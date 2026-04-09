Motivul pentru care Catedrala Mântuirii Neamului va fi închisă de Paște 2026

Catedrala Mântuirii Neamului, cel mai mare lăcaș de cult din România, rămâne închisă de Paște 2026 pentru slujbe și vizitare. Care este motivul? Ceremoniile religioase se desfășoară la Catedrala Patriarhală din București.

De ce nu este deschisă Catedrala Mântuirii Neamului de Paște 2026

Paștele 2026 nu va fi sărbătorit la Catedrala Mântuirii Neamului, ceea ce poate fi o dezamăgire pentru credincioși. Potrivit Pro TV, Patriarhia Română a anunțat că lăcașul monumental din București va rămâne temporar închis din cauza lucrărilor de pictură interioară, care sunt încă în desfășurare.

În locul slujbelor de Paște la Catedrala Națională, credincioșii sunt invitați să participe la ceremoniile religioase organizate la Catedrala Patriarhală „Sfinții Împărați Constantin și Elena”, situată pe Colina Patriarhiei. Decizia vine într-un moment în care interiorul Catedralei Naționale trece printr-un proces artistic complex, incluzând instalarea mozaicurilor și picturilor bisericești.

„În martie 2026, echipa noastră a început montarea mozaicurilor pe pereții verticali din pronaos, printre care se numără reprezentările a doi arhangheli expuse anterior la Suceava și București”, a declarat Daniel Codrescu, coordonatorul echipei de pictură. În paralel, picturile de pe pilaștrii pronaosului prind viață, redând chipurile sfinților și sfintelor românce, un omagiu adus spiritualității autohtone.

Catedrala Patriarhală rămâne o opțiune pentru credincioși

Catedrala Națională, situată pe Dealul Arsenalului, nu este doar un simbol al credinței, ci și o realizare arhitecturală impresionantă. Construită pentru a fi cea mai înaltă catedrală ortodoxă din lume, aceasta continuă să captiveze prin designul său impozant. Totuși, accesul publicului a fost suspendat încă din 9 ianuarie 2026, pentru a permite finalizarea lucrărilor interioare.

Pentru cei care vor să experimenteze spiritul sărbătorii de Paște, Catedrala Patriarhală rămâne o opțiune de suflet. Până la deschiderea Catedralei Mântuirii Neamului, aceasta continuă să fie un loc central de rugăciune pentru credincioșii din România.

