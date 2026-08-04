  MENIU  
Home > Vedete > Cu ce problemă de sănătate s-a confruntat Selina, iubita lui Victor Slav: „Știu că v-am speriat puțin cu poza de ieri cu perfuzia”

Cu ce problemă de sănătate s-a confruntat Selina, iubita lui Victor Slav: „Știu că v-am speriat puțin cu poza de ieri cu perfuzia”

Zodiacul Chinezesc. Ce zodie chinezească ești în funcție de anul nașterii
Adelina Duinea
.
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Selina, iubita lui Victor Slav și fostă concurentă la Asia Express, a fost internată din cauza unei crize biliare. După ce și-a îngrijorat urmăritorii din mediul online cu o fotografie din spital, Selina a transmis că urmează tratamentul recomandat de medici și se recuperează bine.

Cu ce problemă de sănătate s-a confruntat Selina, iubita lui Victor Slav

Victor Slav și iubita lui, Selina (3)IconVEZI  GALERIA  FOTO(1 / 11)

Elena Lupu, cunoscută sub pseudonimul Selina, s-a confruntat recent cu o problemă medicală care i-a alarmat pe admiratorii ei din mediul online. Iubita lui Victor Slav a publicat o fotografie cu ea în spital, cu o perfuzie la mână, ridicând numeroase semne de întrebare în rândul admiratorilor săi. Aceasta a explicat ulterior că a suferit o criză biliară, o afecțiune care poate provoca dureri abdominale intense și alte simptome severe.

„Dragilor, vreau să vă mulțumesc pentru toată grija, mesajele pline de bunătate și gândurile bune pe care mi le-ați trimis în ultimele 24 de ore. Știu că v-am speriat puțin cu poza de ieri cu perfuzia, dar vreau să vă liniștesc. Sunt pe drumul cel bun, mă simt mai bine și mă odihnesc cum trebuie pentru a-mi reveni complet în urma acestei crize biliare.

Faptul că v-ați mobilizat atâția să mă întrebați de sănătate și să vă arătați îngrijorarea înseamnă enorm pentru mine. Sunt extrem de recunoscătoare să am o comunitate atât de faină, caldă și atentă alături de mine. Vă îmbrățișez pe toți cu mare drag și sper să ne revedem pe aici foarte curând, în formă maximă! And stay safe!!”, a transmis Selina, în mediul online.

Cum a descoperit Alina Pușcău că are cancer. Primele semne care au trimis-o la medic. Prietena ei, Olga Barcari, a povestit tot: „Și în Asia Express avea cancer, dar nimeni nu știa, nici ea”
Cum a descoperit Alina Pușcău că are cancer. Primele semne care au trimis-o la medic. Prietena ei, Olga Barcari, a povestit tot: „Și în Asia Express avea cancer, dar nimeni nu știa, nici ea”
Recomandarea zilei

Criza biliară este o problemă de sănătate care necesită adesea intervenție medicală promptă. Aceasta se manifestă prin dureri acute în zona abdomenului, greață sau vărsături și poate fi prevenită printr-un regim alimentar echilibrat și o hidratare corespunzătoare. Din fericire, starea Selinei este acum stabilă, iar aceasta urmează cu strictețe recomandările medicilor pentru a se recupera complet.

Citește și: Bianca Drăgușanu, nemulțumită de implicarea lui Victor Slav în creșterea fiicei lor: „El e influencer, e în vacanță, e plecat”

Despărțirea momentului în România! Și-au spus adio după 2 copii și mulți ani împreună. „Sunt foarte ancorată în Dumnezeu. Am lăsat tot greul în mâinile Lui...”
Despărțirea momentului în România! Și-au spus adio după 2 copii și mulți ani împreună. „Sunt foarte ancorată în Dumnezeu. Am lăsat tot greul în mâinile Lui...”
Recomandarea zilei

Cum a început relația dintre Victor Slav și Selina

Selina și Victor Slav formează un cuplu discret de mai mulți ani. Între cei doi este o diferență de vârstă de aproximativ șapte ani și împreună au participat la Asia Express. Într-un podcast, fostul prezentator de meteo a dezvăluit cum s-au cunoscut el și Selina.

