  MENIU  
Home > Vedete > Străine > Thylane Blondeau, supranumită în copilărie „cea mai frumoasă fată din lume”, s-a logodit cu iubitul ei. „Am spus DA!”

Thylane Blondeau, supranumită în copilărie „cea mai frumoasă fată din lume”, s-a logodit cu iubitul ei. „Am spus DA!”

Zodiacul Chinezesc. Ce zodie chinezească ești în funcție de anul nașterii
Raluca Vițu
.

Thylane Blondeau, supranumită „cea mai frumoasă fată din lume”, trăiește unul dintre cele mai fericite momente ale vieții sale. Modelul francez, în vârstă de 24 de ani, a confirmat logodna cu Ben Attal, după ce DJ-ul parizian a cerut-o în căsătorie în timpul unei escapade romantice în Grecia. Anunțul vine la două luni după pierderea tatălui ei vitreg, o perioadă încărcată emoțional pentru tânăra vedetă.

O cerere în căsătorie ca în povești

Thylane a anunțat logodna duminică seara, publicând imagini din momentul emoționant în care Ben Attal i-a cerut mâna. Decorul ales a fost unul spectaculos: o masă în aer liber, cu vedere largă spre Marea Egee, presărată cu petale de trandafir roșu.

Modelul a împărtășit și fotografii cu inelul de logodnă, un diamant impresionant montat pe o verighetă simplă din aur. În mesajul care a însoțit imaginile, Thylane a scris: „Am spus da celui mai bun prieten al meu. Pentru totdeauna.”

Cei doi au sărbătorit momentul la un hotel de lux de pe Riviera Atenei, renumit pentru priveliștile sale spectaculoase și pentru atmosfera exclusivistă.

Imaginile momentului: Lidia Buble și iubitul milionar, Horațiu Nicolau, fotografiați la cumpărături. Cum au fost surprinși cei doi / Foto
Imaginile momentului: Lidia Buble și iubitul milionar, Horațiu Nicolau, fotografiați la cumpărături. Cum au fost surprinși cei doi / Foto
Recomandarea zilei

Citeşte şi: Thylane Blondeau a fost răvășitoare la Cannes! „Cea mai frumoasă fată din lume” a strălucit pe covorul roșu

Citeşte şi: Două sportive s-au logodit la Jocurile Olimpice de Ia Milano. Hilary Knight a îngenuncheat în fața iubitei sale, patinatoarea Brittany Bowe

Ea are 59 de ani, el are 38! Îndrăgita actriță, pe care o știi sigur de la TV, a „furat” inima unui tinerel și trăiește o poveste de dragoste ca-n telenovele! În timp ce gurile rele aruncă cu noroi, ea și iubitul se afișează peste tot împreună / FOTO
Ea are 59 de ani, el are 38! Îndrăgita actriță, pe care o știi sigur de la TV, a „furat” inima unui tinerel și trăiește o poveste de dragoste ca-n telenovele! În timp ce gurile rele aruncă cu noroi, ea și iubitul se afișează peste tot împreună / FOTO
Recomandarea zilei

Citeşte şi: O mai recunoști? A jucat cu Tom Cruise, Michael Douglas și a fost logodită cu Ben Stiller. Vedeta de la Hollywood e complet schimbată

O relație discretă, începută în 2020

Thylane Blondeau și Ben Attal formează un cuplu de patru ani. Relația lor a început în 2020, la scurt timp după ce modelul s-a despărțit de fostul ei iubit, DJ-ul Milane Meritte. De atunci, cei doi au fost văzuți adesea împreună în Paris și în vacanțe, însă au preferat să își păstreze viața personală departe de scandaluri.

Cannes 2024 The Apprentice PremiereIconVEZI  GALERIA  FOTO(1 / 17)

La finalul escapadei din Grecia, Thylane a postat o fotografie cu steagul țării, anunțând că se întorc acasă. Ulterior, a împărtășit o imagine amuzantă cu Ben încercând să echilibreze bagajele lor numeroase pe o motocicletă.

Un destin în lumina reflectoarelor încă de la patru ani

Fiica fostului fotbalist Patrick Blondeau, Thylane a pășit în lumea modei la doar patru ani, când a defilat pentru Jean Paul Gaultier. La zece ani, a devenit cel mai tânăr model care a pozat pentru Vogue Paris.

