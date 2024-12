Bogdan Vlădău a dat de înțeles că s-a împăcat cu Gina Chirilă. Ce planuri au de sărbători: „Cu fetele mele”

Bogdan Vlădău și Gina Chirilă au anunțat, în vara acestui an, că au decis să divorțeze și să meargă pe drumuri separate, după 11 ani de relație. Acum, fostul model în vârstă de 45 de ani a dat de înțeles că s-a împăcat cu Gina, cu care își va petrece și sărbătorile de iarnă.

Bogdan Vlădău a dat de înțeles că s-a împăcat cu Gina Chirilă

Bogdan Vlădău și Gina Chirilă s-au căsătorit în anul 2017, iar în 2020 au devenit părinții unei fetițe. Aceștia au luat pe toată lumea prin surprindere în luna august, când au anunțat că au decis să meargă pe drumuri diferite, după o relație care a durat 11 ani. Acum, la patru luni de la anunțul separării, fostul model a dat de înțeles că el și soția lui s-au împăcat.

Invitat în emisiunea „La Măruță” de la Pro TV, Vlădău a povestit despre excursia pe care a făcut-o de curând în Columbia, dar și despre planurile pe care le are de sărbători. Întrebat de Cătălin Măruță ce face de Crăciun, răspunsul lui Bogdan l-a luat pe prezentator prin surprindere.

„De sărbători o să fiu cu familia, cu fetele. De Crăciun cred că o să rămânem în București, iar de Revelion le fel, din câte știu eu. Apoi o să plecăm o săptămână sau 10 zile în partea de nord a Moldovei, să stăm un pic acolo izolați și să mergem și pe la mănăstiri”, a afirmat Bogdan Vlădău.

„A fost acum 2-3 zile aici în emisiune (n.r. Gina Chirilă). Știu, că eram în mașină și am urmărit și eu emisiunea un pic așa, cât a mers, că la un moment dat s-a blocat. Am vrut să te rog să îi dai și ei niște cozonac. Arăta senzațional, în multe culori”, a mai spus fostul model.

Încercând să afle mai multe de la invitatul său, Cătălin Măruță a continuat: „Mie mi-a plăcut ce ai zis mai devreme: „fac sărbătorile cu fetele””.

Zâmbind, Bogdan Vlădău a răspuns: „Da, cu fetele mele”, făcând referire la Gina Chirilă și la fiica lor, Katia.

Gina Chirilă a confirmat despărțirea de fostul model în august

După ce s-a aflat că nu mai formează un cuplu cu Bogdan Vlădău, Gina Chirilă a confirmat separarea în mediul online.

„Am avut o poveste de iubire frumoasă, din păcate, uneori, drumurile ajung să se despartă. Așadar, eu și Bogdan am decis, de comun acord, să ne separăm. Am hotărât să nu facem din viața noastră privată un subiect de presă, așadar vă rugăm să respectați acest lucru. Vom continua să ne susținem reciproc și să acționăm în direcția binelui copilului nostru”, spunea atunci modelul, într-o postare pe Instagram.

În urmă cu câțiva ani, Gina Chirilă mărturisea că a reușit să îl ierte pe soțul ei pentru infidelitate. Fostul model a înșelat-o pe iubita lui pe când aceasta era plecată din țară, iar ea a aflat rapid.

„Hai să fiu sinceră! Am trecut peste asta. Am iertat. Dar nu vreau să spun acum tinerelor care mă urmăresc și care mă iau drept un exemplu să facă asta sau să facă așa cum fac eu, ci să facă ce simt. Eu asta am simțit. Asta nu înseamnă că sunt un exemplu sau ele ar trebui să ierte. Am aflat și ulterior a venit Bogdan și am discutat. Am rezolvat-o matur, într-un final. A și rupt ceva apoi, să fim serioși. A fost nevoie de timp pentru a-și reclădi încrederea. Dar sentimentele nu s-au schimbat, asta m-a surprins și pe mine”, a povestit Gina Chirilă, în cadrul podcastului lui Cătălin Măruță, în urmă cu mai mult timp.

Sursă foto: Instagram