„Ne-am cunoscut în cafeneaua prietenului nostru comun, Petre. Eu eram singur stingher la o masă. Eu eram, de fapt, cu Petre la masă, dar știi cum e, el are treabă, se ridică, face aia, practic eram singur. Ea a venit cu două prietene. Întâmplarea face să se așeze la o masă fix lângă mine. Nu s-a întâmplat nimic atunci, au fost doar niște priviri într-adevăr mai insistente. Trece o lună de zile și ne întâlnim în același loc pur întâmplător”, a povestit Victor Slav, în podcastul lui Giani Kiriță.

„Normal că ne certăm, suntem oameni.”

Victor și iubita lui au trecut printr-o perioadă dificilă în relația lor în primăvara anului 2023. Prezentatorul a aflat atunci că Selina ținea legătura cu fostul iubit, căruia îi trimitea fotografii indecente. Soția bărbatului ar fi fost cea care i-a dat vestea. Selina s-ar fi justificat infidelitatea susținând că se simțea neglijată de prezentator. Cei doi s-au despărțit, dar au rămas prieteni, iar în cele din urmă au decis să-și mai dea o șansă.

„Nu există la noi jigniri, înjurături, vorbe urâte. Normal că ne certăm, suntem oameni, avem discuții. Cred că ar fi chiar aiurea să nu avem, dar nu, nu a existat niciodată lipsă de respect la noi. A întărit relația (experiența de la „Asia Express” – n.red.). Îți dai seama că în confortul tău, în rutina ta, nu ești pus în situații atât de dificile și sub această presiune. (…) Ne-am dat seama că în orice situație am fi, facem față cu brio. (…) Mi-am dus stima de sine la un alt nivel, pentru că nu mă credeam în stare să fac foarte multe chestii și le-am făcut și uite că am trecut peste și că am reacționat ok”, a declarat Selina, după eliminarea de la „Asia Express”.

Foto: Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro
Libertatea.ro
Dacia Sandero a devenit „mașina ieftină supremă”, consumă 4,2 litri la 100 km și are un preț care va schimba regulile jocului în 2026
Dacia Sandero a devenit „mașina ieftină supremă”, consumă 4,2 litri la 100 km și are un preț care va schimba regulile jocului în 2026
Fanatik
KuPS Kuopio – Universitatea Craiova, LIVE VIDEO în Europa League, turul 3 preliminar. E OUT din Bănie cu doar câteva ore înaintea jocului din Finlanda
KuPS Kuopio – Universitatea Craiova, LIVE VIDEO în Europa League, turul 3 preliminar. E OUT din Bănie cu doar câteva ore înaintea jocului din Finlanda
GSP.ro
4.700 de locuri și gazon artificial » Cum arată stadionul din Finlanda unde Universitatea Craiova joacă azi
4.700 de locuri și gazon artificial » Cum arată stadionul din Finlanda unde Universitatea Craiova joacă azi
Click.ro
Ce surpriză romantică i-a făcut Alin Oprea soției sale, Medana: „Am plâns de emoție!” L-a impresionat până și pe Titus Andrei
Ce surpriză romantică i-a făcut Alin Oprea soției sale, Medana: „Am plâns de emoție!” L-a impresionat până și pe Titus Andrei
TV Mania
Cum arată Carmen Brumă la 49 de ani, deși a mâncat desert zilnic în vacanță: «Nu e noroc!» [FOTO]
Cum arată Carmen Brumă la 49 de ani, deși a mâncat desert zilnic în vacanță: «Nu e noroc!» [FOTO]
Redactia.ro
Ce să nu arunci SUB NICI O FORMA din casă astăzi, de Schimbarea la Față . Se spune ca ....
Ce să nu arunci SUB NICI O FORMA din casă astăzi, de Schimbarea la Față . Se spune ca ....
Citește și...
Filipe Coelho, pus la punct de Edi Iordănescu înainte de KuPS – U Craiova. „Foarte neinspirat!”
Valul de aer polar ajunge în România. Zonele în care scad temperaturile în următoarele ore
Are 16 ani, și-a întrecut mama în înălțime și tatăl în frumusețe. Fiul Angelinei Jolie și al lui Brad Pitt, viitorul cuceritor de la Hollywood
Se schimbă traficul din jurul Capitalei. Anunțul făcut în timpul nopții
Ce pensie primești în 2026 fără să fi lucrat o zi în România
Cum ar fi putut „Odiseea” să influențeze povestea lui Iisus. Dezbaterea reaprinsă de noul film al lui Christopher Nolan
Cum arată vila lui Florin Dumitrescu după ce a fost renovată de soție în lipsa lui. Când s-a întors acasă a găsit totul schimbat. A schimbat casa din temelii / VIDEO