Celebritatea ei a explodat în 2006, când Vogue Enfants a numit-o „cea mai frumoasă fată din lume”. Titlul avea să revină în atenție în 2018, când Thylane a ocupat primul loc în topul internațional al celor mai frumoase chipuri.

Unele editoriale au stârnit controverse, fiind considerate prea mature pentru vârsta ei. Mama ei, Veronika Loubry, a reacționat atunci, declarând: „Singurul lucru care mă șochează la acea fotografie este colierul pe care îl poartă, care valorează 3 milioane de euro.”

Logodna, o rază de lumină după o pierdere dureroasă

Fericitul eveniment vine după o perioadă dificilă pentru Thylane. Tatăl ei vitreg, producătorul Gérard Kadoche, a murit în decembrie, după o luptă lungă cu cancerul pancreatic. Modelul i-a adus un omagiu emoționant pe rețelele sociale, scriind: „Dacă ai ști cât de mult ne este deja dor de tine… Suntem atât de nefericiți fără tine.”

Ea a continuat: „Ai un loc atât de important în inima mea și în viața mea. Viața fără tine nu va mai fi niciodată la fel.”

În mesajul ei, Thylane a promis că va avea grijă de mama și fratele ei și că va continua să muncească pentru a-l face mândru: „Îți promit că voi da tot ce am, și mai mult decât înainte, ca să te fac și mai mândru.”

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro
Cele mai vândute colecții!
Raftul Roz - Pachet 5 volume Raftul Roz - Pachet 5 volume 335.7 RON Cumpără acum
ELLE - ediția martie 2026 ELLE - ediția martie 2026 34.99 RON Cumpără acum
Oare ţi-am spus vreodată? Oare ţi-am spus vreodată? 65 RON Cumpără acum
21 de femei din Roma Antică 21 de femei din Roma Antică 70 RON Cumpără acum
Sânii. Ghid pentru purtătoare Sânii. Ghid pentru purtătoare 79 RON Cumpără acum
Biblia corpului feminin: o perspectivă revoluţionară în sănătatea femeilor Biblia corpului feminin: o perspectivă revoluţionară în sănătatea femeilor 70 RON Cumpără acum
Eva. Cum a condus corpul feminin 200 de milioane de ani de evoluţie umană Eva. Cum a condus corpul feminin 200 de milioane de ani de evoluţie umană 89 RON Cumpără acum
Libertatea.ro
Salariul primit de Gabriela Cristea la PRO TV: „Am făcut cinste tuturor prietenilor”
Salariul primit de Gabriela Cristea la PRO TV: „Am făcut cinste tuturor prietenilor”
Fanatik
Prezentatoarea care suferă de o boală gravă i-a șocat pe toți. Cum a apărut vedeta
Prezentatoarea care suferă de o boală gravă i-a șocat pe toți. Cum a apărut vedeta
GSP.ro
Fără inhibiții la 35 de ani » Fizicul cu care i-a lăsat pe toți mască: „Ai 3 copii și arăți așa?! Oh, Doamne, este nebunesc!”
Fără inhibiții la 35 de ani » Fizicul cu care i-a lăsat pe toți mască: „Ai 3 copii și arăți așa?! Oh, Doamne, este nebunesc!”
Click.ro
Anul Calului de Foc, previziuni de la Nicoleta Ghiriș! Cum îți va merge în funcție de zodie: „Este bine să aveți lângă voi, pentru o mai mare protecție energetică...”
Anul Calului de Foc, previziuni de la Nicoleta Ghiriș! Cum îți va merge în funcție de zodie: „Este bine să aveți lângă voi, pentru o mai mare protecție energetică...”
TV Mania
Băiețel sau fetiță? Laura Cosoi a aflat sexul celui de-al cincilea copil: „Le facem o surpriză. Îmi place simbolistica!”
Băiețel sau fetiță? Laura Cosoi a aflat sexul celui de-al cincilea copil: „Le facem o surpriză. Îmi place simbolistica!”
Redactia.ro
Iranul a atacat NATO cu o rachetă balistică. Detalii de ultimă oră
Iranul a atacat NATO cu o rachetă balistică. Detalii de ultimă oră
Citește și...
Turcia – România, în pericol! O nouă rachetă balistică lansată de Iran a fost interceptată în spațiul aerian turc
O mai ții minte pe Dr. Quinn? Jane Seymour uimeşte la 75 de ani. Dumnezeule, fanii au rămas fără cuvinte
Are 16 ani, și-a întrecut mama în înălțime și tatăl în frumusețe. Fiul Angelinei Jolie și al lui Brad Pitt, viitorul cuceritor de la Hollywood
O sferă de foc observată pe cerul Europei. Fenomenul neobișnuit, vizibil în patru țări
Secretul căsniciei de peste 30 de ani dintre Monica și Leonard Doroftei: „Asta cred că ne dă puterea de a merge mai departe și de a răzbi”
O fostă vedetă a anilor ’80, revenire surpriză în public după o lungă perioadă de anonimat. Actrița a ajuns de nerecunoscut!
Cum este Smiley ca tată și cât de mult se implică în viața micuței Josephine: „Ne jucăm Românii au talent în casă”
Vezi care sunt principalele domenii unde se vor cheltui banii europeni
Cât de bine arată! Dan Petrescu s-a pus pe picioare și s-a vindecat. Cum a fost surprins pe stradă, ziua în amiaza mare. Credea că nimeni nu îl observă! / FOTO

