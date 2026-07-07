Maia, fiica lui Teo Trandafir, despre drama copilăriei: „Acolo cred că a fost durerea cea mai mare”

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La doar 7 ani, Maia, fiica adoptivă a lui Teo Trandafir, a trăit spaima pierderii mamei sale, care lupta cu o pancreatită gravă. Dialogul lor emoționant din podcastul vedetei dezvăluie durerea și puterea unei legături speciale.

Maia Trandafir, despre drama copilăriei

La doar 7 ani, Maia, fiica adoptivă a lui Teo Trandafir, a trecut printr-unul dintre cele mai dificile momente din viața ei. Mama sa, celebra prezentatoare TV, se afla între viață și moarte din cauza unei pancreatite acute, iar nesiguranța de zi cu zi și teama pierderii au lăsat o amprentă profundă asupra copilăriei sale. Povestea emoționantă a fost dezvăluită chiar de Maia în cadrul podcastului „Gând la gând cu Teo”.

„Nici măcar nu știam, de fapt, nimic. Acolo cred că a fost durerea cea mai mare. Nesiguranța fiecărei zile care trece. «De astăzi sunt orfan sau nu?» Noi am discutat, pe înțelesul meu, de devreme. Că noi suntem alese una pentru cealaltă. Că un copil adoptat este un copil adorat. Și atunci să nu știi ce se poate întâmpla în situația asta te pune pe niște gânduri pe care nu ți-ai imaginat că ai capacitatea să le ai la vârsta respectivă. M-am gândit inclusiv la plasament”, a povestit Maia.

Teo Trandafir a fost întotdeauna deschisă în privința relației speciale pe care o are cu Maia, pe care a adoptat-o în urmă cu mai bine de două decenii. De-a lungul anilor, cele două au construit o legătură puternică, bazată pe încredere și iubire necondiționată.

Teo vorbește mereu cu mândrie despre fiica sa, pe care o consideră „cea mai importantă persoană din viața ei”.

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Fiica lui Teo Trandafir, pentru prima dată pe podium

Astăzi, Maia are 21 de ani și își croiește propriul drum, plin de ambiție și curaj. Recent, tânăra a făcut un pas important în viața sa: a pășit pentru prima dată pe un podium, participând la un eveniment de modă. Emoțiile au fost mari, dar Maia a găsit mereu sprijin și încurajare din partea mamei sale.

„Am fost foarte emoționată, dar știam că mama e acolo, să mă susțină. M-a încurajat să am încredere în mine”, a dezvăluit Maia Trandafir.

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Această experiență marchează un nou început pentru Maia, care își dorește să exploreze noi orizonturi și să își urmeze pasiunile.

Tânăra a intrat în viața lui Teo Trandafir în urmă cu două decenii, pe când avea doar 3 luni. Prezentatoarea tv a povestit de-a lungul timpului că fetița a știut întotdeauna adevărul despre originile ei, relația lor fiind bazată complet pe transparență.

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Sursă foto: Instagram

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