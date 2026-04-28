Răzvan Lucescu, dezvăluiri emoționante despre ultima conversație cu Mircea Lucescu: „Mi-a zis că urmează să plece”

Răzvan Lucescu, ultima conversație cu Mircea Lucescu
Răzvan Lucescu, antrenorul echipei PAOK Salonic, a împărtășit recent detalii emoționante despre ultima sa discuție cu tatăl său, Mircea Lucescu, dispărut dintre noi pe 7 aprilie 2026, la vârsta de 80 de ani. Într-un interviu acordat pentru ProSport, Răzvan a povestit despre momentul în care a vorbit ultima dată cu ”Il Luce” printr-un apel video pe WhatsApp, cu doar câteva ore înainte de tragedie.
„Joi seara. Vineri a avut infarctul, joi seara am fost pe video, pe WhatsApp. Vineri, după infarct, două, trei secunde, mi-a pus Matei, fiul meu, telefonul cu el, pe WhatsApp. Era foarte obosit, ne-am salutat. Joi seara am vorbit puțin mai mult”, a spus Răzvan Lucescu, amintindu-și de ultimele clipe în care l-a văzut pe tatăl său.
Cu doar câteva ore înainte de trecerea sa în neființă, Mircea Lucescu părea optimist, convins că va merge acasă și își va relua activitățile.
Deși era conștient de problemele de sănătate ale tatălui său, Răzvan Lucescu nu a încercat niciodată să îl convingă pe Mircea Lucescu să renunțe la cariera de antrenor.
„Nu am încercat. Nu era nimic de încercat. Era viața lui, cum și eu o am pe a mea. Nu a încercat niciodată să mă convingă, mereu am știut să ne respectăm dorințele”, a explicat Răzvan, subliniind legătura specială pe care o avea cu tatăl său.
Mai mult, antrenorul PAOK a dezvăluit că amândoi împărtășeau o trăsătură comună: în fața eșecurilor, preferau să se retragă, să reflecteze și să își găsească liniștea în singurătate.
„Când pierdea un meci, nu avea nici cea mai mică dorință să stea de vorbă cu cineva. La fel și eu, mă izolam foarte tare. Înțelegea foarte bine asta, așa am fost amândoi”, a povestit el.
Unul dintre cele mai mari regrete ale lui Răzvan Lucescu este că nu a reușit să fie alături de tatăl său în ultimele sale clipe.
„Îmi pare rău, mă gândesc că am fi putut, măcar în ultimul moment, să fim lângă el. Să mai fi discutat cu el, să fi vorbit. Dar nu pot spune că îmi reproșez”, a mărturisit el.
Totuși, o altă mărturisire a lui Răzvan arată cât de puternic și optimist a fost Mircea Lucescu chiar și în fața unei sănătăți fragile.
„Nu cred că a acceptat vreodată cu adevărat că era bolnav. Știind că nu e ok, vorbind cu el, mă liniștea. Îmi spunea: «Nu am nimic, nu asculta pe nimeni, eu mă simt bine». Asta m-a și păcălit”, a recunoscut Răzvan Lucescu.