Thylane Blondeau, supranumită în copilărie „cea mai frumoasă fată din lume” și partenerul ei, Ben Attal, s-au căsătorit. „Pentru totdeauna!”

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Thylane Blondeau, celebrul model francez care a cucerit întreaga planetă încă de la o vârstă fragedă, s-a căsătorit oficial cu alesul inimii sale, Ben Attal. Ceremonia restrânsă și plină de eleganță a avut loc la Paris, chiar la începutul acestei săptămâni, transformând capitala franceză în decorul perfect pentru o poveste de dragoste modernă.

Evenimentul marchează o nouă etapă fericită în viața tinerei care, în urmă cu două decenii, primea titlul simbolic de cea mai frumoasă fată din lume.

O rochie de poveste și un invitat special la starea civilă

Mireasa a dorit să își implice fanii în atmosfera unică a acestei zile speciale și a împărtășit pe rețelele de socializare imagini din culisele pregătirilor. Urmăritorii au putut admira momentele în care echipa de stiliști se ocupa de ultimele detalii ale coafurii și machiajului său, dar și imagini de la cununia civilă organizată la primăria unui arondisment select din Paris.

Pentru această zi memorabilă, Thylane Blondeau a optat pentru o ținută extrem de rafinată care a îmbinat stilul clasic cu elemente moderne. Ea a purtat o rochie lungă până la pământ, semnată de o casă de modă pariziană, piesa de rezistență fiind o pelerină șic prevăzută cu nasturi pe partea din spate. Look-ul a fost completat de un coc elegant înfrumusețat cu flori albe naturale.

Dincolo de apariția spectaculoasă a mirilor, un alt detaliu a topit inimile internauților. Cuplul a avut un invitat de onoare cu totul neobișnuit la nuntă. Este vorba despre patrupedul lor, care a fost îmbrăcat special pentru ceremonie într-un costum alb-negru în miniatură, participând activ la toate momentele importante din instituție.

Declarația emoționantă din momentul logodnei și binecuvântarea mamei

Căsătoria celor doi vine la doar trei luni de la momentul în care tânăra a fost cerută în căsătorie în timpul unei vacanțe romantice în Grecia. La acea vreme, modelul își exprima fericirea printr-un mesaj scurt și plin de atașament față de partenerul ei:

„Am spus da celui mai bun prieten al meu. Pentru totdeauna.”

Anunțul oficial de atunci a atras și un comentariu profund emoționant din partea mamei miresei, Véronika Loubry. Aceasta a subliniat importanța acestui moment de fericire în familie, venit după o perioadă extrem de dureroasă marcată de trecerea în neființă a tatălui vitreg al tinerei, petrecută la sfârșitul anului trecut:

„Viața mi-a adus destule furtuni în ultima vreme, dar astăzi, privindu-te cum te logodești cu cel mai minunat ginere, simt cum o rază de soare străpunge în sfârșit norii. Felicitări amândurora, iubirile mele! Abia aștept să începem pregătirile pentru nuntă!”

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O carieră de succes începută în copilărie

După oficializarea actelor la primărie, proaspeții căsătoriți au părăsit locația la bordul unui autoturism decapotabil de epocă, îndreptându-se spre petrecere. Thylane a fost surprinsă pe scaunul din dreapta în timp ce își flutura buchetul de mireasă în semn de victorie și fericire pură.

Această nuntă de vis completează un an excelent pentru vedetă, care în primăvară a împlinit vârsta de 25 de ani. Ea continuă să aibă o carieră fulminantă în lumea modei internaționale, începută la o vârstă fragedă. Thylane a debutat pe podiumurile de prezentare la doar patru ani, colaborând de-a lungul timpului cu cele mai mari case de modă ale lumii și fiind în continuare sub contract cu o agenție de top la nivel mondial.

Foto – Instagram

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