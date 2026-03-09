Thylane Blondeau, supranumită în copilărie „cea mai frumoasă fată din lume”, s-a logodit cu iubitul ei. „Am spus DA!”

Thylane Blondeau, supranumită „cea mai frumoasă fată din lume”, trăiește unul dintre cele mai fericite momente ale vieții sale. Modelul francez, în vârstă de 24 de ani, a confirmat logodna cu Ben Attal, după ce DJ-ul parizian a cerut-o în căsătorie în timpul unei escapade romantice în Grecia. Anunțul vine la două luni după pierderea tatălui ei vitreg, o perioadă încărcată emoțional pentru tânăra vedetă.

O cerere în căsătorie ca în povești

Thylane a anunțat logodna duminică seara, publicând imagini din momentul emoționant în care Ben Attal i-a cerut mâna. Decorul ales a fost unul spectaculos: o masă în aer liber, cu vedere largă spre Marea Egee, presărată cu petale de trandafir roșu.

Modelul a împărtășit și fotografii cu inelul de logodnă, un diamant impresionant montat pe o verighetă simplă din aur. În mesajul care a însoțit imaginile, Thylane a scris: „Am spus da celui mai bun prieten al meu. Pentru totdeauna.”

Cei doi au sărbătorit momentul la un hotel de lux de pe Riviera Atenei, renumit pentru priveliștile sale spectaculoase și pentru atmosfera exclusivistă.

O relație discretă, începută în 2020

Thylane Blondeau și Ben Attal formează un cuplu de patru ani. Relația lor a început în 2020, la scurt timp după ce modelul s-a despărțit de fostul ei iubit, DJ-ul Milane Meritte. De atunci, cei doi au fost văzuți adesea împreună în Paris și în vacanțe, însă au preferat să își păstreze viața personală departe de scandaluri.

La finalul escapadei din Grecia, Thylane a postat o fotografie cu steagul țării, anunțând că se întorc acasă. Ulterior, a împărtășit o imagine amuzantă cu Ben încercând să echilibreze bagajele lor numeroase pe o motocicletă.

Un destin în lumina reflectoarelor încă de la patru ani

Fiica fostului fotbalist Patrick Blondeau, Thylane a pășit în lumea modei la doar patru ani, când a defilat pentru Jean Paul Gaultier. La zece ani, a devenit cel mai tânăr model care a pozat pentru Vogue Paris.

Celebritatea ei a explodat în 2006, când Vogue Enfants a numit-o „cea mai frumoasă fată din lume”. Titlul avea să revină în atenție în 2018, când Thylane a ocupat primul loc în topul internațional al celor mai frumoase chipuri.

Unele editoriale au stârnit controverse, fiind considerate prea mature pentru vârsta ei. Mama ei, Veronika Loubry, a reacționat atunci, declarând: „Singurul lucru care mă șochează la acea fotografie este colierul pe care îl poartă, care valorează 3 milioane de euro.”

Logodna, o rază de lumină după o pierdere dureroasă

Fericitul eveniment vine după o perioadă dificilă pentru Thylane. Tatăl ei vitreg, producătorul Gérard Kadoche, a murit în decembrie, după o luptă lungă cu cancerul pancreatic. Modelul i-a adus un omagiu emoționant pe rețelele sociale, scriind: „Dacă ai ști cât de mult ne este deja dor de tine… Suntem atât de nefericiți fără tine.”

Ea a continuat: „Ai un loc atât de important în inima mea și în viața mea. Viața fără tine nu va mai fi niciodată la fel.”

În mesajul ei, Thylane a promis că va avea grijă de mama și fratele ei și că va continua să muncească pentru a-l face mândru: „Îți promit că voi da tot ce am, și mai mult decât înainte, ca să te fac și mai mândru.”

