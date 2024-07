Ce a spus Bogdan Vlădău despre separarea de soţia lui, Gina Chirilă: „Suntem destul de mari și de maturi ca să facem un anunț oficial”

În ultimele săptămâni, spațiul public a fost inundat de zvonuri despre o posibilă despărțire între Bogdan Vlădău și soția sa, Gina Chirilă. Speculațiile au luat amploare după ce blonda și-a șters toate fotografiile cu partenerul său de viaţă de pe rețelele de socializare, dar şi după ce partenerul său de viaţă a plecat în vacanţă singur. Într-o apariție recentă în emisiunea lui Cătălin Măruță de la Pro TV, Bogdan Vlădău a clarificat situația existentă între el şi soţia lui.

Ce a spus Bogdan Vlădău despre separarea de soţia lui, Gina Chirilă

Una dintre sursele principale ale speculaţiilor a constant în faptul că Bogdan Vlădău a fost singur, fără Gina Chirilă, într-o vacanță exotică în Costa Rica și Zanzibar. În cadrul emisiunii lui Cătălin Măruţă de la PRO TV, Bogdan a vorbit în detaliu despre motivul pentru care soţia sa nu a fost alături de el în cele două destinaţii exotice.

Potrivit spuselor lui Bogdan Vlădău, absenţa partenerei sale de viaţă nu reprezintă o ruptură în mariajul lor aşa cum s-a vehiculat. Fostul manechin a dezminţit toate zvonurile care au apărut despre separarea de Gina Chirilă.

„Sunt de pe drumuri, încă îmi revin un pic. (…) Știi cum e, atunci când ești persoană publică, am citit tot felul de articole. Am văzut la un moment dat că eu am postat o chestie care nu avea legătură cu mesajul pentru nimeni, era un mesaj în general, să nu își vândă sufletul ca să accelereze lucrurile în viață. Oamenii trebuie să înțeleagă că nu tot ce postăm noi, fiind persoane publice, nu are legătură cu viața noastră privată. N-are!”, a declarat Bogdan Vlădău în emisiunea lui Cătălin Măruţă.

Bogdan Vlădău a fost deschis și sincer în timpul interviului, subliniind că nu există probleme între el și Gina Chirilă. El a accentuat că zvonurile sunt nefondate și că, dacă ar fi existat vreo problemă majoră, ar fi comunicat oficial acest lucru.

„Dacă s-ar întâmpla ceva atât de radical în viețile noastre, cred că suntem destul de mari și de maturi ca să facem un anunț oficial, în care să spunem clar, asta e hârtia de divorț de la notar sau de la altă autoritate. Nu e cazul aici!”, a mai adăugat acesta.

Gina Chirilă a şters toate pozele cu Bogdan Vlădău de pe social media

O altă sursă de speculații a fost decizia Ginei Chirilă de a șterge toate pozele cu Bogdan Vlădău de pe rețelele de socializare. Acest gest a fost interpretat de mulți ca un semn al unei rupturi iminente. Totuși, fostul manechin a explicat că această decizie nu are nicio legătură cu starea relației lor.

„Pozele sunt scoase de mai bine de un an de zile, n-am mai postat, nici eu, nici ea, nu are legătură că nu mai suntem împreună sau că ne merge mai rău ca altădată, nu, pur și simplu așa s-a întâmplat. (…) Noi nu am ieșit să spunem nimic pentru că oricum știu că la noi, în România, presa poate să scrie orice că o ajută legea. (…) Important e să ne fie nouă bine!”, a explicat el.

Bogdan Vlădău a subliniat dificultățile pe care le întâmpină persoanele publice în a-și proteja viața privată. Într-o lume în care orice gest poate fi interpretat și amplificat, el și Gina au ales să rămână discreți și să nu alimenteze speculațiile.

„Oamenii trebuie să înțeleagă că nu tot ce postăm noi, fiind persoane publice, are legătură cu viața noastră privată. (…) Important e să ne fie nouă bine!”, a spus Bogdan Vlădău, aducând în discuție impactul pe care presiunea mediatică îl poate avea asupra vieții personale.

În ciuda tuturor zvonurilor și speculațiilor, Bogdan Vlădău a ţinut să precizeze că dacă ceva s-ar întâmpla între el şi Gina Chirilă, anunţul despărţirii ar fi făcut public, tocmai ca să nu existe discuţii pe margini.

„Dacă s-ar întâmpla ceva atât de radical în viețile noastre, cred că suntem destul de mari și de maturi ca să facem un anunț oficial”, a concluzionat Bogdan Vlădău.