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Ce s-a întâmplat cu „Zombie Angelina Jolie” după ce și-a arătat chipul real și s-a retras din atenția publicului
Ce s-a întâmplat cu „Zombie Angelina Jolie” după ce și-a arătat chipul real și s-a retras din atenția publicului
Când începe „Burlacii: Foc în paradis” la Pro TV. Primele declarații ale Adelinei Pestrițu înainte de marea premieră: „Au fost situații care m-au ținut cu sufletul la gură”
Când începe „Burlacii: Foc în paradis” la Pro TV. Primele declarații ale Adelinei Pestrițu înainte de marea premieră: „Au fost situații care m-au ținut cu sufletul la gură”
Proiecte speciale
Unul dintre cele mai folosite aeroporturi din Europa își închide complet porțile timp de trei luni. Milioane de pasageri, afectați
Unul dintre cele mai folosite aeroporturi din Europa își închide complet porțile timp de trei luni. Milioane de pasageri, afectați
Un vecin instruit poate salva o viață. Vezi despre ce e vorba
Un vecin instruit poate salva o viață. Vezi despre ce e vorba
Libertatea.ro
Banca din România care îți permite să depui bani la bancomat pe orice card, indiferent la ce bancă ai contul
Banca din România care îți permite să depui bani la bancomat pe orice card, indiferent la ce bancă ai contul
Avantaje
Îl știi pe uriașul actor? A dat cu piciorul unui mariaj de 38 de ani pentru femeia din imagine. S-a căsătorit imediat după divorț și e amorezat-lulea la 76 de ani. Fosta lui soție e distrusă
Îl știi pe uriașul actor? A dat cu piciorul unui mariaj de 38 de ani pentru femeia din imagine. S-a căsătorit imediat după divorț și e amorezat-lulea la 76 de ani. Fosta lui soție e distrusă
Elle
A ținut secret faptul că este însărcinată însă imaginile au ajuns pe internet! Vedeta a fost surprinsă pe stradă, iar burtica de gravidă dovedește că va deveni în curând mamă
A ținut secret faptul că este însărcinată însă imaginile au ajuns pe internet! Vedeta a fost surprinsă pe stradă, iar burtica de gravidă dovedește că va deveni în curând mamă
Alex Velea, reacție surprinzătoare după ce s-a întâlnit cu Vincenzo Castellano, fostul soț al Antoniei. Cum au fost surprinși cei doi
Alex Velea, reacție surprinzătoare după ce s-a întâlnit cu Vincenzo Castellano, fostul soț al Antoniei. Cum au fost surprinși cei doi
Este în culmea fericirii! Vedeta a devenit mamă pentru a doua oară și a dezvăluit prima imagine cu fiul său: „Iubirile vieții mele” Foto
Este în culmea fericirii! Vedeta a devenit mamă pentru a doua oară și a dezvăluit prima imagine cu fiul său: „Iubirile vieții mele” Foto
A1.ro
Orhideea Dracula pentru care unii oameni își riscă viața. De ce e atât de căutată
Orhideea Dracula pentru care unii oameni își riscă viața. De ce e atât de căutată
Horoscop 7 august 2026. Norii se risipesc. O zodie primește vestea vieții ei. Începe o perioadă plină de speranță și prosperitate
Horoscop 7 august 2026. Norii se risipesc. O zodie primește vestea vieții ei. Începe o perioadă plină de speranță și prosperitate
