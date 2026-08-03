Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Alina Mitrache, o cunoscută jurnalistă și prezentatoare de știri din Constanța, a încetat din viață după o lungă și grea luptă cu o boală necruțătoare.

Lumea mass-media traversează momente de adâncă tristețe la aflarea acestei vești fulgerătoare, care lasă un gol imens în inimile celor care au cunoscut-o și au apreciat-o de-a lungul anilor.

O carieră dedicată știrilor și comunității

Alina Mitrache și-a construit un nume de referință în jurnalismul local, fiind ani la rând imaginea buletinelor de știri de la TV Neptun, notează ziarulconstanta.ro. Rigurozitatea și căldura cu care transmitea informația au consacrat-o rapid în atenția publicului. Ulterior, și-a continuat parcursul profesional la Dobrogea TV, iar în ultimul timp și-a desfășurat activitatea în cadrul echipei Pododerm.

Rămas-bun de la familie și apropiați

Vestea trecerii sale în neființă a declanșat un val de emoție și mesaje de condoleanțe din partea familiei și a colegilor, profund afectați de această pierdere. Cei alături de care a lucrat au ținut să evidențieze amprenta caldă pe care jurnalista a lăsat-o în viața celor din jur.

Citeşte şi: Laura Cosoi, confesiuni emoționante despre a cincea naștere: „Travaliul este o etapă grea, dar plină de sens și emoție”

Citeşte și: Anunțul surpriză făcut de Elena Udrea după un deceniu alături de Adrian Alexandrov. Mesajul fostei politiciene a stârnit un val de reacții

Citeşte şi: Diana Șoșoacă, filmată în timp ce dansa hora, într-o piscină, cu hainele pe ea, la câteva zile după accidentul din București. „Chiar dacă aș fi fost acum în spital, tot eram în direct cu voi!”

„Există oameni care lasă urme adânci în sufletele celor din jur, oameni calzi, buni și despre care nu poți vorbi la trecut. Așa este și Alina Mitrache, colega noastră fără de care echipa Pododerm nu va mai fi aceeași. Cu multă durere în suflet, ne luăm rămas-bun de la Alina, care, după o lungă și grea suferință, nu mai este alături de noi”, au transmis colegii ei.

În egală măsură, durerea familiei a fost transpusă într-un mesaj emoționant de adio, prin care cei dragi au anunțat trecerea ei în neființă.

„Scumpa și iubita noastră Alina, un om atât de deosebit a fost chemată în Împărăția Cerurilor astăzi. Dumnezeu a vrut-o înger atât de devreme”, a transmis familia îndurerată.

Programul funeraliilor la Constanța

Cei care au îndrăgit-o și doresc să îi aducă un ultim omagiu o pot face la Casa Luminii din Constanța, situată pe strada Bărăganului nr. 12, vizavi de Cimitirul Central. Slujba de stâlpi va fi citită luni seară, în jurul orei 19:00.

Ultimul drum al fostei prezentatoare TV va avea loc marți, 4 august. Slujba de înmormântare este programată pentru ora 12:30, la Biserica „Sfântul Constantin și Elena” din cartierul Km 4-5, din incinta unității militare. Ulterior, cortegiul funerar se va deplasa către Cimitirul Municipal Energia, unde Alina Mitrache își va dormi somnul de veci.

Foto – Facebook

Urmărește-ne pe Google News