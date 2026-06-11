Emme Muniz, fiica lui Jennifer Lopez și a lui Marc Anthony, s-a declarat băiat și cere să fie numită Oskar

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Emme, fiica lui Jennifer Lopez și a lui Marc Anthony, a decis că este timpul să treacă de la statutul de persoană non-binară la cea de persoană de sex masculin. Astfel, tânăra în vârstă de 18 ani, a solicitat să fie numită Oskar Muniz și ca lumea să i se adreseze cu pronume masculine.

Emme vrea să fie numită Oskar

Născut(ă) în februarie 2008, Emme Muñiz, unul dintre gemenii celebrului cuplu, a inspirat milioane de oameni cu curajul său de a-și explora identitatea și de a se exprima liber. Recent, numele său a apărut din nou în presa internațională, dar de această dată sub o nouă lumină.

Potrivit mai multor publicații, printre care Page Six și Hola!, Emme Muñiz a ales să-și schimbe numele în Oskar Muñiz și să se identifice cu pronume masculine. Deși familia sa nu a emis încă o declarație oficială pe această temă, gestul a fost primit cu multe reacții din partea publicului și organizațiilor LGBTQ+ din întreaga lume.

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Sprijinul necondiționat al lui Jennifer Lopez

În 2022, Jennifer Lopez a urcat pe scenă alături de Emme la un eveniment caritabil organizat de Los Angeles Dodgers Foundation, unde și-a prezentat fiica cu pronumele neutre „they/them”. Acest gest a fost văzut ca o declarație publică de susținere pentru copilul său, iar numeroase publicații au evidențiat cât de important este acest suport pentru tinerii care își explorează identitatea de gen.

În interviurile recente, Jennifer Lopez a vorbit cu emoție despre momentele speciale petrecute alături de copiii săi, inclusiv despre ceremonia de absolvire a liceului, care a avut loc în mai 2026. Surse din presă au relatat că, în cadrul ceremoniei, Oskar a fost menționat sub noul său nume, ceea ce sugerează că acesta este un pas oficial în redefinirea identității sale.

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Ce planuri de viitor are Oskar Muniz

La doar 18 ani, Oskar Muñiz este pregătit să își urmeze pasiunile și să își construiască propriul drum în viață. Este cunoscut pentru talentul său artistic, având deja la activ o carte pentru copii publicată și multiple apariții scenice alături de mama sa, inclusiv în cadrul celebrului spectacol Super Bowl.

Conform relatărilor, Oskar intenționează să studieze teatru și arte vizuale la universitate, dorind să își dezvolte abilitățile creative și să-și pună amprenta în lumea artistică.

Specialiștii subliniază că identitatea de gen este un proces dinamic, diferit pentru fiecare persoană. În timp ce unii se identifică drept non-binari și nu se regăsesc în categoriile tradiționale de gen, alții pot decide să adopte o identitate masculină sau feminină diferită de cea atribuită la naștere.

În ciuda controverselor, Jennifer Lopez a fost mereu un sprijin de nădejde pentru copiii săi.

„Pentru mine, important e să le ofer copiilor mei tot ce au nevoie pentru a fi fericiți și împliniți”, a declarat J.Lo într-un interviu recent.

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Sursă foto: Profimedia, Getty

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