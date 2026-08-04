Cristiano Ronaldo și Georgina Rodriguez se căsătoresc după 10 ani de relație. Când și unde va avea loc nunta

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Cristiano Ronaldo și Georgina Rodriguez se pregătesc de nuntă. După 10 ani de relație, fotbalistul și iubita sa își unesc destinele, evenimentul urmând să aibă loc pe 8 august 2026, în Madeira, insula natală a acestuia. Nunta va fi un eveniment spectaculos, cu o ceremonie la catedrala din Funchal și o petrecere fastuoasă la Savoy Palace.

Cristiano Ronaldo și Georgina Rodriguez se căsătoresc

Cristiano Ronaldo și Georgina Rodriguez sunt pregătiți să-și unească destinele într-o ceremonie ce promite să fie una dintre cele mai spectaculoase evenimente din acest an. Frumoasa poveste de dragoste care durează de aproape un deceniu va culmina cu o nuntă de vis, organizată chiar pe insula natală a starului portughez, Madeira.

Cei doi formează un cuplu încă din 2016, când s-au întâlnit în Madrid, iar relația lor a devenit rapid un simbol al iubirii și susținerii reciproce. În august 2025, Ronaldo a cerut-o în căsătorie pe Georgina, iar acum, la un an de la logodnă, sunt gata să facă pasul cel mare.

Ceremonia va avea loc în Funchal, capitala insulei Madeira, iar locația aleasă este catedrala impozantă din centrul orașului. Potrivit informațiilor publicate de The Sun, locul a fost rezervat pentru un eveniment special care va avea loc sâmbăta aceasta, începând cu ora 15.00.

Petrecerea de după cununie se va desfășura într-un cadru de lux, la hotelul de cinci stele Savoy Palace, situat în apropierea catedralei. Oaspeții hotelului au fost deja informați că două etaje și mai multe zone din complex vor fi închise pentru organizarea acestui eveniment cu adevărat exclusivist.

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Cristiano Ronaldo, primele declarații despre nuntă

Cristiano Ronaldo a confirmat încă din noiembrie că intenționează să-și oficializeze relația cu Georgina după Campionatul Mondial din 2026.

Deși Portugalia a fost eliminată de Spania, care a și câștigat trofeul, fotbalistul a glumit într-un interviu acordat lui Piers Morgan: „Sper să ajung la nuntă cu trofeul de campion în brațe”.

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Deși fotbalistul și partenera sa au preferat să păstreze detaliile evenimentului cât mai discrete, surse apropiate cuplului susțin că Georgina Rodriguez își dorește o ceremonie simplă, dar elegantă, care să reflecte povestea lor de dragoste.

Nunta nu ar fi completă fără o serie de invitați celebri. Deși lista oficială nu a fost făcută publică, speculațiile din presa internațională și rețelele sociale includ nume mari precum Lionel Messi, Neymar, Kylian Mbappé, David și Victoria Beckham, Rafael Nadal, Jennifer Lopez și chiar staruri ale platformelor online, cum ar fi IShowSpeed. Cu toate acestea, multe dintre aceste zvonuri rămân neconfirmate.

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Sursă foto: Profimedia

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