu. Cum arată și cu ce se ocupă Marilu. Are trei copii
Fiica Ralucăi Moianu, Mara Boglea, i-a tăiat moțul fiului. Ce a ales Carol de pe tăviță. „Nașul Dan Alexa ne-a spus că a făcut cea mai bună alegere”
Fiica Ralucăi Moianu, Mara Boglea, i-a tăiat moțul fiului. Ce a ales Carol de pe tăviță. „Nașul Dan Alexa ne-a spus că a făcut cea mai bună alegere”
Mihai Stoica, impresionat de felul în care Răzvan Lucescu s-a comportat la priveghiul tatălui său: „Gena familiei Lucescu este ceva inexplicabil”
Mihai Stoica, impresionat de felul în care Răzvan Lucescu s-a comportat la priveghiul tatălui său: „Gena familiei Lucescu este ceva inexplicabil”
Fotografii emoționante de la mormântul lui Mircea Lucescu. Zeci de admiratori s-au adunat să-i aducă un ultim omagiu. Ce scrie pe cavou
Fotografii emoționante de la mormântul lui Mircea Lucescu. Zeci de admiratori s-au adunat să-i aducă un ultim omagiu. Ce scrie pe cavou
Observator News
Diana, lovită mortal în Italia de o maşină în timp ce stătea ghemuită pe marginea drumului. Era mamă a 4 copii
Diana, lovită mortal în Italia de o maşină în timp ce stătea ghemuită pe marginea drumului. Era mamă a 4 copii
Libertatea pentru Femei
Ultima Oră! A venit Salvarea la înmormântarea lui Mircea Lucescu! Ce s-a întâmplat
Ultima Oră! A venit Salvarea la înmormântarea lui Mircea Lucescu! Ce s-a întâmplat
Imaginile durerii cu văduva Neli Lucescu. Ținută strâns de mână și braț de fiul Răzvan și de nora Ana Maria, doamna Neli ne-a făcut pe toți să plângem azi. 50 de imagini de la înmormântarea lui Mircea Lucescu
Imaginile durerii cu văduva Neli Lucescu. Ținută strâns de mână și braț de fiul Răzvan și de nora Ana Maria, doamna Neli ne-a făcut pe toți să plângem azi. 50 de imagini de la înmormântarea lui Mircea Lucescu
Paștele 2026, ziua fatidică de care se temea Baba Vanga! Cum explică numerologul Anatol Basarab profeția controversată legată de 12 aprilie 2026
Paștele 2026, ziua fatidică de care se temea Baba Vanga! Cum explică numerologul Anatol Basarab profeția controversată legată de 12 aprilie 2026
Soția lui Răzvan Lucescu, reușită imensă! Lăudată și premiată nu doar în România! Odată cu mutarea în Grecia s-a reprofilat. Cu ce se ocupă în prezent nora lui Mircea Lucescu
Soția lui Răzvan Lucescu, reușită imensă! Lăudată și premiată nu doar în România! Odată cu mutarea în Grecia s-a reprofilat. Cu ce se ocupă în prezent nora lui Mircea Lucescu
Viva.ro
Gestul uluitor făcut de Ana-Maria Lucescu, soția lui Răzvan Lucescu, a atras privirile tuturor. Ce s-a întâmplat în urmă cu câteva minute, în drum spre cimitir
Gestul uluitor făcut de Ana-Maria Lucescu, soția lui Răzvan Lucescu, a atras privirile tuturor. Ce s-a întâmplat în urmă cu câteva minute, în drum spre cimitir
A tăcut, însă acum Daciana Sârbu a făcut anunțul despre Victor Ponta, care i-a bulversat pe toți: „Ca să nu spun...”
A tăcut, însă acum Daciana Sârbu a făcut anunțul despre Victor Ponta, care i-a bulversat pe toți: „Ca să nu spun...”
Da! Este chiar ea! Incredibil cum arată Elena Băsescu acum. A fost surprinsă de fotografi așa cum puțini se așteptau să o vadă vreodată! Gestul care i-a lăsat pe toți cu gura căscată
Da! Este chiar ea! Incredibil cum arată Elena Băsescu acum. A fost surprinsă de fotografi așa cum puțini se așteptau să o vadă vreodată! Gestul care i-a lăsat pe toți cu gura căscată
Ce imagini! Cum arăta Viorica Dăncilă la 25 de ani, înainte să-l adopte pe fiul ei! E de nerecunoscut, iar părul le-a atras atenția tuturor
Ce imagini! Cum arăta Viorica Dăncilă la 25 de ani, înainte să-l adopte pe fiul ei! E de nerecunoscut, iar părul le-a atras atenția tuturor
Redactia.ro
De ce a murit, de fapt, Mircea Lucescu. Boala care a fost ținută ascunsă. &quot;A fost o operațiune de acoperire colosală. Va trebui să spunem adevărul&quot;
De ce a murit, de fapt, Mircea Lucescu. Boala care a fost ținută ascunsă. &quot;A fost o operațiune de acoperire colosală. Va trebui să spunem adevărul&quot;
Mircea Lucescu va fi înmormântat în Vinerea Mare. Ce nu fac preoții în ziua în care a fost răstignit Iisus Hristos
Mircea Lucescu va fi înmormântat în Vinerea Mare. Ce nu fac preoții în ziua în care a fost răstignit Iisus Hristos
ULTIMA ORĂ Realitatea Plus se închide. CNA a retras licenta postului TV
ULTIMA ORĂ Realitatea Plus se închide. CNA a retras licenta postului TV
Nora lui Mircea Lucescu, strigăt de furie la primele orele ale dimineții. Ce a enervat-o la culme la spitalul unde este internat Mircea Lucescu
Nora lui Mircea Lucescu, strigăt de furie la primele orele ale dimineții. Ce a enervat-o la culme la spitalul unde este internat Mircea Lucescu
