Gina Chirilă, detalii rare despre viața după divorțul de Bogdan Vlădău: „A fost greu, nu pot să mint”. Ce spune despre o viitoare căsătorie

Gina Chirilă a oferit detalii rare despre viața ei la doi ani de la divorțul de Bogdan Vlădău, alături de care are o fiică de 5 ani, Katia.

Gina Chirilă, detalii rare despre viața după divorț

Gina Chirilă a dezvăluit ce a ajutat-o să depășească divorțul de Bogdan Vlădău. Modelul a confirmat separarea în vara anului 2024, după aproximativ unsprezece ani de relație, dintre care șapte de căsnicie. Între cei doi este o diferență de vârstă de 15 ani.

Nici Gina, nici Bogdan nu au detaliat motivele divorțului, însă modelul a insinuat după separare că infidelitatea lui Bogdan ar fi dus la despărțire. Cu doi ani înainte să anunțe divorțul, în podcastul „Acasă la Măruță”, Gina recunoștea că l-a iertat pe Bogdan după ce acesta a călcat strâmb. Invitată recent în emisiunea „La Măruță”, Gina Chirilă a spus cum arată viața ei după divorț, dar și dacă se mai vede căsătorită.

„A fost greu, nu pot să mint”

„Sunt bine. A fost un proces la care încă lucrez, dar sunt chiar bine. A fost foarte important să am un grup de suport, familia, prietenii. Dar totul pornește de la tine. În final trebuie să fim bine cu noi. La început mi-am pus întrebări. A fost greu, nu pot să mint. A fost un proces, repet, dar e foarte bine acum. Am fost mulți ani împreună, peste zece ani. Și eram mică, 19 ani (când s-au cunoscut – n.red.).

Avem o relație bună în ceea ce privește co-parentingul. Există viață după orice greutate, nu neapărat după divorț. Au mai fost și alte etape grele în viața mea și uite, sunt aici. Asta mă motivează când trec printr-o perioadă grea. În momentul ăsta nu (se gândește la căsătorie – n.red.), dar nu exclud. Le iau pas cu pas”, a spus Gina.

S-a confruntat cu probleme de sănătate

Pe lângă familie și prieteni, un alt lucru care a ajutat-o pe Gina să depășească perioada grea de după divorț a fost faptul că s-a concentrat pe cariera ei. „Eu eram setată demult pe asta. Și când eram căsătorită călătoream mult. A fost tot timpul în mine dorința de a progresa, de a munci”, a explicat.

La începutul anului, Gina Chirilă s-a confruntat cu probleme de sănătate. Nu a spus concret cu ce probleme s-a confruntat, însă a dezvăluit că epuizarea a doborât-o. „Am lipsit o perioadă și am simțit nevoia să explic de ce. M-am confruntat cu o problemă, nu foarte gravă, se va rezolva cu siguranță, dar mi-a pus bețe în roate. M-a făcut să realizez că am nevoie de odihnă”, a mai spus.

