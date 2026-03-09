Corey Parker, actor cunoscut din Will & Grace și un îndrăgit coach de actorie, a murit după ce a fost diagnosticat cu cancer în stadiu terminal. Avea 60 de ani.

Diagnosticul crunt și circumstanțele decesului, confirmate de familie și apropiați

Reprezentantul actorului, Chris Ahuja, a confirmat decesul și a declarat pentru revista People: „Corey Parker a fost un om extraordinar. A fost un prieten, un mentor și un suflet profund susținător pentru atât de mulți oameni din comunitatea actorilor.”

„Am avut privilegiul de a-l cunoaște personal și, ca nenumărați alții, am fost inspirat de generozitatea, înțelepciunea și devotamentul lui pentru a-i ajuta pe actori să crească în arta lor”, a continuat Ahuja. „Va fi profund regretat.”

Emily Parker, mătușa actorului, a confirmat pentru TMZ că Corey a murit de cancer joi, 5 martie, în Memphis, Tennessee.

Lupta actorului cu boala

Corey fusese diagnosticat anterior cu cancer metastatic în stadiul 4, potrivit unei campanii GoFundMe create pentru a strânge fonduri pentru familia sa. Conform paginii de strângere de fonduri, actorul a descoperit cancerul după o operație de înlocuire a șoldului.

Actorul a împărtășit mai multe declarații, publicate ca actualizări de organizatoarea campaniei, Marissa Hoisington, pe GoFundMe pe parcursul anului 2025. Într-o actualizare, Corey a spus că, deși corpul său a răspuns inițial la tratament, cancerul s-a răspândit treptat.

Într-o actualizare din noiembrie 2025, Corey a scris că „90%” din oasele sale erau afectate de adenocarcinom, un tip de cancer care începe în glandele ce căptușesc organele, potrivit Cleveland Clinic. În ianuarie, Corey a scris că boala „îmi uzează corpul până în punctul în care nu mai pot funcționa normal”, că nu mai putea „să vorbească complet” și că „și-a pierdut abilitatea de a scrie și tasta”.

Într-o ultimă actualizare, publicată pe 17 februarie, Corey a descris cancerul ca fiind „terminal” și a împărtășit că a făcut radioterapie menită să „reducă durerea provocată de cancer în braț și șolduri”, dar care i-a afectat „esofagul, capacitatea de a vorbi și orientarea generală”. A mai scris că familia sa pregătea casa pentru îngrijire paliativă la domiciliu.

„Nu vă pot mulțumi suficient pentru toată dragostea și grija. Donațiile voastre au făcut o diferență uriașă în viața noastră și m-au ajutat să mă odihnesc puțin mai liniștit, știind că nevoile noastre sunt acoperite chiar și atunci când eu nu mai pot avea venituri”, a scris Corey.

O carieră începută la 5 ani în New York

Corey, născut și crescut în New York City, a început să lucreze ca actor la vârsta de 5 ani și să se antreneze cu profesori de la Actors Studio la 14 ani. A absolvit Liceul de Arte Interpretative din Manhattan. Și-a pus cunoștințele în practică în anii ’80, obținând un rol necreditat în serialul As the World Turns. A apărut apoi în alte producții ale deceniului, precum The New Leave It to Beaver, At Mother’s Request, The Bronx Zoo și CBS Summer Playhouse. A jucat și în filmul Friday the 13th Part V: A New Beginning.

Actorul a început să obțină roluri mai importante în anii ’90, apărând în serialele Thirtysomething, Eddie Dodd, Flying Blind și Blue Skies, înainte de a primi rolul doctorului John Morgan în Love Boat: The Next Wave. După încheierea serialului, a avut un rol recurent în Will & Grace, interpretându-l pe Josh, iubitul timid și ecologist al personajului Grace Adler, jucat de Debra Messing. A apărut și într-un episod din Nashville. Ultimele sale roluri au fost în serialul Sun Records și în scurtmetrajul Winding Brook, ambele lansate în 2017.

Impactul său ca profesor de actorie

Corey și-a continuat impactul în lumea actoriei devenind coach de actorie în anul 2000. Potrivit paginii GoFundMe, studenții săi au câștigat premii Tony, SAG și Emmy. „Corey are un dar unic — ne amintește că suntem suficienți. Că avem valoare. Prin ghidarea și antrenamentul lui, nenumărați actori nu doar că și-au dezvoltat talentul, dar și-au redescoperit încrederea, puterea și stima de sine”, au scris studenții săi pe GoFundMe.

„Ani la rând, Corey a fost susținătorul nostru, mentorul nostru și inspirația noastră, modelându-ne carierele și schimbându-ne viețile în moduri pe care nu ni le-am fi putut imagina”, au adăugat ei.

