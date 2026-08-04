Cu ce problemă de sănătate s-a confruntat Selina, iubita lui Victor Slav: „Știu că v-am speriat puțin cu poza de ieri cu perfuzia”

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Selina, iubita lui Victor Slav și fostă concurentă la Asia Express, a fost internată din cauza unei crize biliare. După ce și-a îngrijorat urmăritorii din mediul online cu o fotografie din spital, Selina a transmis că urmează tratamentul recomandat de medici și se recuperează bine.

Cu ce problemă de sănătate s-a confruntat Selina, iubita lui Victor Slav

Elena Lupu, cunoscută sub pseudonimul Selina, s-a confruntat recent cu o problemă medicală care i-a alarmat pe admiratorii ei din mediul online. Iubita lui Victor Slav a publicat o fotografie cu ea în spital, cu o perfuzie la mână, ridicând numeroase semne de întrebare în rândul admiratorilor săi. Aceasta a explicat ulterior că a suferit o criză biliară, o afecțiune care poate provoca dureri abdominale intense și alte simptome severe.

„Dragilor, vreau să vă mulțumesc pentru toată grija, mesajele pline de bunătate și gândurile bune pe care mi le-ați trimis în ultimele 24 de ore. Știu că v-am speriat puțin cu poza de ieri cu perfuzia, dar vreau să vă liniștesc. Sunt pe drumul cel bun, mă simt mai bine și mă odihnesc cum trebuie pentru a-mi reveni complet în urma acestei crize biliare.

Faptul că v-ați mobilizat atâția să mă întrebați de sănătate și să vă arătați îngrijorarea înseamnă enorm pentru mine. Sunt extrem de recunoscătoare să am o comunitate atât de faină, caldă și atentă alături de mine. Vă îmbrățișez pe toți cu mare drag și sper să ne revedem pe aici foarte curând, în formă maximă! And stay safe!!”, a transmis Selina, în mediul online.

Criza biliară este o problemă de sănătate care necesită adesea intervenție medicală promptă. Aceasta se manifestă prin dureri acute în zona abdomenului, greață sau vărsături și poate fi prevenită printr-un regim alimentar echilibrat și o hidratare corespunzătoare. Din fericire, starea Selinei este acum stabilă, iar aceasta urmează cu strictețe recomandările medicilor pentru a se recupera complet.

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Cum a început relația dintre Victor Slav și Selina

Selina și Victor Slav formează un cuplu discret de mai mulți ani. Între cei doi este o diferență de vârstă de aproximativ șapte ani și împreună au participat la Asia Express. Într-un podcast, fostul prezentator de meteo a dezvăluit cum s-au cunoscut el și Selina.

„Ne-am cunoscut în cafeneaua prietenului nostru comun, Petre. Eu eram singur stingher la o masă. Eu eram, de fapt, cu Petre la masă, dar știi cum e, el are treabă, se ridică, face aia, practic eram singur. Ea a venit cu două prietene. Întâmplarea face să se așeze la o masă fix lângă mine. Nu s-a întâmplat nimic atunci, au fost doar niște priviri într-adevăr mai insistente. Trece o lună de zile și ne întâlnim în același loc pur întâmplător”, a povestit Victor Slav, în podcastul lui Giani Kiriță.

„Normal că ne certăm, suntem oameni.”

Victor și iubita lui au trecut printr-o perioadă dificilă în relația lor în primăvara anului 2023. Prezentatorul a aflat atunci că Selina ținea legătura cu fostul iubit, căruia îi trimitea fotografii indecente. Soția bărbatului ar fi fost cea care i-a dat vestea. Selina s-ar fi justificat infidelitatea susținând că se simțea neglijată de prezentator. Cei doi s-au despărțit, dar au rămas prieteni, iar în cele din urmă au decis să-și mai dea o șansă.

„Nu există la noi jigniri, înjurături, vorbe urâte. Normal că ne certăm, suntem oameni, avem discuții. Cred că ar fi chiar aiurea să nu avem, dar nu, nu a existat niciodată lipsă de respect la noi. A întărit relația (experiența de la „Asia Express” – n.red.). Îți dai seama că în confortul tău, în rutina ta, nu ești pus în situații atât de dificile și sub această presiune. (…) Ne-am dat seama că în orice situație am fi, facem față cu brio. (…) Mi-am dus stima de sine la un alt nivel, pentru că nu mă credeam în stare să fac foarte multe chestii și le-am făcut și uite că am trecut peste și că am reacționat ok”, a declarat Selina, după eliminarea de la „Asia Express”.

Foto: Instagram

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