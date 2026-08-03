Laura Cosoi, confesiuni emoționante despre a cincea naștere: „Travaliul este o etapă grea, dar plină de sens și emoție”

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Laura Cosoi a devenit mamă pentru a cincea oară pe 30 iulie, aducând pe lume o fetiță pe care a numit-o Nina. Actrița a povestit cu emoție despre această experiență unică, recunoscând că travaliul a fost intens, dar plin de sens.

Laura Cosoi, confesiuni emoționante despre a cincea naștere

Laura Cosoi trăiește din nou emoția unică a maternității. Pe 30 iulie 2026, Laura și soțul ei, Cosmin Curticăpean, au întâmpinat-o pe micuța Nina, cel de-al cincilea copil al cuplului. Fetița a venit pe lume cu o greutate de 4.400 de grame și o lungime de 55 de centimetri, iar bucuria familiei este nemăsurată. În mediul online, vedeta a vorbit despre această experiență de neuitat.

„Călătoria nașterii este atât de profundă, de firească și, în același timp, atât de excepțională… Cred că aș putea naște de o mie de ori și, de fiecare dată, ar fi ca și cum aș trăi totul pentru prima oară”, a mărturisit Laura Cosoi cu emoție, subliniind cât de specială rămâne fiecare experiență, indiferent de familiaritatea cu procesul.

„Știam că Nina este măricică”

Deși a mai trecut prin patru nașteri naturale înainte, Laura a recunoscut că emoțiile au fost la fel de intense și că, până în ultimul moment, nu știa cum se vor desfășura lucrurile. Faptul că Nina s-a dovedit a fi un copil mai mare decât surorile ei a adus o doză suplimentară de anticipare, actrița mărturisind că a resimțit o responsabilitate aparte în ultimele zile de sarcină. „A cincea naștere a venit, cum este și normal, cu bucurie, dar cu emoții. Știam că Nina este măricică, a fost pe tot parcursul sarcinii și, chiar dacă aveam experiența celei de-a patra nașteri cu Aida, care a avut 4.100 g, nu știam cum va fi dacă a cincea fetiță va fi și mai măricică”, a spus ea.

Cu toate acestea, Laura a ales să își asculte instinctul matern și să aibă încredere în corpul său, o lecție învățată de-a lungul anilor și a experiențelor anterioare. „Pe tot parcursul sarcinii am urmărit evoluția și am primit semnale că avea să fie totul în grafic. Cred că încrederea pe care am câștigat-o în timp în corpul meu, capacitatea de a mă mobiliza și deschiderea spre orice altă variantă au cântărit enorm în parcursul acestei nașteri.”

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„Travaliul este ca o gară în care te desparți de o parte din tine, dar, în același timp, te întâlnești cu minunea pe care ai așteptat-o luni întregi”

Actrița a descris și emoțiile din timpul travaliului, care, deși dificil, a fost trăit cu intensitate și recunoștință. „Travaliul nu este întotdeauna ușor. Este, fără îndoială, o etapă grea, dar în aceeași măsură este frumoasă, plină de sens și de emoție. Este ca o gară în care aștepți, te desparți de o parte din tine, dar, în același timp, te întâlnești cu minunea pe care ai așteptat-o luni întregi”, a adăugat aceasta.

Ultimele ore înainte de venirea pe lume a Ninei au fost intense, dar pline de sprijin și iubire. Laura a povestit că soțul ei, Cosmin, i-a fost alături pe tot parcursul travaliului, care a durat aproximativ trei ore. „Nina s-a născut la aproape 41 de săptămâni, natural, pe 30 iulie, cu 4.400 g și 55 cm, cam cum a fost estimată cu o zi înainte la control. Alături de noi a fost Cosmin, alături de care am parcurs travaliul de aproximativ 3 ore. A durat 4 ore de când am ajuns dimineața la maternitate și până am ținut-o pe Nina în brațe”, a povestit ea.

„Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru că ne-a purtat încă o dată prin miracolul nașterii”

Un alt sprijin de nădejde a fost medicul care a asistat nașterea. Laura a subliniat importanța acestuia în crearea unui mediu sigur și liniștitor. „Faptul că l-am avut alături pe medicul împreună cu care am ales să nasc de această dată a însemnat enorm pentru mine. Mi-a oferit siguranță și încredere și am știut, în fiecare clipă, că mă pot baza pe alegerile lui. Recunosc că a depășit toate așteptările mele.”

În încheiere, Laura Cosoi a transmis un mesaj plin de emoție și recunoștință pentru această binecuvântare: „Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru că ne-a purtat încă o dată prin miracolul nașterii, ne-a ocrotit și ne-a binecuvântat cu încă un copil sănătos, atât de iubit”.

Foto: Instagram

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