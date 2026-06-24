Gordon Ramsay, bunic pentru prima dată. Holly Ramsay și Adam Peaty vor deveni părinți

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Gordon Ramsay va deveni bunic! Fiica sa, Holly Ramsay, a anunțat pe Instagram că așteaptă o fetiță alături de soțul ei, campionul olimpic Adam Peaty. Bebelușul se va naște în decembrie 2026.

Holly Ramsay este însărcinată

Gordon Ramsay își trăiește unul dintre cele mai emoționante momente din viață: urmează să devină bunic pentru prima dată! Fiica sa, Holly Ramsay, și soțul ei, campionul olimpic Adam Peaty, așteaptă venirea pe lume a unei fetițe.

Vestea a fost primită cu entuziasm de toată familia, inclusiv de celebrul chef britanic, care a declarat ferm: „Voi fi un bunic extrem de entuziasmat, mai ales de Crăciunul acesta”.

Holly Ramsay, în vârstă de 26 de ani, a făcut anunțul pe Instagram, alături de o fotografie adorabilă în care ea și Adam Peaty zâmbesc cu tandrețe.

„Baby Ramsay-Peaty vine în decembrie 2026. Abia așteptăm să ne cunoaștem fetița”, a scris Holly în descrierea postării.

Imaginea i-a surprins pe cei doi radiind de fericire, cu mâinile așezate pe burtica viitoarei mămici.

Aceasta va fi prima experiență ca mamă pentru Holly, însă Adam, în vârstă de 31 de ani, mai are un fiu, George, dintr-o relație anterioară. Micuțul, în vârstă de cinci ani, va deveni fratele mai mare al bebelușului pe care cuplul îl așteaptă cu nerăbdare.

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Gordon Ramsay, entuziasmat de rolul de bunic

Gordon Ramsay, cunoscut atât pentru personalitatea sa vulcanică, cât și pentru talentul său culinar, a lăsat deoparte faimoasa sa atitudine dură pentru a-și exprima bucuria de a deveni bunic.

Într-un comentariu la postarea fiicei sale, el a scris simplu, dar emoționant: „Felicitări amândurora, vă trimit multă dragoste. Tata”.

De asemenea, sora mai mică a lui Holly, Tilly Ramsay, nu și-a putut ascunde încântarea: „Cea mai bună veste posibilă”.

Pe lângă familia Ramsay, numeroși prieteni celebri ai cuplului au sărbătorit vestea.

Victoria Beckham, o apropiată a familiei, a fost printre primele care au felicitat cuplul, comentând pe Instagram: „Felicitări!!!!!!”

Fiul ei, Romeo Beckham, a adăugat o serie de emoji-uri în formă de inimă, iar David Beckham a fost și el printre cei care au reacționat cu entuziasm la viitoarea apariție a unui nou membru în familia Ramsay.

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Holly Ramsay și Adam Peaty s-au căsătorit în urmă cu șase luni

Anunțul sarcinii vine la doar șase luni după ce Holly și Adam s-au căsătorit într-o ceremonie emoționantă, pe 27 decembrie 2025, la Biserica Abației Sfântul Petru și Sfântul Pavel din Bath.

Holly Ramsay a strălucit într-o rochie de mireasă creată de designerul Elie Saab, inspirată din stilul elegant al lui Grace Kelly și al Prințesei Kate.

„Am căutat o rochie foarte tradițională, destul de modestă și extrem de feminină”, a povestit ea pentru British Vogue.

În ziua nunții, Gordon Ramsay a dezvăluit cât de emoționant a fost să-și conducă fiica la altar: „Una dintre cele mai emoționante călătorii cu mașina din viața unui tată este drumul spre biserică alături de fiica sa minunată, conversațiile incredibile și încercarea de a o ajuta să rămână calmă și relaxată înainte de a merge împreună spre altar”.

Holly Ramsay și Adam Peaty trăiesc o poveste de dragoste ca-n filme, începută în urmă cu doi ani și încununată cu o logodnă spectaculoasă în 2024. Inelul de logodnă, un diamant galben oval, a fost realizat de prestigiosul bijutier britanic Pragnell.

Holly este unul dintre cei șase copii ai lui Gordon și Tana Ramsay: Megan, Jack (fratele geamăn al lui Holly), Tilly, Oscar și Jesse.

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Sursă foto: Instagram

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