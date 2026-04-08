Cornel Dinu, despre ultimele cuvinte pe care i le-a spus Mircea Lucescu. „Îmi spunea că e foarte greu să… ” Care a fost marea decepție a regretatului antrenor

Moartea lui Mircea Lucescu a lăsat un gol imens în fotbalul românesc, iar unul dintre cei mai apropiați oameni ai săi, Cornel Dinu, a vorbit cu sinceritate despre ultimele zile ale marelui antrenor. „Procurorul” a dezvăluit discuții intime, starea reală în care se afla „Il Luce” și dezamăgirile care l-au măcinat în ultimul mandat la echipa națională.

„Mă rugam în fiecare moment pentru el”

Cornel Dinu a mărturisit că a fost informat permanent despre evoluția stării de sănătate a lui Mircea Lucescu, internat la Spitalul Universitar după ce a fost luat cu ambulanța din cantonamentul naționalei.

„Aproape în fiecare zi vorbesc la Spitalul Universitar… mă ține în fiecare zi la curent cu tot ce se întâmplă acolo. Dar eu nu fac public. Mă rog în fiecare moment pentru el, să își revină și să poată să se întoarcă la familie”, a spus Cornel Dinu, pentru Fanatik.

Potrivit acestuia, Lucescu suferea nu doar din cauza problemelor cardiace, ci și din cauza unei „suferințe colaterale” care i-a agravat starea.

Ratarea calificării, lovitura care l-a prăbușit

Înfrângerea cu Turcia și ratarea calificării la Campionatul Mondial au reprezentat un punct de cotitură pentru antrenorul de 78 de ani.

„Din păcate, zbuciumul său interior, indiscutabil în postura în care a fost, și înainte de meciul cu Turcia și la celelalte evenimente, a mai avut câteva momente delicate medical înainte de meciul cu Turcia, el a fost cel mai în măsură să își hotărască destinul”, a explicat Dinu.

Acesta spune că Lucescu i-a mărturisit că antrenoratul era singurul lucru care îl ținea în picioare, dar presiunea uriașă de la echipa națională l-a afectat profund.

„Era viața lui. Mi-a lăsat să înțeleg că are convingerea că tocmai această activitate îl ține în picioare.”

Dezamăgirea față de generația actuală

Cornel Dinu a dezvăluit și discuții intime despre nivelul jucătorilor pe care Lucescu i-a avut la dispoziție în ultimul mandat.

„Era oarecum decepționat… a crezut că jucătorii aceștia au cu totul altă valoare decât aceea pe care a descoperit-o odată cu trecerea timpului”, a spus Dinu.

„Era dezamăgit de valoarea mentală și funcțională, de la tehnică până la tactică, a jucătorilor pe care era nevoit să-i convoace.”

Potrivit lui Dinu, Lucescu considera că misiunea de a califica România era aproape imposibilă:

„Îmi spunea că e foarte greu să reușești cu asemenea capacități de jucători… era verdictul unui om capabil să discearnă cu adevărat valoarea.”

Deși conștient de limitele lotului și de presiunea enormă, Mircea Lucescu nu a renunțat niciun moment la lupta pentru calificare.

„A rămas până la capăt pe metereze, ceea ce este de apreciat, sperând să aducă calificarea”, a subliniat Cornel Dinu.

Foto – Facebook

