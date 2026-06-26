Cabiria, acuzată că „cerșește” lucruri pentru copil pe internet. Cum a reacționat fiica Maiei Morgenstern

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Cabiria, fiica Maiei Morgenstern, a ajuns în centrul atenției internauților după ce a afirmat în mediul online că are nevoie de lucruri pentru fiul ei, acum că vor pleca pentru prima dată împreună la mare. Oamenii au reacționat dur, acuzând-o pe aceasta că „cerșește”, iar reacția ei nu a întârziat să apară.

Cabiria, acuzată că „cerșește” lucruri pentru fiul ei

Cabiria Morgenstern, fiica celebrei actrițe Maia Morgenstern, a devenit subiect de discuție în mediul online după ce a apelat la generozitatea comunității sale de pe rețelele sociale pentru a obține câteva lucruri necesare primei vacanțe cu bebelușul său. Într-o postare plină de sinceritate, Cabiria le-a cerut urmăritorilor săi să doneze obiecte de care nu mai au nevoie, subliniind că ar dori să reducă din cheltuieli.

„O să plec în prima vacanță cu bebe la mare. Spuneți-mi dacă vreți să îi luați un cadou de first beach trip (n.r. prima vacanță la plajă) pentru că urmează să fac o listuță de necesități și mi-ar prinde bine să mai reduc din costuri. Sau dacă sunteți mămici și aveți chestii de donat/recomandări/sfaturi. De asemenea tre să cumpăr baby gate că nebunu ăsta se mișcă repede ca un gândac și tre să-l protejez de scări”, a scris Cabiria pe rețelele sociale.

Deși inițiativa sa a fost primită cu entuziasm de unii părinți care s-au oferit să contribuie, alții au criticat-o dur. Comentariile negative au vizat faptul că, deși provine dintr-o familie cunoscută și aparent înstărită, Cabiria ar încerca să obțină lucruri gratuit.

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Reacția fiicei Maiei Morgenstern

Cabiria Morgenstern nu a rămas tăcută în fața acuzațiilor ce i s-au adus și le-a răspuns celor care au ales să o critice. Actrița a subliniat faptul că nu a cerut niciodată bani, ci doar lucruri pentru copii ce nu mai sunt de folos altor mame.

„Nu cer bani. Nu am cerut niciodată bani. Cer lucruri pe care oamenii nu le mai folosesc și pe care altfel le-ar arunca. Mi se pare absolut normal să întreb. Nu înțeleg de ce faptul că întrebi dacă cineva are ceva de oferit a ajuns să fie considerat cerșit. Dacă cineva vrea să ajute, bine. Dacă nu, trece mai departe”, a precizat ea.

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Cabiria a mai subliniat că ideea sa este una simplă: reciclarea obiectelor nefolosite care ar putea avea în continuare utilitate pentru alte persoane.

Actrița a dat de înțeles că astfel de gesturi pot promova o comunitate mai unită și mai conștientă de resursele de care dispune.

„Mi-ar prinde bine să mai reduc din costuri”, a adăugat Cabiria Morgenstern.

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Sursă foto: Facebook

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