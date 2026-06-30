Bella Santiago, emoții puternice pentru fiica ei, Kescielle, care a terminat clasa a VIII-a: „Astăzi te privesc la banchet, atât de frumoasă, de puternică și de luminoasă”

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Bella Santiago a trăit emoții puternice pe 29 iunie, când fiica ei, Kescielle, a plecat la banchetul de clasa a VIII-a. Adolescenta, care își dorește să fie prezentatoare TV, a purtat o rochie roșie elegantă.

Bella Santiago, emoții puternice pentru fiica ei, Kescielle, care a terminat clasa a VIII-a

Bella Santiago, câștigătoarea X Factor România, sezonul 8, a sărbătorit emoționată terminarea clasei a VIII-a de către fiica sa, Kescielle. Artista a transmis un mesaj sincer și plin de iubire, rememorând momentele speciale din viața lor.

„Atât de frumoasă, de puternică și de luminoasă”

„Astăzi inima mea bate puțin altfel… Parcă ieri îți țineam mânuța pentru prima zi de școală, iar astăzi te privesc la banchetul de clasa a VIII-a, atât de frumoasă, de puternică și de luminoasă. Sunt atât de mândră de tine și recunosc că am și câteva lacrimi de emoție. Crești atât de repede, iar eu îți voi fi mereu alături, la fiecare pas. Felicitări, iubirea mea! Să nu încetezi niciodată să visezi și să zâmbești. Te iubesc infinit!”, a scris Bella Santiago pe Instagram.

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Reacțiile internauților

Mesajul plin de emoție a rezonat profund cu urmăritorii artistei. „Superbă ca maică-sa! Să vă trăiască!!!”, a comentat Adina Buzatu în dreptul postării. „Awwww! Superbă!”, a scris și Ana Ionescu. Tot „Superbă!” a descris-o și Monica Doroftei pe adolescentă, iar Tudor Ionescu și Adda au comentat fiecare câte o inimă în dreptul imaginilor. „O frumusețe de fată, o bucurie pentru părinți!”, a mai comentat cineva.

Kescielle Santiago, fiica Bellei Santiago, vrea să devină prezentatoare

La Unica Urban Party 2026, Kescielle Santiago ne-a mărturisit că visul ei este să devină prezentatoare. „Mi-aș dori să cânt ca un hobby, dar îmi doresc foarte mult să devin prezentatoare”, ne-a spus adolescenta, completată de mama ei: „Face școală de televiziune și chiar citește prompterul foarte bine, scrie știri foarte bine și chiar mă bucur pentru ea pentru că a ales o cale foarte bună. Vreau s-o văd într-o zi la televizor prezentând știri”.

Foto: Instagram

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