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Ce relație au Bogdan Vlădău și Gina Chirilă la doi ani de la divorț: „Au existat și momente dificile”

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Bogdan Vlădău și Gina Chirilă, separați din 2024, continuă să fie părinți dedicați pentru fiica lor, Katia. Deși despărțiți, cei doi colaborează pentru a-i oferi micuței o copilărie fericită. Recent, Bogdan a oferit detalii rare despre cum se înțelege cu mama fetiței lui.

Ce relație au Bogdan Vlădău și Gina Chirilă la doi ani de la divorț

Gina Chirilă și Bogdan Vlădău nuntăIconVEZI  GALERIA  FOTO(1 / 9)

Bogdan Vlădău și Gina Chirilă au decis să meargă pe drumuri separate după 11 ani împreună, însă continuă să fie părinți dedicați pentru micuța Katia, prioritizând mereu binele ei. Despărțirea, anunțată de Gina în vara lui 2024, nu i-a împiedicat să rămână uniți în responsabilitatea lor comună.

Într-un interviu pentru Cancan, Bogdan Vlădău a dezvăluit cât de mult înseamnă fiica sa pentru el și cum încearcă să-i ofere cele mai bune oportunități de dezvoltare. „Ca orice părinte, îmi doresc să fie sănătoasă, fericită și iubită. Cred că cea mai mare teamă este să sufere inutil și să nu își vadă propria valoare. În același timp, încerc să nu trăiesc în frică, ci să mă concentrez pe ceea ce pot face astăzi pentru ea”, a mărturisit el.

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„Au existat și momente dificile”

Bogdan își dedică timpul liber micuței Katia, implicând-o în activități care îi pot valorifica talentele. Deși separarea a adus provocări, el și Gina se străduiesc să ia decizii comune care să servească intereselor copilului. Fiecare pas este făcut cu grijă, iar comunicarea între cei doi părinți rămâne esențială.

„Nu cred că există o formulă perfectă și nici nu vreau să pozez în omul care le știe pe toate. Au existat și momente dificile, ca în orice familie care trece printr-o separare. Dar atunci când ne uităm la Katia, amândoi știm că ea este mai importantă decât orice conflict sau diferență dintre noi. Cred că dragostea pentru copil trebuie să fie mai mare decât orgoliul dintre doi adulți”, a explicat Vlădău.

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„Important este că amândoi ne dorim același lucru”

Pentru Gina și Bogdan, grija pentru Katia rămâne o prioritate, indiferent de diferențele dintre ei.

„Important este că amândoi ne dorim același lucru: ca ea să fie bine, să fie iubită și să aibă cele mai bune șanse pentru a se dezvolta frumos”, a subliniat Bogdan, citat de Libertatea.

Foto: Instagram; Facebook

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