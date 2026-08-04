Dan Negru, ironizat de Virgil Ianțu: „V-ați speriat puțin, știu”

Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Virgil Ianțu l-a ironizat pe Dan Negru după ce a fost desemnat cetățean de onoare al Timișoarei.

Virgil Ianțu l-a ironizat pe Dan Negru după ce a fost desemnat cetățean de onoare al orașului Timișoara

Virgil Ianțu a transmis un mesaj subtil la adresa lui Dan Negru după ce a fost desemnat cetățean de onoare al orașului. Deși momentul ar fi trebuit să fie unul solemn, prezentatorul a oferit o replică ironică la adresa colegului său din televiziune.

Recunoscut pentru cariera sa îndelungată și pentru legătura profundă cu orașul natal, Ianțu a primit titlul onorific din mâinile primarului Dominic Fritz. Însă, în momentul discursului, acesta nu a ezitat să folosească prilejul pentru un comentariu cu subînțeles.

„Dragii mei, nu e un moment foarte ușor pentru cine ajunge în această poziție, în această postură. Vreau pentru început să mulțumesc Consiliului Local, să mulțumesc Primăriei, domnului primar, dar să știți că refuz să consider că premiul acesta sau acest titlu este doar al meu. V-ați speriat puțin, știu. Eu măcar am calitatea să pot refuza. Alții refuză ce nu li s-a propus”, a declarat Ianțu, potrivit Spynews.

Citește și: Mircea Badea, reacție acidă după ce Florin Ristei a vorbit despre limba română. Ce l-a scos din minți pe prezentator: „Absolut odios”

De la ce a pornit totul

Ironia lui Ianțu pare să fie o referință directă la Dan Negru, care recent refuzase public titlul de cetățean de onoare, deși nu fusese oficial nominalizat. Într-un mesaj distribuit pe rețelele sociale, Negru justificase acest refuz prin faptul că nu consideră că merită un astfel de titlu.

„Mulțumesc, dar nu merit. Nu am susținut niciodată vreun proiect sau vreun om politic. Astfel de distincții sunt, de obicei, recompense politice acordate celor aflați în viață. Poate mă înșel, nu știu. (…) Nu mă pricep la chestii politice. Și NU mi-ar plăcea. Dar mă onorează gândul. Mulțumesc!”, a scris Negru.

Titlul de cetățean de onoare al Timișoarei este o distincție acordată celor care contribuie la promovarea orașului, iar Ianțu s-a arătat recunoscător pentru acest gest. Evenimentul organizat pe 4 august 2026 marchează încă un moment important în cariera lui Virgil Ianțu, care continuă să se bucure de respectul și admirația timișorenilor, dar și de atenția națională.

Foto: Facebook; Instagram

Urmărește-ne pe Google News