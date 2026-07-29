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Johannes Krisch, unul dintre cei mai apreciați actori austrieci de teatru și film, s-a stins din viață luni dimineață, la vârsta de 59 de ani, pe patul unui spital din Viena.

Scena artistică din Austria și lumea cinematografiei internaționale sunt în doliu după pierderea unei figuri proeminente, recunoscută pentru prezența sa scenică inconfundabilă. Artistul lasă în urmă o carieră de excepție marcătă de producții premiate la nivel mondial, dar și de roluri memorabile în seriale îndrăgite de public.

O carieră clădită între teatrele vieneze și marile ecrane

Începutul său în lumea spectacolului a fost unul neobișnuit. Născut la Viena pe 8 decembrie 1966, Krisch a fost de meserie tâmplar și a ajuns pe scenă mai mult din întâmplare, lucrând inițial la construcția decorurilor.

Cu toate acestea, talentul său l-a propulsat rapid în ansamblul Burgtheater și al Teatrului in der Josefstadt. În cinematografie s-a remarcat în producții precum drama „Revanche” (2008), nominalizată la premiile Oscar, producția „Aus dem Nichts” (2017) alături de Diane Kruger și serialele de succes „Tatort” și „Kommissar Rex”. În anul 2016, interpretarea sa memorabilă a criminalului în serie Jack Unterweger din filmul „Jack” i-a adus premiul Academiei Austriece de Film pentru cel mai bun actor.

Lupta cu problemele grave de sănătate din ultimii ani

Parcursul său artistic a fost umbrit de un grav accident suferit în anul 2012 pe o scenă din Berlin, unde a căzut de la o înălțime de doi metri, alegându-se cu leziuni ale coloanei vertebrale și o ruptură de diafragmă. Consecințele acestui eveniment l-au determinat ca în anul 2023 să renunțe la proiectele majore de teatru pentru a se dedica recuperării.

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„A trebuit să îmi înfrunt problemele de sănătate, pentru că trupul meu este instrumentul meu. Fără el, nimic nu funcționează”, a explicat actorul în cadrul unui interviu acordat publicației Die Presse.

Un omagiu emoționant din partea colegilor de breaslă

Vestea dispariției sale a stârnit un val de tristețe în rândul comunității artistice. Conducerea teatrului unde Krisch și-a petrecut o mare parte din carieră a transmis un mesaj plin de apreciere pentru amprenta pe care actorul a lăsat-o în urmă.

„Unul dintre cei mai importanți actori ai generației sale. Krisch poseda darul rar de a nu juca doar personaje, ci de a le trăi în momentul respectiv – permițând publicului să fie parte din acea experiență. Rolurile sale nu au fost niciodată simple interpretări, ci viață trăită”, a declarat Herbert Föttinger, directorul Teatrului in der Josefstadt.

Johannes Krisch lasă în urmă cinci copii din două căsnicii și o moștenire artistică valoroasă care va rămâne drept reper în istoria teatrului și filmului austriac.

Foto – captură Youtube

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