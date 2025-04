Rami Malek și Emma Corrin s-au despărțit după doi ani de relație

Rami Malek (43 de ani), celebrul actor din „Bohemian Rhapsody,” și Emma Corrin (29 de ani), cunoscută din „The Crown,” au decis să pună capăt relației lor după aproape doi ani de iubire, conform mai multor surse.

Rami Malek și Emma Corrin au pus punct poveștii de dragoste

Cei doi au fost văzuți împreună pentru prima dată în iulie 2023, la un concert Bruce Springsteen în Londra, moment care a stârnit zvonuri despre o posibilă idilă. Deși au fost discreți în privința relației lor, au făcut ocazional apariții publice care au atras atenția fanilor.

În septembrie următor, fostul actor din „Mr. Robot” și starul din „Deadpool & Wolverine” au fost văzuți la U.S. Open, în New York. Ulterior, cei doi și-au confirmat relația după ce au fost fotografiați arătându-și afecțiunea în timp ce se plimbau într-un parc din Londra.

Fostul cuplu a apărut împreună și în timpul Săptămânii Modei de la Paris, unde au fost surprinși ținându-se de mână la finalul unei cine organizate de Miu Miu. Vara trecută, au dus povestea lor de dragoste la un alt nivel, participând împreună la petrecerea de după premiera filmului „Deadpool & Wolverine” din New York și la Festivalul Internațional de Film de la Veneția din 2024.

Citeşte şi: George Burcea și Viviana Sposub s-au despărțit. Primele declarații ale prezentatoarei TV: „Am reflectat mult”

Citeşte şi: Andrew Barabancea și Naomi Hedman s-au despărțit? Declarațiile Ozanei Barabancea: „A avut o relație foarte frumoasă”

Citeşte şi: Mario Fresh şi Alexia Eram, faţă în faţă, după ce s-au despărţit. Cum a reacţionat artistul când i-a văzut maşina

Rami Malek și Emma, discreți cu relația lor

În luna ianuarie a acestui an, Rami Malek a vorbit pentru prima dată public despre relația sa cu Emma Corrin. Într-un interviu acordat publicației The Guardian pe 20 ianuarie, actorul din „No Time to Die” a descris-o pe Emma drept „o persoană fascinantă,” alintând-o „Em.”

Rami a mai povestit că își petrece cea mai mare parte a timpului la Londra și ocazional în Margate, Kent, alături de Emma. De asemenea, a dezvăluit că au urmărit împreună filmul „Dr. Strangelove,” deoarece Emma nu-l văzuse anterior, și că aceasta i-a organizat o cină surpriză de Ziua Recunoștinței.

Când intervievatorul a descris-o pe Emma ca fiind inteligentă și excentrică, Rami a adăugat cu căldură: „Ne place excentricitatea.”

Înainte ca Rami Malek și Emma Corrin să-și facă publică relația, actorul a avut o relație de aproximativ patru ani cu Lucy Boynton. Lucy a interpretat iubirea personajului Freddie Mercury în filmul „Bohemian Rhapsody,” care i-a adus lui Rami primul Oscar în 2019. Cei doi s-au despărțit în 2022, după o relație discretă care a atras atenția publicului datorită chimiei lor evidente pe ecran și în afara acestuia.

Înainte de relația cu Rami Malek, Emma Corrin a fost asociată cu Ibrahim „Ibby” Njoya, un designer de decoruri și art director. Cei doi au fost împreună până în 2021, iar Emma a menționat în interviuri că în acea perioadă lucra la înțelegerea complexităților legate de identitatea de gen și sexualitate.

Foto – Hepta / Profimedia

Urmărește-ne pe Google News