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Secretul căsniciei de peste 30 de ani dintre Monica și Leonard Doroftei: „Asta cred că ne dă puterea de a merge mai departe și de a răzbi”
Secretul căsniciei de peste 30 de ani dintre Monica și Leonard Doroftei: „Asta cred că ne dă puterea de a merge mai departe și de a răzbi”
O fostă vedetă a anilor ’80, revenire surpriză în public după o lungă perioadă de anonimat. Actrița a ajuns de nerecunoscut!
O fostă vedetă a anilor ’80, revenire surpriză în public după o lungă perioadă de anonimat. Actrița a ajuns de nerecunoscut!
Proiecte speciale
Provocările sistemului respirator: care sunt soluțiile
Provocările sistemului respirator: care sunt soluțiile
Cum decorăm camera copilului?
Cum decorăm camera copilului?
Avantaje
Acasă la Tora Vasilescu, în Buftea! Uite în ce colț de Rai locuiește marea actriță cu soțul croat! “Eu stau aici ca la mănăstire, să știi”
Acasă la Tora Vasilescu, în Buftea! Uite în ce colț de Rai locuiește marea actriță cu soțul croat! “Eu stau aici ca la mănăstire, să știi”
Vedeta noastră, surprinsă de paparazzi cu un bărbat mult mai în vârstă, galant, grizonant, dar și galant! WOW, ce sărut! Ea e frumoasă de pică, are un nume cunoscut, dar cine e el?
Vedeta noastră, surprinsă de paparazzi cu un bărbat mult mai în vârstă, galant, grizonant, dar și galant! WOW, ce sărut! Ea e frumoasă de pică, are un nume cunoscut, dar cine e el?
Elle
Lidia Buble, apariție în public alături de partenerul ei, Horațiu Nicolau. Cum au fost surprinși și ce detaliu a atras atenția. Foto
Lidia Buble, apariție în public alături de partenerul ei, Horațiu Nicolau. Cum au fost surprinși și ce detaliu a atras atenția. Foto
Viviana Sposub nu își mai ascunde relația cu Iustin Chiroiu. Cum au apărut cei doi pe internet: „Nu e ușor să îți surprinzi iubita…” Video
Viviana Sposub nu își mai ascunde relația cu Iustin Chiroiu. Cum au apărut cei doi pe internet: „Nu e ușor să îți surprinzi iubita…” Video
Anunțul făcut de Ileana Lazariuc despre fiul ei, Alexandru. Vedeta a dat marea veste pe rețelele sociale, iar reacțiile nu au întârziat să apară: „Sunt mândră de tine...„ Foto
Anunțul făcut de Ileana Lazariuc despre fiul ei, Alexandru. Vedeta a dat marea veste pe rețelele sociale, iar reacțiile nu au întârziat să apară: „Sunt mândră de tine...„ Foto
DailyBusiness.ro
Costul orar al forței de muncă în România a crescut semnificativ în trimestrul IV 2025
Costul orar al forței de muncă în România a crescut semnificativ în trimestrul IV 2025
Donald Trump și Friedrich Merz au discutat în Biroul Oval despre Iran, tarife și Ucraina
Donald Trump și Friedrich Merz au discutat în Biroul Oval despre Iran, tarife și Ucraina
A1.ro
Horoscopul săptămânal 9 – 15 martie 2026. Ce au pregătit astrele pentru această săptămână, conform astrologilor
Horoscopul săptămânal 9 – 15 martie 2026. Ce au pregătit astrele pentru această săptămână, conform astrologilor
Zodii care rămân singure până la sfârșitul lunii. Intră în aprilie fără parteneri
Zodii care rămân singure până la sfârșitul lunii. Intră în aprilie fără parteneri
Cum este Smiley ca tată și cât de mult se implică în viața micuței Josephine: „Ne jucăm Românii au talent în casă”
Cum este Smiley ca tată și cât de mult se implică în viața micuței Josephine: „Ne jucăm Românii au talent în casă”