Mihai Onilă, despre legătura dintre postul de 40 de zile ținut și problemele de sănătate: „Am auzit câteva discuții”
Mihai Onilă, despre legătura dintre postul de 40 de zile ținut și problemele de sănătate: „Am auzit câteva discuții”
Adriana Bahmuțeanu și George Restivan, decizie neașteptată cu privire la nuntă. "Nu îmi mai pun eu voal!" Ce se întâmplă în viața celor doi
Adriana Bahmuțeanu și George Restivan, decizie neașteptată cu privire la nuntă. "Nu îmi mai pun eu voal!" Ce se întâmplă în viața celor doi
Mircea Badea, atac la adresa lui Smiley: „Cu vocea aia e cântăreț?”
Mircea Badea, atac la adresa lui Smiley: „Cu vocea aia e cântăreț?”
Observator News
Satul unde temperaturile pot coborî până la 0°C în august, în timp ce restul Spaniei se topește la 40°C
Satul unde temperaturile pot coborî până la 0°C în august, în timp ce restul Spaniei se topește la 40°C
Libertatea pentru Femei
Incredibil ce mesaj i-a lăsat Tudor Chirilă lui Nicușor Dan, direct pe Facebook! 2400 de oameni i-au dat like lui Tudor! “Sunt curios cine vă…”. Continuarea e șah mat
Incredibil ce mesaj i-a lăsat Tudor Chirilă lui Nicușor Dan, direct pe Facebook! 2400 de oameni i-au dat like lui Tudor! “Sunt curios cine vă…”. Continuarea e șah mat
Gata, e oficial! Ce salariu are Mirabela Grădinaru, dar asta nu e tot! Surpriza uriașă din declarația de avere! Da, scrie negru pe alb! O cheamă…
Gata, e oficial! Ce salariu are Mirabela Grădinaru, dar asta nu e tot! Surpriza uriașă din declarația de avere! Da, scrie negru pe alb! O cheamă…
Jorge, revoltat după ce și-a găsit apartamentul de la mare devastat. Ce au lăsat în urmă turiștii este strigător la Cer
Jorge, revoltat după ce și-a găsit apartamentul de la mare devastat. Ce au lăsat în urmă turiștii este strigător la Cer
Fiul Deei și al lui Dinu Maxer a intrat la un liceu de renume din București. Andreas, admis fără meditații, cu note maxime
Fiul Deei și al lui Dinu Maxer a intrat la un liceu de renume din București. Andreas, admis fără meditații, cu note maxime
Viva.ro
Ce poveste! A înșelat-o ani de zile cu Vica Blochina, care i-a dăruit și un copil, dar ce-a putut să spună acum Victor Pițurcă despre soția lui, Maria, i-a lăsat înmărmuriți pe toți. Preferă să nu vorbească despre viața lui privată, dar acum a dezvăluit, în fața tuturor, fără rezerve, care este, de fapt, situația din familia lui. Nimeni, dar nimeni nu-și imagina că va rosti asemenea cuvinte: ”Soția mea...”
Ce poveste! A înșelat-o ani de zile cu Vica Blochina, care i-a dăruit și un copil, dar ce-a putut să spună acum Victor Pițurcă despre soția lui, Maria, i-a lăsat înmărmuriți pe toți. Preferă să nu vorbească despre viața lui privată, dar acum a dezvăluit, în fața tuturor, fără rezerve, care este, de fapt, situația din familia lui. Nimeni, dar nimeni nu-și imagina că va rosti asemenea cuvinte: ”Soția mea...”
Gata! NU mai e niciun dubiu! Tocmai au publicat IMAGINEA care nu mai are nevoie de nicio, dar nicio explicație! Toată lumea i-a felicitat pe loc! Ce fruuumos
