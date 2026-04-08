Mircea Lucescu, vizionar până la capăt. Ce spunea despre moarte. „Fix ce i s-a întâmplat, cutremurător. E un citat al destinului!”

Moartea lui Mircea Lucescu, survenită la vârsta de 80 de ani, a readus în prim-plan nu doar cariera sa uriașă, ci și fragmente din trecut care capătă astăzi o încărcătură emoțională aparte. Printre acestea se numără un interviu din 1971, acordat pe când avea doar 26 de ani, în care tânărul fotbalist de atunci vorbea despre glorie și moarte cu o maturitate care astăzi pare aproape premonitorie.

Declarațiile au fost readuse în atenția publicului de jurnaliști și foști colaboratori ai lui „Il Luce”, care au rememorat și alte momente ce i-au conturat personalitatea complexă.

Citatul din 1971 care a cutremurat lumea sportului

În emisiunea Fanatik Superliga, Horia Ivanovici a prezentat un fragment dintr-un interviu publicat în revista „Familia”, în 1971, considerat acum „profetic”.

„O să vă dau ceva tare de tot. Un citat predestinat al lui Mircea Lucescu. O să vă cutremure. Un interviu în 1971 al lui Mircea Lucescu în revista ‘Familia’. Credeți-mă, o să vă cutremure, ține-te bine de scaun. Un citat cu o valoare de profeție al lui Mircea Lucescu. Spune așa. Repet, 1971, revista ‘Familia’. Este cutremurător.

Îl întreabă cine îl intervievează: ‘Dar gloria îți place, Mircea Lucescu?’. Și el răspunde: ‘Îți răspund printr-un citat din Pascal: Plăcerea gloriei este atât de mare, încât de orice lucru ai alătura-o, chiar și de moarte, ai iubi-o!’.”

Ivanovici a concluzionat: „Fix ce i s-a întâmplat, cutremurător. E un citat al destinului pentru Mircea Lucescu.”

Un om al culturii: „La 32 de ani vorbea șapte limbi”

În aceeași discuție, Marius Mitran și Dănuț Lupu au vorbit despre latura intelectuală a lui Mircea Lucescu, un aspect mai puțin cunoscut publicului larg, dar definitoriu pentru personalitatea sa.

„Nea Mircea a avut și un defect extraordinar de mare, între ghilimele, citea și foarte multe cărți. Citea foarte mult. La 32 de ani vorbea șapte limbi. I-a și plăcut foarte mult. De aia nea Mircea a făcut parte dintr-o categorie de antrenori cărora le-au plăcut jucătorii tehnici”, a spus Dănuț Lupu.

Vizionarul din 1988: previziuni despre fotbalul modern

Jurnalistul Horia Ivanovici a rememorat și un episod din 1988, care arată cât de mult îl depășea Lucescu pe antrenorul obișnuit al acelor vremuri:

„Într-un filmuleț pe care l-am dat de curând, în 1988, îl ia o mașină de pe trotuarul aeroportului din Milano și intră și începe să vorbească cu reporterii italieni. Cineva e la volan, el e în dreapta, reporterii sunt în spate cu camera, vorbește în italiană. După care ajunge la stadion, vorbește în franceză, după care în engleză cu cineva, după vorbește cu Vava Cheran, care era acolo, evident în română. După care trece iar la italiană. Și suntem în ’88, o țară închisă.”

În aceeași înregistrare, Lucescu anticipa direcția fotbalului mondial:

„Fotbalul va fi așa: dacă vom urmări să avem rezultate, nu vom mai atrage lumea la stadion, pentru că vom juca urât ca să le obținem. Dacă vom juca frumos, am putea să le obținem, dar cu siguranță vom aduce lumea la stadion.”