Cum arată copiii Principelui Nicolae al României. Soția acestuia, Alina Maria, a publicat imagini cu Maria-Alexandra și Mihai
Cum arată copiii Principelui Nicolae al României. Soția acestuia, Alina Maria, a publicat imagini cu Maria-Alexandra și Mihai
Mariana Moculescu și Nidia au îngropat securea războiului. Ce surpriză i-a făcut tânăra mamei sale
Mariana Moculescu și Nidia au îngropat securea războiului. Ce surpriză i-a făcut tânăra mamei sale
Observator News
Nou accident la circ. O acrobată a căzut 4 metri în gol tot de pe "Roata Morții" la un spectacol din București
Nou accident la circ. O acrobată a căzut 4 metri în gol tot de pe "Roata Morții" la un spectacol din București
Libertatea pentru Femei
Ultima oră! Alertă alimentară în România! Un aliment consumat zilnic de români, retras de la vânzare! Aruncă-l imediat dacă îl ai în casă
Ultima oră! Alertă alimentară în România! Un aliment consumat zilnic de români, retras de la vânzare! Aruncă-l imediat dacă îl ai în casă
Maestrul Mihai Voropchievici. 3 zodii primesc cele mai mari șanse!
Maestrul Mihai Voropchievici. 3 zodii primesc cele mai mari șanse!
Urania avertizează: o zodie trece prin clipe de coșmar la început de martie! Tensiuni, certuri grave, lacrimi și pierderi
Urania avertizează: o zodie trece prin clipe de coșmar la început de martie! Tensiuni, certuri grave, lacrimi și pierderi
Viva.ro
Traian Băsescu, anunț fulger prin care a avertizat direct toată România: „Situația e mult mai rea”. Apoi l-a adus imediat în discuție pe Ilie Bolojan: „Sunt ținute secret”. Dezvăluire neașteptată
Traian Băsescu, anunț fulger prin care a avertizat direct toată România: „Situația e mult mai rea”. Apoi l-a adus imediat în discuție pe Ilie Bolojan: „Sunt ținute secret”. Dezvăluire neașteptată
Ce imagini! Cum arăta Viorica Dăncilă la 25 de ani, înainte să-l adopte pe fiul ei! E de nerecunoscut, iar părul le-a atras atenția tuturor
Ce imagini! Cum arăta Viorica Dăncilă la 25 de ani, înainte să-l adopte pe fiul ei! E de nerecunoscut, iar părul le-a atras atenția tuturor
Da, da, este chiar ea! Incredibil cum arată Elena Băsescu acum. A fost surprinsă de fotografi așa cum puțini se așteptau să o vadă vreodată! Gestul care i-a lăsat pe toți cu gura căscată
Da, da, este chiar ea! Incredibil cum arată Elena Băsescu acum. A fost surprinsă de fotografi așa cum puțini se așteptau să o vadă vreodată! Gestul care i-a lăsat pe toți cu gura căscată
Jojo este în culmea bucuriei! Puțini ar mai avea curajul ei, dar a decis să facă pasul cel mare la 44 de ani. Actrița a ținut să anunțe chiar ea pe toată lumea. Felicităăăăări!
Jojo este în culmea bucuriei! Puțini ar mai avea curajul ei, dar a decis să facă pasul cel mare la 44 de ani. Actrița a ținut să anunțe chiar ea pe toată lumea. Felicităăăăări!
Redactia.ro
Iranul a atacat NATO cu o rachetă balistică. Detalii de ultimă oră
Iranul a atacat NATO cu o rachetă balistică. Detalii de ultimă oră
Se spală sau NU AZI de Sfinții 40 de Mucenici
Se spală sau NU AZI de Sfinții 40 de Mucenici
Cum a fost ucis ayatollahul Ali Khamenei. Operațiunea ultra secretă făcută de CIA și Mossad. “Cunoșteam Teheranul cum cunoaștem Ierusalimul&quot;
Cum a fost ucis ayatollahul Ali Khamenei. Operațiunea ultra secretă făcută de CIA și Mossad. “Cunoșteam Teheranul cum cunoaștem Ierusalimul&quot;
