Gina Chirilă, dezvăluiri despre rolul de mamă, după divorț: „Un amestec de greu cu bine”. Ea și Bogdan Vlădău au un copil împreună

Gina Chirilă a făcut dezvăluiri rare despre rolul de mamă, după divorț. Timp de 11 ani, modelul a format un cuplu cu Bogdan Vlădău, de care a anunțat în vara anului 2024 că s-a despărțit, după aproximativ șapte ani de căsnicie.

Cum se descurcă Gina Chirilă în rolul de mamă, după divorț

Gina Ghirilă (30 de ani) este mama unei fiice, Katia, alături de fostul soț, Bogdan Vlădău (45 de ani). De curând, modelul a dezvăluit cum se descurcă în rolul de părinte, după despărțirea de fostul partener de viață.

„Experiența de mamă e un cumul de factori. Un amestec de greu cu bine, cu frumos, cu nervi, cu iubire, cu bucurie. E un cumul de emoție, așa o pot descrie”, a spus Gina Ghirilă, pentru Spynews.ro.

„Fiecare an vine cu provocări noi.”

Fosta soție a lui Bogdan Vlădău se împarte cu succes între rolul de mamă și cariera de model și influencer. Chiar dacă se confruntă de multe ori cu situații neprevăzute în calitate de părinte, tânăra reușește să se echilibreze pe parcurs și să găsească soluții potrivite pentru ea și pentru fiica ei.

„Fiecare an vine cu provocări noi. În momentul în care apare o problemă neașteptată, de exemplu când se îmbolnăvește, mă gândesc: «Și acum ce fac?». Dar imediat găsesc soluții”, a mai spus modelul, pentru sursa citată.

Despre fetița ei, Katia, Gina Chirilă a dezvăluit că încă n-a ajuns la vârsta la care să-i adreseze întrebări incomode. În mai anul acesta, micuța va împlini 5 ani.

„Nu am avut încă parte de întrebări incomode din partea fiicei mele. Însă se întâmplă să mă amuze cu răspunsurile ei”, a mai spus Gina Chirilă, potrivit sursei citate.

Citește și: Gina Chirilă, mesaj cu subînțeles pentru Bogdan Vlădău? „O glumă care reflectă adevărul!” Fostul cuplu are un copil împreună

Momentul care a determinat-o pe Gina Chirilă să confirme despărțirea de Bogdan Vlădău

La mai puțin de 24 de ore după ce Bogdan Vlădău a fost surprins de paparazzii Spynews.ro în compania unei alte femei, Gina Chirilă a anunțat oficial despărțirea de tatăl copilului ei.

„Am avut o poveste de iubire frumoasă. Din păcate, uneori, drumurile ajung să se despartă. Așadar, eu și Bogdan am decis, de comun acord, să ne separăm. Am hotărât să nu facem din viața noastră privată un subiect de presă, așadar vă rugăm să respectați acest lucru. Vom continua să ne susținem reciproc și să acționăm în direcția binelui copilului nostru”, a fost mesajul transmis de Gina Chirilă, în august 2024.

Bogdan Vlădău a dat de înțeles că el și Gina Chirilă s-au împăcat

În luna decembrie a aceluiași an, Bogdan Vlădău a dat de înțeles că el și mama fetiței lui s-ar fi împăcat. Atunci, Bogdan a dezvăluit că urma să petreacă sărbătorile de iarnă cu „fetele lui”.

„De sărbători o să fiu cu familia, cu fetele. De Crăciun cred că o să rămânem în București, iar de Revelion le fel, din câte știu eu. Apoi o să plecăm o săptămână sau 10 zile în partea de nord a Moldovei, să stăm un pic acolo izolați și să mergem și pe la mănăstiri”, a spus Bogdan Vlădău, în emisiunea „La Măruță”.

Cătălin Măruță a adăugat atunci: „Mie mi-a plăcut ce ai zis mai devreme, «fac sărbătorile cu fetele»”. „Da, cu fetele mele”, a răspuns Bogdan Vlădău imediat.

Citește și: Bogdan Vlădău a dat de înțeles că s-a împăcat cu Gina Chirilă. Ce planuri au de sărbători: „Cu fetele mele”

Gina Chirilă, înșelată de Bogdan Vlădău. De ce l-a iertat

În vara anului 2022, Gina Chirilă a dezvăluit, în podcastul „Acasă la Măruță”, că Bogdan Vlădău a înșelat-o.

„Am iertat, dar nu aș sugera tinerelor care mă urmăresc și care mă iau drept exemplu să facă asta, ci să facă ce simt. Eu asta am simțit. Am aflat și, ulterior, Bogdan a venit și am discutat. Am rezolvat-o matur, într-un final”, a declarat Gina Chirilă, în podcastul „Acasă la Măruță”.

Bogdan, prezent și el la podcast, a explicat că a călcat strâmb la începutul relației, când amândoi erau mai tineri. Deși nu le-a fost ușor, au reușit să depășească acel moment de cumpănă.

„A și rupt ceva, să fim serioși. A fost nevoie de timp pentru a reclădi încrederea. Dar sentimentele nu s-au schimbat, ce simțeam pentru el, probabil de-asta am iertat”, a explicat Gina Chirilă.

Între Gina și Bogdan este o diferență de vârstă de 15 ani, despre care Bogdan declara în trecut: „Am avut momente când m-am gândit (n.red.: că ar putea fi un impediment). Eu cred că oamenii sunt împreună atât cât trebuie să fie. Nu poți să forțezi pe cineva să stea lângă tine”.

Foto: Instagram/@ginachirila

Urmărește-ne pe Google News