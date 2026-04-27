Ce a făcut Codruța Filip cu cei 24.000 euro câștigați pentru participarea la Desafio

Codruța Filip a cheltuit cu cap cei 24.000 de euro obținuți după două luni petrecute la filmările reality show-ului Desafío.

Codruța Filip a demonstrat că determinarea și ambiția pot deschide noi uși. După aproape două luni de provocări solicitante la Desafío, artista a câștigat nu doar admirația publicului, ci și un premiu considerabil în valoare de 24.000 de euro. Potrivit Cancan, artista a decis să investească întreaga sumă în cariera muzicală, o alegere curajoasă și inspirată.

În timpul competiției, Codruța a trecut cu brio prin 16 probe care i-au pus la încercare atât forța fizică, cât și rezistența mentală. Fiecare etapă i-a adus un câștig de 1.500 de euro, iar sumele cumulate i-au permis să își transforme visul în realitate. Însă, această reușită financiară s-a suprapus cu un moment dificil din viața personală. Divorțul de Valentin Sanfira, finalizat la notar, a însemnat că banii câștigați îi revin exclusiv, fără a fi necesară împărțirea acestora.

Artista muncește de zor

După întoarcerea în țară, artista nu a pierdut timpul. Într-un gest care dovedește pasiunea ei pentru muzică, Codruța a folosit cei 24.000 de euro pentru a produce patru videoclipuri noi. Întregul proces de filmare s-a desfășurat pe repede înainte, toate cele patru materiale fiind realizate în doar două zile intense de muncă.

Într-un mesaj plin de entuziasm postat pe Facebook, Codruța le-a împărtășit fanilor bucăți din culisele acestui proiect: „Am terminat de filmat toate videoclipurile. Deci am filmat 4 videoclipuri în 2 zile. Și Silviu, ești de fapt un erou. Săracul. Mersi, Silviu, ești top. Și a rămas săracul și fără baterie și fără memorie. Fără carduri, fără tot. Dar a rămas fără ele fix la momentul potrivit, când am terminat. Așa că abia aștept să vedeți ce a ieșit”.

