Nostalgie, ritmuri electrizante și strălucire: Cum a fost la Unica Urban Party 2026, cea mai cool petrecere a verii

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Miercuri seară, terasa ParkLake Shopping Center s-a transformat în epicentrul distracției din Capitală. Unica.ro a reunit vedete, influenceri și prieteni dragi la Unica Urban Party 2026, o seară de neuitat sub cerul liber. Cu un dress code spectaculos și plin de personalitate, „Nostalgia cu parfum de România”, invitații au reinterpretat piese vestimentare iconice, aducând un omagiu stilului românesc de altădată, reinterpretat într-o cheie modernă și extrem de stylish.

Vedete strălucitoare pe covorul roșu

Evenimentul a atras o constelație de celebrități care au impresionat prin creativitate și eleganță, respectând tema nostalgică cu accente românești. Printre cele mai admirate prezențe s-a numărat Irina Fodor, care a radiat într-o ținută plină de prospețime, în timp ce Lora a atras toate privirile cu un look stylish și extrem de feminin. Întotdeauna o apariție impecabilă, Cătălin Botezatu a oferit o adevărată lecție de stil masculin, reinterpretând tema serii cu rafinamentul său caracteristic.

Oana Roman a ales un outfit elegant, perfect integrat în atmosfera de sărbătoare, iar Emily Burghelea a adus pe covorul roșu energia ei debordantă și un look plin de personalitate. Creatoarea de modă Romanița Iovan a impresionat printr-o ținută sofisticată, ce a îmbinat perfect nostalgia cu modernismul, în timp ce Ilona Brezoianu a cucerit publicul nu doar cu zâmbetul ei molipsitor, ci și cu o alegere vestimentară extrem de chic și relaxată.

Vedetele s-au fotografiat, au povestit și au transformat seara într-o veritabilă paradă a eleganței urbane.

Unica Urban Party 2026, cea mai cool petrecere a verii

ParkLake Shopping Center – Sponsorul și gazda ideală a unei nopți magice

Cadrul de poveste al acestei ediții a fost asigurat de ParkLake Shopping Center, sponsorul care ne-a pus la dispoziție o locație absolut superbă. Terasa exterioară, aflată la granița dintre natură și arhitectura modernă, a oferit fundalul perfect pentru apusul spectaculos și luminile de petrecere. A fost spațiul ideal în care marea comunitate Unica.ro s-a simțit „acasă” și locul în care s-au făcut cele mai reușite fotografii pentru Instagram.

Scottish Fine Soaps – Răsfăț senzorial și rafinament scoțian

Sponsorul Scottish Fine Soaps a adus o notă distinctă de eleganță și atenție la detalii întregului eveniment. Produsele lor premium, recunoscute la nivel internațional pentru texturile fine și parfumurile memorabile, au oferit invitaților o experiență senzorială deosebită.

Sarti Spritz – Partenerul care a dat gustul și efervescența serii

Vedeta absolută în materie de mixologie la Unica Urban Party a fost Sarti Spritz. În calitate de partener, faimosul brand a adus adevăratul spirit al verii direct în paharele invitaților. Cu o culoare vibrantă și un gust revigorant, fresh și perfect acidulat, cocktailurile Sarti au menținut atmosfera efervescentă și au fost combustibilul oficial al bunei dispoziții. Cornerul lor, plin de stil, a fost destinația favorită a celor care au vrut să ciocnească un pahar în cinstea unei nopți de neuitat și să simtă vibe-ul autentic de petrecere.

UNDA Open Possibilities – Inovație și creativitate în spirit urban

Cunoscutul complex de evenimente UNDA Open Possibilities s-a alăturat evenimentului nostru ca partener de top, aducând cu sine un concept modern centrat pe ideea că posibilitățile de a experimenta lucruri noi sunt cu adevărat nelimitate. Cornerul lor special amenajat a atras atenția tuturor prin designul cool, transformându-se într-un spațiu ideal pentru networking, socializare și fotografii memorabile. Prezența lor a completat perfect vibe-ul dinamic și exclusivist al petrecerii, invitând comunitatea Unica să descopere un univers culinar ce merită explorat dincolo de porțile evenimentului.

Simigeriile LUCA – Gustul autentic care ne aduce aminte de casă

Nicio petrecere cu parfum de România nu ar fi completă fără aromele calde care fac parte din ADN-ul nostru urban. Simigeriile LUCA au fost complicii perfecți ai serii, răsfățând invitații cu cele mai proaspete, rumene și delicioase gustări.

TCHIBO – Oază de energie și arome intense

Pentru momentele în care invitații au simțit nevoia unui boost de energie, TCHIBO a fost răspunsul perfect. Cu o selecție premium de cafea de cea mai înaltă calitate și arome intense, cornerul brandului a funcționat ca o oază de revigorare. A fost locul ideal unde invitații s-au relaxat, au socializat și și-au reîncărcat bateriile pentru a continua distracția până la finalul petrecerii.

Primark – Zâmbete, shopping și premii mari la tombolă

Gigantul fashion Primark a adus un strop de culoare și multă efervescență la petrecerea noastră, fiind unul dintre marile puncte de atracție ale serii. Pe lângă colțul plin de inspirație și stil, brandul a pregătit o surpriză majoră pentru invitați: o tombolă specială plină de adrenalină. Trei norocoși câștigători au plecat acasă cu câte un voucher de cumpărături în valoare de 500 de lei fiecare, oferindu-le ocazia perfectă de a-și reînoi garderoba cu cele mai cool piese ale sezonului.

SANADOR – Siguranță și grijă pentru starea de bine

Sănătatea și starea de bine merg întotdeauna mână în mână cu distracția responsabilă. Partenerii de la SANADOR au fost alături de noi la Unica Urban Party pentru a ne reaminti cât de important este să avem grijă de organismul nostru, oferind un plus de siguranță, echilibru și încredere întregului eveniment.

Unica Urban Party a fost, fără doar și poate, o celebrare a prieteniei, a muzicii bune și a spiritului românesc reinterpretat. Mulțumim tuturor celor care au fost alături de noi și au transformat o seară de miercuri într-o amintire de neprețuit! Ne vedem la ediția următoare!

Foto: Eli Driu, Dumitru Angelescu

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