Pensionarii care primesc diferențe restante. Cum verifici dacă ești pe listă și când intră banii
Pensionarii care primesc diferențe restante. Cum verifici dacă ești pe listă și când intră banii
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
Ce se întâmplă, de fapt, după ce oprești medicamentele pentru slăbit de genul Ozempic sau Wegovy
Ce se întâmplă, de fapt, după ce oprești medicamentele pentru slăbit de genul Ozempic sau Wegovy
Persoanele stresante te îmbătrânesc mai repede și îți scurtează viața – Studiu
Persoanele stresante te îmbătrânesc mai repede și îți scurtează viața – Studiu
O leguma banală ar putea reduce riscul de cancer de colon cu aproape 20%. Conține compuși care pot declanșa moartea celulelor canceroase
O leguma banală ar putea reduce riscul de cancer de colon cu aproape 20%. Conține compuși care pot declanșa moartea celulelor canceroase
MENOPAUZA apare mai devreme decât cred majoritatea femeilor: 68% au simptome înainte de 47 de ani. Ileana Badiu: „Ni se spune să suportăm în TĂCERE”
MENOPAUZA apare mai devreme decât cred majoritatea femeilor: 68% au simptome înainte de 47 de ani. Ileana Badiu: „Ni se spune să suportăm în TĂCERE”
TV Mania
Băiețel sau fetiță? Laura Cosoi a aflat sexul celui de-al cincilea copil: „Le facem o surpriză. Îmi place simbolistica!”
Băiețel sau fetiță? Laura Cosoi a aflat sexul celui de-al cincilea copil: „Le facem o surpriză. Îmi place simbolistica!”
Cum arată vila de 500.000 de euro în care locuiesc Antonia și Alex Velea. Imagini din casa ca-n filme
Cum arată vila de 500.000 de euro în care locuiesc Antonia și Alex Velea. Imagini din casa ca-n filme
Mama lui Radu Ștefan Bănică, apariție rară! Cum arată azi Camelia Constantinescu, fosta iubită a lui Ștefan Bănică Jr. Este total schimbată!
Mama lui Radu Ștefan Bănică, apariție rară! Cum arată azi Camelia Constantinescu, fosta iubită a lui Ștefan Bănică Jr. Este total schimbată!
„Șansele sunt minime!” Aurelian Temișan rupe tăcerea despre dezastrul din culisele Antena 1! Există un detaliu tulburător legat de plecarea Andreei Bălan și a lui Andrei Aradits. „Nu trebuia dezbinat acel juriu”
„Șansele sunt minime!” Aurelian Temișan rupe tăcerea despre dezastrul din culisele Antena 1! Există un detaliu tulburător legat de plecarea Andreei Bălan și a lui Andrei Aradits. „Nu trebuia dezbinat acel juriu”
Newscaffe.ro
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
CSID.ro
Cum arată și cu ce se ocupă acum Cristina Darha, fosta solistă din trupa Uni-K. Nici nu o mai recunoști!
Cum arată și cu ce se ocupă acum Cristina Darha, fosta solistă din trupa Uni-K. Nici nu o mai recunoști!
Ce s-a ales de Andrada, fosta soție a lui Dan Alexa! Cu ce se ocupă în prezent tânăra? Au divorțat cu scandal după ce l-a înșelat cu Alex Bodi
Ce s-a ales de Andrada, fosta soție a lui Dan Alexa! Cu ce se ocupă în prezent tânăra? Au divorțat cu scandal după ce l-a înșelat cu Alex Bodi
Imagini ireale cu Daniela Gyorfi! Operațiile estetice au schimbat-o TOTAL. Fanii s-au șocat când au văzut-o
Imagini ireale cu Daniela Gyorfi! Operațiile estetice au schimbat-o TOTAL. Fanii s-au șocat când au văzut-o
Îl recunoști? Astăzi este unul dintre cei mai îndrăgiți actori, însă drumul lui nu a fost deloc ușor
Îl recunoști? Astăzi este unul dintre cei mai îndrăgiți actori, însă drumul lui nu a fost deloc ușor
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton