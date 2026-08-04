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Scott Hylands, actorul canadian apreciat pentru cariera sa impresionantă de peste cinci decenii în teatru, film și televiziune, a murit la vârsta de 83 de ani. Cunoscut pentru rolul detectivului Kevin „O.B.” O’Brien din celebrul serial Night Heat, actorul la lăsat în urmă o moștenire artistică bogată și o familie îndurerată.

Mesajul emoționant al fiului său

Anunțul oficial al trecerii sale în neființă a fost făcut de fiul său, Luke, prin intermediul unei postări mișcătoare pe rețelele de socializare, însoțită de o galerie de fotografii de familie și din cariera actorului. Tehnicianul de imagine și-a exprimat durerea profundă și devotamentul față de cel care i-a fost nu doar părinte, ci și mentor.

„Soț, tată, actor, regizor, scriitor, povestitor, prieten și iubitor al vieții. Sunt profund îndurerat să împărtășesc vestea că tatăl meu, Scott, a încetat din viață miercuri seară. Eu și familia mea încă încercăm să procesăm această pierdere groaznică. Pur și simplu nu există suficiente cuvinte pe care să le pot spune despre tine acum. Ești eroul meu pentru totdeauna și cel mai bun prieten al meu. Mereu și pentru totdeauna. Te iubesc. La revedere, tată”, a scris Luke Hylands.

Informația privind decesul a fost confirmată inițial de publicația The Hollywood Reporter, care a amintit că actorul fusese diagnosticat în anul 2021 cu leucemie mieloidă acută. Până în prezent, familia nu a precizat dacă moartea sa a fost cauzată direct de această afecțiune.

O carieră de excepție pe scenă și pe micile ecrane

Născut în 1943 în Lethbridge, Alberta, și crescut în Vancouver, Scott Hylands a absolvit cu brio cursurile de teatru ale University of British Columbia în 1964. Încrederea și talentul său l-au purtat rapid pe scenele din New York și San Francisco, unde a devenit membru fondator al American Conservatory Theatre. Pe această scenă prestigiose a strălucit în peste douăzeci de producții majore, interpretând roluri titanice în piese precum Moartea unui comis voiajor sau Regele Lear.

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Debutul pe marele ecran a avut loc în 1969 în comedia horror Daddy’s Gone A-Hunting, însă consacrarea internațională a venit odată cu rolul principal din Night Heat. Difuzat între 1985 și 1989 pe CTV în Canada și CBS în Statele Unite, serialul a făcut istorie, fiind prima producție dramatică canadiană transmisă simultan la o rețea de televiziune americană de top.

În decursul următoarelor trei decenii, Hylands a rămas o prezență constantă și îndrăgită pe micile ecrane, având apariții memorabile în producții de succes precum Dosarele X, NYPD Blue, Fargo sau Wynonna Earp, ultimul proiect televizat în care a jucat în anul 2020. Scott Hylands îi lasă în urmă pe soția sa, Veronica, și pe cei doi copii ai lor, Luke și Rebecca.

Foto – Profiemdia

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