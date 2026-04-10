Giovanni Becali, acuzații grave după moartea lui Mircea Lucescu: „Federația Română de Fotbal, vinovată moral de tragedie"

Giovanni Becali, acuzații grave după moartea lui Mircea Lucescu: „Federația Română de Fotbal, vinovată moral de tragedie”

Amelia Matei
.  Actualizat 10.04.2026, 16:12

Giovanni Becali vorbește despre moartea lui Mircea Lucescu și lansează acuzații explozive la adresa Federației Române de Fotbal. El a spus că fostul selecționer ar fi trebuit să stea pe bancă la meciul de la Istanbul cu Turcia, mai ales că se cunoșteau problemele de sănătate pe care le-a avut. Iată ce acuzații face agentul de fotbaliști.

Giovanni Becali nu crede că Mircea Lucescu era apt să mai conducă naționala la partida cu Turcia

Impresarul a spus că după ce Lucescu a mers la un specialist din Belgia, a primit de la acesta o hârtie care atesta că este apt din punct de vedere medical să conducă naționala la acea partidă. Totuși, Giovanni Becali nu crede în acest scenariu.

„Da, multă lume, la fel ca și la catafalc pe stadion. A fost și chestia asta, repede, îl vedem lumea la meciul de baraj cu Turcia. Era singurul meci din cele opt meciuri care s-a jucat la ora 19:00. Îți dai seama că toate celelalte țări care participau la acel baraj, și altele, s-au uitat la meciul ăsta care decidea echipa care merge mai departe.

S-a aflat adevărata cauză a morții lui Mircea Lucescu: „Am tot încercat noi să camuflăm diagnosticul". Ovidiu Ioanițoaia, prieten cu regretatul antrenor, a spus clar
Să îl vezi, vine înapoi, se pregătește să joace al doilea meci, amical cum era el, cu Slovacia, și dintr-odată, după două zile, vezi că moare. A fost un șoc pentru toți. A trezit interesul tuturor. (n.r. Ce l-a șocat cel mai mult în acest context) Perioada scurtă în care s-au întâmplat toate, perioada cu mult înaintea meciului, când a fost internat aici, a plecat în străinătate, chipurile i s-a dat o hârtie în care ar fi spus doctorul de acolo, un român cred, din Belgia, știu din sursă precisă, că poate să antreneze echipa.

Personajul care m-a informat i-a spus: ‘Dă-mi și mie hârtia aia’. ‘Hai. mă, frate, dacă ți-am spus că mi-a spus doctorul…’. El apucase să spună și că are hârtie. ‘Nu mai, lasă-mă, că tu ești gelos că de ce merg’. Și așa mai departe. Un prieten de-al lui. Deci hârtia aia nu știu dacă a existat. Dar nu cred că un doctor, la ce avea el, putea să îi dea o hârtie să stea la un meci de o asemenea importanță”, a spus Ioan Becali la Giovanni Show. 

FRF, vinovată moral de moartea lui Mircea Lucescu

Impresarul a spus că Federația Română de Fotbal ar fi trebui să acționeze diferit și să îi spună lui Mircea Lucescu că ar trebui să rămână acasă.

 „Și Federația trebuia să aibă o inițiativă în sensul ăsta. ‘Vino cu doamna Neli până la Federație să vorbim’. Și așa mai departe. ‘Uite care e situația. Noi, în locul unei probabile calificări, ne luăm riscul să mergem fără tine, pentru că e mult mai importantă viața ta, sănătatea ta, decât o calificare a echipei naționale’. Eu, în locul Federației, îl puneam să semneze. Între a rămâne acasă și a merge cu echipa la Istanbul, declarație, semnează și Federația ieșea cu fața curată.

Nu că nu ar fi. (n.r. Dacă are Federație vreo vină în cele întâmplate) Morală, din punctul ăsta de vedere. Au insistat. În mare parte se știa ce trebuie să facă acolo. În zilele alea le spusese antrenorilor secunzi ce trebuie să facă. Sunt niște băieți, și Gane, și Constantinovici, doi băieți cuminți, care sunt de mult timp acolo. Asta e. În sfârșit, nu poți să acuzi niciodată Federația. A vrut el, a dorit el, măcar verbal, și așa mai departe, asta e. Exact cum și-a dorit el. Pentru fotbal, așa se gândea probabil, să fie încununat și cu această calificare”. 

