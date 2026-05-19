Oana Monea s-a despărțit de iubit. Primele declarații ale fostei ispite de la „Insula iubirii”: „Mi-a zis că e mai greu decât de aștepta”

Oana Monea, fosta ispită de la Insula Iubirii, a pus capăt relației cu iubitul ei polițist. După un an împreună, diferențele de valori și viziuni asupra vieții i-au determinat să aleagă drumuri separate.

Oana Monea, fosta ispită de la „Insula Iubirii”, a decis să meargă mai departe pe cont propriu. După un an de relație cu un polițist mai tânăr decât ea, aceasta a hotărât să încheie povestea de dragoste din respect pentru propria viață, dar și pentru viitorul lui.

După ce anul trecut își declara public iubirea, Oana Monea a ajuns la concluzia că relația nu mai putea continua.

„Da, ne-am separat. Asta nu înseamnă că ne-am trădat sau că s-a întâmplat ceva între noi. Uite, chiar și aseară a trecut pe la mine ca să vadă dacă sunt bine. E o despărțire grea, dar frumoasă totodată. Nu s-a supărat nimeni pe nimeni, nu s-a certat nimeni cu nimeni, ne suntem alături cât se poate”, mărturisește ea pentru Spynews.

Tânăra spune că diferențele dintre ei au devenit evidente în timp, iar promisiunile inițiale ale fostului iubit nu s-au concretizat.

„Mi-a zis că e mai greu decât se aștepta și eu am zis că ok, hai să mergem pe drumuri diferite, el să-și vadă de viața lui, eu de a mea, pentru că nu e corect nici pentru el să trăiască așa cum îmi doresc eu”, explică Oana Monea.

Fosta ispită este sigură că a luat decizia corectă

Deși recunoaște că îi este greu să depășească această etapă, Oana Monea este convinsă că a luat cea mai bună decizie pentru amândoi.

„Doare, aveam un an de relație. E greu, dar măcar ne-am oprit, e cel mai bine să te oprești înainte să treacă prea mult timp. Nu am vrut să-i consum bucuria tinereții, el e mai micuț decât mine, poate vrea să-și trăiască viața în alt fel”, spune ea cu sinceritate.

Fosta ispită subliniază că relația lor era marcată de diferențe de viziune asupra vieții, iar acest lucru devenea tot mai greu de gestionat. «

„Atâta timp cât el a spus că își dorește, dar atunci când mi-a zis că îi este greu, n-am mai fost ok să ducă el în spate dorințele mele”, adaugă ea.

Ce planuri are Oana Monea pentru următoarea perioadă

În ciuda suferinței, Oana Monea nu lasă despărțirea să-i afecteze planurile profesionale. Ambițioasă, aceasta lucrează la dezvoltarea unui nou business și își propune să evolueze pe toate planurile.

„Am fost la o fabrică, am discutat pentru o fabrică din Turcia, vreau să mai deschid încă un business, să evoluez, eu sunt cu ale mele, eu așa văd stabilitatea și viața”, dezvăluie ea.

Oana Monea spune că își dorește un partener care să împărtășească aceeași dorință de evoluție.

„Îmi doresc să am pe cineva alături, dar pe cineva care își dorește aceleași lucruri ca mine și nu cred că e imposibil. Chiar îmi doresc un om care să meargă spre evoluție, căruia îi plac banii, că despre asta e vorba, și tot ce oferă ei”, precizează ea.

Cu o perspectivă matură, Oana Monea recunoaște că nu a căutat niciodată un partener bogat, ci unul ambițios, capabil să evolueze.

„Niciodată n-am căutat un om cu bani, dar am căutat un om care se îndreaptă spre evoluție. Mi-ar fi plăcut cândva, în viața asta, să am pe cineva care să zică că te ajut să evoluezi, dar nu a venit nimeni nici măcar să mă ajute cu un pahar de apă sau cu 100 de lei să plătesc o factură”, a precizat ea.

