Gest impresionant în memoria lui Mircea Lucescu. Noul stadion Dinamo îi va purta numele

Moartea lui Mircea Lucescu a îndoliat comunitatea sportivă din toată lumea. În memoria marelui antrenor, stadionul Dinamo îi va purta numele. Anunțul a fost făcut de Cătălin Predoiu, pe Arena Națională, unde a venit să își ia rămas bun de la selecționer.

Gest în memoria lui Mircea Lucescu

Mircea Lucescu a murit pe 7 aprilie, la vârsta de 80 de ani. Trupul său neînsuflețit a fost depus la Arena Națională, unde sute de oameni au venit să își ia rămas bun și să îi aducă un omagiu.

Înmormântarea va avea loc vineri, la Cimitirul Bellu din București, cu onoruri militare.

Cătălin Predoiu, prezent la eveniment în calitate de reprezentant al Ministerului Afacerilor Interne, a vorbit despre faptul că fostul antrenor nu a fost doar un profesionist, ci și o personalitate care a contribuit enorm la modernizarea fotbalului în România.

Ministrul a vorbit despre respectul profund pe care instituția pe care o reprezintă, Clubul Dinamo și întreagă comunitate sportivă îl poartă memoriei sale.

Oficialul a anunțat că încep demersurile legale pentru ca noul stadion al clubului Dinamo să fie denumit „Stadionul Dinamo Mircea Lucescu”.

„Ministerul Afacerilor Interne, precum și Clubul Dinamo București, întreaga suflare a marii familii a Ministerului Afacerilor Interne, eu personal și colegii din conducerea Ministerului și a armelor și a Clubului Dinamo aici prezenți, exprimăm respectul pentru omul, profesionistul desăvârșit și patriotul Mircea Lucescu, precum și regretul profund pentru plecarea prematura a dumnealui din această lume. Marele Mircea Lucescu a revoluționat fotbalul românesc și profesia de antrenor de fotbal și a devenit o valoare națională recunoscută în toată lumea.

În chip de respect pentru aceste lucruri minunate pe care marele Mircea Lucescu le-a adus în fotbalul românesc, în țara noastră, dar și în fotbal mondial, am decis inițierea procedurilor legale pentru a denumi viitorul stadion al Clubului Dinamo, stadionul Dinamo Mircea Lucescu. Dumnezeu să-l odihnească în pace și liniște pe Marele Mircea Lucescu!”, a transmis Cătălin Predoiu.

Ultima dorință a lui Mircea Lucescu

Mircea Lucescu a avut o ultimă dorință pe care a mărturisit-o șefului Secției de Cardiologie a Spitalului Universitar. Antrenorul se afla internat de pe 29 martie, după ce a leșinat în cantonamentul echipei naționale de fotbal de la Mogoșoaia.

El a suferit două infarcturi, iar situația lui a devenit foarte gravă, acesta decedând în cele din urmă. Moartea lui a avut un impact profund în lumea fotbalului.

Șeful Secției de Cardiologie a Spitalului Universitar a mărturisit că ultima dorință a lui Mircea Lucescu a fost să fie dus înapoi pe terenul de fotbal, pentru că acolo vrea să își dea ultima suflare.

„La un moment dat mi-a zis: ‘Domnul profesor, tot ceea ce îmi doresc este să mor pe terenul de fotbal’. Îl simţeam deschis, oarecum împăcat cu sine. Întotdeauna i-a părut rău că nu era pe teren. Adică acolo era viaţa dânsului”, a explicat Dragoș Vinereanu.

