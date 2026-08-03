Alina Mitrache și-a construit un nume de referință în jurnalismul local, fiind ani la rând imaginea buletinelor de știri de la TV Neptun, notează ziarulconstanta.ro. Rigurozitatea și căldura cu care transmitea informația au consacrat-o rapid în atenția publicului. Ulterior, și-a continuat parcursul profesional la Dobrogea TV, iar în ultimul timp și-a desfășurat activitatea în cadrul echipei Pododerm.
Rămas-bun de la familie și apropiați
Vestea trecerii sale în neființă a declanșat un val de emoție și mesaje de condoleanțe din partea familiei și a colegilor, profund afectați de această pierdere. Cei alături de care a lucrat au ținut să evidențieze amprenta caldă pe care jurnalista a lăsat-o în viața celor din jur.
„Există oameni care lasă urme adânci în sufletele celor din jur, oameni calzi, buni și despre care nu poți vorbi la trecut. Așa este și Alina Mitrache, colega noastră fără de care echipa Pododerm nu va mai fi aceeași. Cu multă durere în suflet, ne luăm rămas-bun de la Alina, care, după o lungă și grea suferință, nu mai este alături de noi”, au transmis colegii ei.
În egală măsură, durerea familiei a fost transpusă într-un mesaj emoționant de adio, prin care cei dragi au anunțat trecerea ei în neființă.
„Scumpa și iubita noastră Alina, un om atât de deosebit a fost chemată în Împărăția Cerurilor astăzi. Dumnezeu a vrut-o înger atât de devreme”, a transmis familia îndurerată.
Programul funeraliilor la Constanța
Cei care au îndrăgit-o și doresc să îi aducă un ultim omagiu o pot face la Casa Luminii din Constanța, situată pe strada Bărăganului nr. 12, vizavi de Cimitirul Central. Slujba de stâlpi va fi citită luni seară, în jurul orei 19:00.
Ultimul drum al fostei prezentatoare TV va avea loc marți, 4 august. Slujba de înmormântare este programată pentru ora 12:30, la Biserica „Sfântul Constantin și Elena” din cartierul Km 4-5, din incinta unității militare. Ulterior, cortegiul funerar se va deplasa către Cimitirul Municipal Energia, unde Alina Mitrache își va dormi somnul de veci.