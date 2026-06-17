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Jeremy Clarkson, fostul prezentator „Top Gear”, a dezvăluit că suferă de o formă agresivă de cancer, diagnostic primit în mai 2025. În emisiunea „Clarkson’s Farm”, acesta le-a promis colegilor că va lupta să se facă bine.

Jeremy Clarkson de la „Top Gear” a fost diagnosticat cu o formă „agresivă” de cancer

Jeremy Clarkson, figură emblematică a televiziunii britanice, a dezvăluit că a fost diagnosticat cu cancer. Dezvăluirea a avut loc în 2025, însă momentul filmat a fost difuzate abia miercuri, 16 iunie 2026, în emisiunea „Clarkson’s Farm”. Potrivit HotNews.ro, prezentatorul a mărturisit că știa de această situație încă din mai 2025.

„Am dispărut săptămâna trecută și am făcut o biopsie. Este cancer, este agresiv, dar se află într-un stadiu incipient”, a spus Clarkson. La cei 66 de ani ai săi, acesta a povestit colegilor din serial, Kaleb Cooper și Charlie Ireland, despre tratamentul său, care a implicat îndepărtarea unei părți din prostată. Reacția celor doi colegi a fost de șoc vizibil.

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„Vă promit că o să fiu bine”

Prezentatorul a încercat să liniștească spiritele, afirmând: „Vă promit că o să fiu bine”, și a menționat că va fi indisponibil „pentru o scurtă perioadă“. Conștient de impactul acestei declarații, Clarkson a publicat marți seară un videoclip pe Instagram, avertizându-și fanii că finalul sezonului poate fi „greu de urmărit”.

Jeremy Clarkson, cunoscut pentru cele două decenii în care a dominat lumea televiziunii auto cu „Top Gear”, alături de Richard Hammond și James May, continuă să inspire prin determinarea și transparența sa. În prezent, prin emisiunea „Clarkson’s Farm”, de pe Prime Video, acesta își arată latura vulnerabilă, dar și ambiția de a depăși provocările vieții, inclusiv cele medicale.

Foto: Profimediaimages.ro

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