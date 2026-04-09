Gest impresionant în memoria lui Mircea Lucescu. Noul stadion Dinamo îi va purta numele

Moartea lui Mircea Lucescu a îndoliat comunitatea sportivă din toată lumea. În memoria marelui antrenor, stadionul Dinamo îi va purta numele. Anunțul a fost făcut de Cătălin Predoiu, pe Arena Națională, unde a venit să își ia rămas bun de la selecționer.
Cătălin Predoiu, prezent la eveniment în calitate de reprezentant al Ministerului Afacerilor Interne, a vorbit despre faptul că fostul antrenor nu a fost doar un profesionist, ci și o personalitate care a contribuit enorm la modernizarea fotbalului în România.
Ministrul a vorbit despre respectul profund pe care instituția pe care o reprezintă, Clubul Dinamo și întreagă comunitate sportivă îl poartă memoriei sale.
Oficialul a anunțat că încep demersurile legale pentru ca noul stadion al clubului Dinamo să fie denumit „Stadionul Dinamo Mircea Lucescu”.
„Ministerul Afacerilor Interne, precum și Clubul Dinamo București, întreaga suflare a marii familii a Ministerului Afacerilor Interne, eu personal și colegii din conducerea Ministerului și a armelor și a Clubului Dinamo aici prezenți, exprimăm respectul pentru omul, profesionistul desăvârșit și patriotul Mircea Lucescu, precum și regretul profund pentru plecarea prematura a dumnealui din această lume. Marele Mircea Lucescu a revoluționat fotbalul românesc și profesia de antrenor de fotbal și a devenit o valoare națională recunoscută în toată lumea.
În chip de respect pentru aceste lucruri minunate pe care marele Mircea Lucescu le-a adus în fotbalul românesc, în țara noastră, dar și în fotbal mondial, am decis inițierea procedurilor legale pentru a denumi viitorul stadion al Clubului Dinamo, stadionul Dinamo Mircea Lucescu. Dumnezeu să-l odihnească în pace și liniște pe Marele Mircea Lucescu!”, a transmis Cătălin Predoiu.
Ultima dorință a lui Mircea Lucescu
Mircea Lucescu a avut o ultimă dorință pe care a mărturisit-o șefului Secției de Cardiologie a Spitalului Universitar. Antrenorul se afla internat de pe 29 martie, după ce a leșinat în cantonamentul echipei naționale de fotbal de la Mogoșoaia.
El a suferit două infarcturi, iar situația lui a devenit foarte gravă, acesta decedând în cele din urmă. Moartea lui a avut un impact profund în lumea fotbalului.
Șeful Secției de Cardiologie a Spitalului Universitar a mărturisit că ultima dorință a lui Mircea Lucescu a fost să fie dus înapoi pe terenul de fotbal, pentru că acolo vrea să își dea ultima suflare.
„La un moment dat mi-a zis: ‘Domnul profesor, tot ceea ce îmi doresc este să mor pe terenul de fotbal’. Îl simţeam deschis, oarecum împăcat cu sine. Întotdeauna i-a părut rău că nu era pe teren. Adică acolo era viaţa dânsului”, a explicat Dragoș Vinereanu.