Alex Bodi și Anca Kim s-au despărțit. Primele declarații ale afaceristului: „Uneori iubirea nu e suficientă”

Alex Bodi și Anca Kim s-au despărțit din nou, chiar înaintea unei vacanțe planificate în Asia. Afaceristul a dezvăluit că gelozia extremă a distrus armonia relației.

Despărțire neașteptată în lumea mondenă: Alex Bodi și Anca Kim au decis să meargă pe drumuri separate, iar afaceristul a dezvăluit motivele care au dus la această decizie. Relația lor, una marcată de pasiune și momente tensionate, a ajuns din nou la final, conform declarațiilor acestuia.

Cei doi au trăit o poveste de iubire tumultuoasă, cu multe împăcări și despărțiri de-a lungul anilor. Deși, în ultima vreme, păreau să fi ajuns la un echilibru emoțional, lucrurile s-au schimbat radical.

Despărțirea a survenit chiar înainte de o vacanță planificată în Hong Kong și Macao. O sursă apropiată cuplului a confirmat pentru Cancan că Alex Bodi va pleca singur în această excursie, evitând să schimbe planurile deja stabilite.

Care a fost motivul separării

Alex Bodi a explicat că separarea a fost o decizie matură, de comun acord, și că principalul motiv a fost gelozia excesivă.

„Da, sunt plecat singur, pentru că în momentul de față sunt un bărbat singur și ea o femeie singură. Nu vreau să intru în detalii, doar ca uneori iubirea nu e suficientă pentru ca doi oameni maturi să funcționeze. Nu au fost greșeli din partea niciunuia dintre noi, doar ca gelozia extremă sau posesivitatea ajung să distrugă tot ce e frumos. Este o femeie extraordinară, o femeie cu foarte multe calități, pe care o să o respect mereu, mai ales pentru felul extraordinar cum s-a comportat cu fetele, cu familia mea și bineînțeles cu mine! Îmi pare rău că am ajuns în acest punct, dar din păcate nu mai există liniștea de la început”, a declarat acesta pentru publicația menșionată anterior.

Pe lângă clarificările oferite, Alex Bodi a postat și un mesaj enigmatic pe rețelele sociale: „Mai bine să cauți tu șerpii decât să-i crești lângă tine”.

Deși acesta nu a oferit detalii suplimentare, cuvintele lui lasă loc de interpretări, iar fanii s-au grăbit să speculeze motivele din spatele acestei afirmații.

În ciuda rupturii, Alex Bodi a subliniat că va păstra mereu respect pentru Anca, mai ales datorită modului în care aceasta s-a comportat față de familia sa.