Gata! NU mai e niciun dubiu! Tocmai au publicat IMAGINEA care nu mai are nevoie de nicio, dar nicio explicație! Toată lumea i-a felicitat pe loc! Ce fruuumos
Wow, cine ar fi crezut? Alexandru Nazare (45 de ani), ministrul de Finanțe, se va căsători cu o artistă tânără, foarte frumoasă și...cunoscută! Cine este, de fapt, femeia care l-a cucerit iremediabil pe politicianul pe care tabăra Bolojan și l-ar dori premier
Wow, cine ar fi crezut? Alexandru Nazare (45 de ani), ministrul de Finanțe, se va căsători cu o artistă tânără, foarte frumoasă și...cunoscută! Cine este, de fapt, femeia care l-a cucerit iremediabil pe politicianul pe care tabăra Bolojan și l-ar dori premier
Toată lumea știe cine este Dan Dungaciu, unul dintre liderii partidului AUR, dar iată cine e, de fapt, superba lui soție. E vedetă de televiziune în România, iar un detaliu uluitoare despre cariera ei atrage imediat atenția. Apare mereu pe micul ecran, dar e...
Toată lumea știe cine este Dan Dungaciu, unul dintre liderii partidului AUR, dar iată cine e, de fapt, superba lui soție. E vedetă de televiziune în România, iar un detaliu uluitoare despre cariera ei atrage imediat atenția. Apare mereu pe micul ecran, dar e...
Redactia.ro
Ce să nu arunci SUB NICI O FORMA din casă astăzi, de Schimbarea la Față . Se spune ca ....
Ce să nu arunci SUB NICI O FORMA din casă astăzi, de Schimbarea la Față . Se spune ca ....
Doliu în lumea sportului! S-a stins la numai 37 de ani...
Doliu în lumea sportului! S-a stins la numai 37 de ani...
Ce să pui în portofel în august ca să nu rămâi fără bani. Tradiția veche pe care mulți români o respectă și astăzi
Ce să pui în portofel în august ca să nu rămâi fără bani. Tradiția veche pe care mulți români o respectă și astăzi
De nerecunoscut!!! S-a schimabt total!! Cum arata azi Bianca Roman de la Insula Iubirii
De nerecunoscut!!! S-a schimabt total!! Cum arata azi Bianca Roman de la Insula Iubirii
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Soțul Laurei Cosoi, Cosmin Curticăpean, a făcut cel mai așteptat anunț - a spus sexul celui de-al 5-lea copil!! După 4 fetițe urmează... Ce frumoooos!
Soțul Laurei Cosoi, Cosmin Curticăpean, a făcut cel mai așteptat anunț - a spus sexul celui de-al 5-lea copil!! După 4 fetițe urmează... Ce frumoooos!
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
ALERTĂ energetică în România! Apel fără precedent al Ministerului Energiei către români
ALERTĂ energetică în România! Apel fără precedent al Ministerului Energiei către români
Obiceiul care îți trădează emoțiile: ce înseamnă dacă mergi mereu cu capul plecat
Obiceiul care îți trădează emoțiile: ce înseamnă dacă mergi mereu cu capul plecat
Colesterolul ridicat îți poate transmite aceste 5 semnale. Verifică dacă le ai și tu
Colesterolul ridicat îți poate transmite aceste 5 semnale. Verifică dacă le ai și tu
Zodia lovită crunt la final de august. O cumpănă majoră îi dă viața peste cap, potrivit numerologului Mihai Voropchievici
Zodia lovită crunt la final de august. O cumpănă majoră îi dă viața peste cap, potrivit numerologului Mihai Voropchievici
TV Mania
