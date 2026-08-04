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La un an după pierderea soțului ei, Shay Martin și-a refăcut viața și s-a recăsătorit. Influencerița a împărtășit emoționanta poveste pe Instagram, subliniind că dragostea trecută rămâne o parte a familiei ei.

Shay Martin s-a recăsătorit la un an de la moartea soțului

La doar un an de la pierderea soțului său Tanner Martin, răpus de cancer colorectal în stadiul IV, influencerița Shay Martin a decis să își urmeze inima și să înceapă un nou capitol în viața sa. Duminică, 2 august 2026, aceasta a anunțat pe Instagram că s-a recăsătorit, iar mesajul ei emoționant a impresionat milioane de oameni.

Shay Martin a explicat decizia de a-și reface viața într-un interviu pentru People, subliniind că noul mariaj nu șterge amintirea iubirii pe care a împărtășit-o cu Tanner, tatăl fiicei lor, AmyLou.

„Dragostea nu șterge dragostea. Tanner va fi întotdeauna tatăl lui AmyLou și va rămâne mereu o parte importantă din familia și povestea noastră. Îl voi iubi întotdeauna pe Tanner”, a spus influencerița pentru publicația americană.

Aceasta a adăugat că, înainte de a-și pierde soțul, au avut discuții profunde despre viitorul ei și al micuței lor.

„Am vrut ca oamenii să audă direct de la mine ce conversații am avut cu Tanner despre viitorul meu și al lui AmyLou și despre speranța lui că, într-o zi, voi găsi pe cineva care să o iubească pe AmyLou ca pe propriul copil și să respecte viața pe care Tanner și cu mine am construit-o împreună”, a subliniat Shay Martin.

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Influencerița, despre noua relație

Shay Martin a vorbit deschis și despre relația cu actualul său soț, subliniind cât de important a fost pentru ea faptul că acesta i-a înțeles pe deplin trecutul.

„Nu mi-a cerut niciodată să-l las pe Tanner în urmă. Îmi respectă amintirile cu Tanner și îl respectă pe Tanner. Celebrează dragostea pe care am avut-o și o am pentru Tanner și o iubește pe AmyLou exact așa cum Tanner și-ar fi dorit să fie iubită”, a spus ea.

Procesul de vindecare pentru Shay a fost unul plin de revelații. Ea a descoperit că „a merge înainte nu este același lucru cu a trece peste”.

„Îmi amintesc că mă gândeam, chiar și în cei cinci ani în care Tanner s-a luptat cu boala, că nu mă voi mai recăsători niciodată. Credeam că voi rămâne singură pentru tot restul vieții. Cu timpul însă m-am schimbat și am înțeles că există suficientă dragoste pentru toată lumea. Dragostea nu se termină niciodată și nu voi absolvi niciodată durerea”, a mai spus influencerița.

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Povestea care a inspirat milioane de oameni

Shay și Tanner Martin au devenit cunoscuți pe rețelele de socializare după ce au ales să documenteze public călătoria lor prin boala devastatoare a lui Tanner. Diagnosticat cu cancer colorectal la doar 25 de ani, Tanner a luptat timp de cinci ani, iar în februarie 2023, medicii au anunțat că nu mai există opțiuni de tratament.

Cu toate acestea, cuplul a continuat să împărtășească momentele frumoase din viața lor, inclusiv nașterea fiicei lor, AmyLou, în mai 2025.

Din păcate, Tanner a pierdut lupta cu boala o lună mai târziu, la vârsta de 30 de ani. Moartea sa a fost anunțată printr-un videoclip preînregistrat, care a emoționat milioane de urmăritori din întreaga lume.

În memoria lui Tanner, Shay Martin a lansat podcastul „Grief Witnessed” și a devenit o voce activă în campaniile de conștientizare privind cancerul colorectal. A depus mărturie în fața Congresului Statelor Unite în numele organizației Fight Colorectal Cancer și a participat la diverse inițiative care promovează importanța testării pentru depistarea precoce a bolii.

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Sursă foto: Instagram

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