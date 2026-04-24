Valentin Sanfira, mesaj tranșant pentru cei care își dau cu părerea despre viața lui personală, după divorțul de Codruța Filip: „Cei care aleg să trăiască în mocirlă să rămână acolo”

Valentin Sanfira ia atitudine împotriva celor care au comentat sau intenționează să comenteze viața sa personală, după divorțul de Codruța Filip.

Valentin Sanfira spune „Stop!” opiniilor celorlalți despre viața sa personală. Artistul a transmis un mesaj ferm pentru cei care aleg să comenteze divorțul său de Codruța Filip. Sanfira avertizează că orice atac sau afirmație calomnioasă va fi sancționat legal.

„Cei care aleg să trăiască în mocirlă să rămână acolo”, a declarat artistul, punctând că nu mai tolerează lipsa de respect. Sanfira își apără ferm dreptul la intimitate, subliniind că viața sa privată nu este un subiect de dezbatere pentru cei care nu-l cunosc cu adevărat.

Citește și: George Simion, derapaj la adresa președintelui Nicușor Dan: „Avem un individ pus la Cotroceni, paraplegic”

„Viața mea personală nu este subiect de bârfă!”

„Nu mai confundați circul cu oamenii fără valoare care își ocupă timpul vorbind despre alții pentru că despre ei nu au nimic de spus. La circ există muncă, disciplină și respect — lucruri pe care unii nu le vor înțelege niciodată”, a adăugat el, într-un mesaj plin de determinare.

Artistul a menționat că, în ciuda tentativelor de denigrare, își va păstra demnitatea și valorile care l-au ghidat mereu în carieră. „Viața mea personală nu este subiect de bârfă! Orice tentativă de denigrare va avea consecințe. Cei care continuă vor răspunde în instanță și vor plăti pentru afirmațiile făcute. Consider acesta ultimul mesaj pe acest subiect. Dacă nu vă regăsiți în ceea ce fac, treceți mai departe”, a mai spus Sanfira, conform Spynews.