Cum arată Carmen Brumă la 49 de ani, deși a mâncat desert zilnic în vacanță: «Nu e noroc!» [FOTO]
Cum arată Carmen Brumă la 49 de ani, deși a mâncat desert zilnic în vacanță: «Nu e noroc!» [FOTO]
Loredana Groza a publicat poza din 1995! Cum arăta înainte de zvonurile despre operații: «Nici n-aș avea timp» [FOTO]
Loredana Groza a publicat poza din 1995! Cum arăta înainte de zvonurile despre operații: «Nici n-aș avea timp» [FOTO]
Imagini din vila de 500.000 € a Antoniei și a lui Alex Velea! Cum arată interiorul desprins din filme [GALERIE FOTO]
Imagini din vila de 500.000 € a Antoniei și a lui Alex Velea! Cum arată interiorul desprins din filme [GALERIE FOTO]
Fără filtre pe plajă! Cele mai spectaculoase poze cu vedetele noastre în costum de baie [FOTO]
Fără filtre pe plajă! Cele mai spectaculoase poze cu vedetele noastre în costum de baie [FOTO]
CSID.ro
Cum arată astăzi Dana Nicolaescu, la 13 ani de la moartea lui Sergiu Nicolaescu. Transformarea care i-a surprins pe toți
Cum arată astăzi Dana Nicolaescu, la 13 ani de la moartea lui Sergiu Nicolaescu. Transformarea care i-a surprins pe toți
Cum a reușit să slăbească Maria Popovici! S-a spus că s-a operat la stomac, însă realitatea este cu totul alta! Ce a făcut pentru a scăpa de kilogramele în plus: „Am slăbit mai mult de 15 kg”
Cum a reușit să slăbească Maria Popovici! S-a spus că s-a operat la stomac, însă realitatea este cu totul alta! Ce a făcut pentru a scăpa de kilogramele în plus: „Am slăbit mai mult de 15 kg”
Cine își aduce aminte de Alina Crișan, fostă solistă a trupei ASIA? Ce s-a ales de ea: a fost condamnată la închisoare cu suspendare. Ce acuzații i se aduc
Cine își aduce aminte de Alina Crișan, fostă solistă a trupei ASIA? Ce s-a ales de ea: a fost condamnată la închisoare cu suspendare. Ce acuzații i se aduc
Fosta iubită a lui Cristiano Ronaldo, iubit cu 11 ani mai tânăr. E un jucător de baschet foarte cunoscut! Imagini incendiare cu cei doi
Fosta iubită a lui Cristiano Ronaldo, iubit cu 11 ani mai tânăr. E un jucător de baschet foarte cunoscut! Imagini incendiare cu cei doi
Libertatea
Ce a scos la vânzare cu 15.000 de euro Nelu Vlad, solistul trupei Azur: „Nu vedeți ce este în țara asta? Nu mai am timp”
Ce a scos la vânzare cu 15.000 de euro Nelu Vlad, solistul trupei Azur: „Nu vedeți ce este în țara asta? Nu mai am timp”
Site-ul Casei de Pensii îi întâmpină pe români cu „Paște fericit”, deși suntem în august. Ce spune instituția
Site-ul Casei de Pensii îi întâmpină pe români cu „Paște fericit”, deși suntem în august. Ce spune instituția
Avertizare ANM nowcasting de vreme severă. Lista completă a localităților aflate în calea furtunilor
Avertizare ANM nowcasting de vreme severă. Lista completă a localităților aflate în calea furtunilor
Cine e Alecsandra Drăgoi, românca din Londra care a semnat fotografia oficială a premierului Marii Britanii
Cine e Alecsandra Drăgoi, românca din Londra care a semnat fotografia oficială a premierului Marii Britanii
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton