Diana Șoșoacă, filmată în timp ce dansa hora, într-o piscină, cu hainele pe ea, la câteva zile după accidentul din București. „Chiar dacă aș fi fost acum în spital, tot eram în direct cu voi!”

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Diana Șoșoacă a bifat prima sa apariție publică la doar câteva zile după ce a fost transportată de urgență la spital în urma unui accident rutier. Președinta partidului S.O.S. România a fost prezentă sâmbătă la deschiderea oficială a Academiei de Vară organizate de formațiunea sa la Vața de Jos, în județul Hunedoara, unde a ținut un discurs energic în fața simpatizanților și a fost ulterior protagonista unor imagini neobișnuite.

Ieșirea publică vine la scurt timp după incidentul de joi, când vehiculul în care europarlamentara se afla ca pasageră a fost implicat într-un accident pe Bulevardul Iuliu Maniu din București. În urma coliziunii, politiciana a ajuns la Spitalul Universitar de Urgență, de unde a fost externată după câteva ore de investigații medicale.

Mesaje mobilizatoare și apel la continuitate

În cadrul evenimentului pe care formațiunea îl descrie drept o platformă de formare a liderilor și de dezbateri privind viitorul țării, lidera S.O.S. România le-a cerut membrilor să își continue activitatea fără ezitare, subliniind că nicio problemă medicală nu ar fi putut-o ține departe de susținători.

„Chiar dacă aș fi fost acum în spital, îmi luam telefonul și tot eram în direct cu voi”, le-a transmis Diana Șoșoacă celor prezenți, potrivit Gândul.

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Europarlamentara a pus accent pe ideea de continuitate politică și pe importanța unității în momente dificile, transmițând un mesaj direct structurilor de partid.

„Să știți că, și dacă nu mă puteam deplasa, dumneavoastră trebuia să fiți aici, indiferent ce se va întâmpla, indiferent dacă eu voi mai fi sau nu voi mai fi, voi va trebui să mergeți înainte. Trebuie să înțelegeți că nația asta, întotdeauna când și-a pierdut liderii, s-a distrus.

Trebuie să înțelegeți că liderii, împreună cu întregul popor, formează un întreg. Iar dacă un cetățean sau liderul dispare, da, e greu de înlocuit liderul, dar unitatea voastră trebuie să ducă mai departe salvarea acestei țări”, a afirmat președinta S.O.S. România.

Referindu-se la momentele de criză și la contextul politic actual, aceasta a adăugat o serie de considerații privind recunoașterea valorilor naționale și fermitatea în proiectele politice.

„Presupun că mulți n-ați mai auzit Gaudeamus igitur de foarte mult timp… ce istorie am avut și ce oameni de calitate am avut în România. Evident, poporul nu i-a recunoscut atunci și, ulterior, a plâns lacrimi grele pentru că nu i-a mai avut în viață. Cred că e momentul să schimbăm paradigma. Cred că observăm că avem foarte mulți dușmani.

Când stabilești ceva important pentru țară, pentru nație, trebuie să continui și să nu te lași călcat în picioare de nimeni și nimeni să nu îți oprească planurile. Astfel că, dacă un singur membru SOS mai putea să vină la Academia de Vară, acela trebuia să vină, unul singur, și să o ducă până la capăt”, a susținut Șoșoacă.

Imagini inedite la finalul discursurilor

După seria de discursuri politice, atmosfera s-a mutat în zona de agrement a complexului din Hunedoara. Diana Șoșoacă a surprins audiența apărând într-o piscină, îmbrăcată și având capul acoperit cu o glugă, unde s-a prins într-o horă alături de alte participante care au intrat, la rândul lor, îmbrăcate în apă.

Imaginile cu momentul neconvențional s-au răspândit rapid în spațiul public, marcând un final atipic pentru prima sa ieșire după spitalizare.

Foto – Facebook / Arhivă

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