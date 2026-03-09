Stephanie Buttermore, o cunoscută creatoare de conținut din zona fitness și cercetătoare în domeniul cancerului ovarian, a murit la vârsta de 36 de ani. Vestea a fost confirmată printr-un anunț publicat pe Instagram de echipa logodnicului ei, bodybuilderul Jeff Nippard. Dispariția ei bruscă a lăsat în urmă o comunitate uriașă de fani și un partener devastat.

Anunțul oficial al decesului

Echipa lui Jeff Nippard a transmis vestea într-un mesaj emoționant, publicat vineri, 6 martie. „Este cu profundă durere că împărtășim vestea trecerii neașteptate în neființă a logodnicei lui Jeff și partenera lui de zece ani, Stephanie”, se arată în declarație. „Așa cum mulți dintre voi știți, Stephanie a însemnat totul pentru Jeff.”

Postarea a subliniat și moștenirea pe care Buttermore o lasă în urmă: „Va fi amintită pentru căldura și compasiunea ei, pentru dragostea față de familie și pentru cercetarea ei doctorală asupra cancerului ovarian.”

Familia și apropiații au cerut respectarea intimității lui Nippard în aceste momente dificile.

O viață dedicată științei, sănătății și comunității online

Stephanie Buttermore nu era doar o figură influentă în mediul online, ci și o cercetătoare cu un doctorat în patologie și biologie celulară. Potrivit descrierii de pe canalul ei de YouTube, studiile ei s-au concentrat pe „mecanismele moleculare care determină progresia cancerului ovarian”.

În paralel, a construit o comunitate impresionantă: peste 525.000 de urmăritori pe Instagram și peste un milion de abonați pe YouTube. Conținutul ei era centrat pe sănătatea femeilor, acceptarea corpului și alimentația intuitivă, teme care au inspirat mii de persoane.

Retragerea din online și lupta cu anxietatea

În mai 2024, Buttermore a anunțat că se retrage temporar din mediul online pentru a-și proteja sănătatea mintală. Ea a explicat atunci că anxietatea devenise „paralizantă”, însă pauza i-a adus o îmbunătățire semnificativă: „după ce am luat o pauză de la social media, sănătatea mea mintală este cea mai bună din câte a fost vreodată.”

O poveste de dragoste începută online

Stephanie și Jeff Nippard s-au logodit în octombrie 2022, după o relație începută pe rețelele sociale. „Am început să vorbim pe Skype 3-4 ore în fiecare zi timp de o lună… până când am mers să o vizitez în Florida”, povestea Nippard la momentul logodnei. „Prima noastră întâlnire a fost un antrenament de umeri și nu o voi uita niciodată.”

Cu doar câteva zile înainte de moartea ei, Buttermore își sărbătorise ziua de naștere, iar de Valentine’s Day, Nippard postase o fotografie cu ei doi, scriind: „Maximizăm relația cu o pauză de ceai pentru a reduce nivelul de cortizol!”

Val de reacții și mesaje de condoleanțe

Deoarece comentariile au fost limitate la postarea oficială, fanii au început să lase mesaje de susținere la ultima fotografie publicată de Nippard. „Sunt atât de, atât de tristă. O urmăresc pe Stephanie de ani de zile, era un suflet minunat”, a scris o utilizatoare. Un alt fan a adăugat: „Te iubesc, Jeff. Nu-mi pot imagina prin ce treci. Rugăciuni pentru tine.”

Moartea lui Stephanie Buttermore lasă un gol imens în comunitatea fitness și în rândul celor pe care i-a inspirat prin vulnerabilitate, profesionalism și autenticitate.

