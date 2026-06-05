Ramona Olaru, replică usturătoare după ce s-a despărțit de Steve Ant: „Când toți sunt niște lepre nepotrivite care se poartă în mod frustrant…”

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Ramona Olaru a avut o relație de scurtă cu artistul Steve Ant, însă lucrurile s-au stricat rapid și cei doi au decis să se despartă, fără să dea vreo explicație. Pentru Ramona, standardele în privința bărbaților s-au ridicat foarte mult, odată cu vârstă, iar acum nu mai este dispusă să facă niciun fel de compromis. Asistenta de la Neatza spune că este singură și spune că așa va rămâne până va veni bărbatul potrivit.

Ramona Olaru, replică ironică după ce s-a despărțit de Steve Ant

Ramona Olaru a confirmat că este o femeie liberă și independentă, afirmând că are o perioadă de introspecție și „curățenie generală” în viața personală.

Vedeta spune că nu mai vrea să își consume energia cu bărbați care nu se ridică la nivelul așteptărilor ei sau care dau dovadă de caracter mic.

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Vedeta spune că este dezamăgită de comportamente infantile. Mai mult, ea este suficient de matură încât să știe când să plece dintr-o relație în care nu mai este apreciată la adevărata ei valoare.

„Sunt foarte bine, sunt singură. Într-adevăr, eu nu zic că trebuie să stai singură toată viața, e mișto să ai un om pe care să te bazezi, după care să te ghidezi, care să îți să fie lider și de la care să înveți lucruri (…)

În caz contrar, când toți sunt niște lepre nepotrivite care se poartă în mod frustrant pentru că nu au anumite lucruri în dezvoltarea lor sau în ceea ce sunt ei ca persoane, lucrurile astea dau pe afară și atunci lipsă decât așa ceva. Așteptăm până vine potrivitul. Atunci când am pus pe piedestal, nu știa ce să facă cu piedestalul. Eu nu mă mai uit în jos, că îmi cade coroana”, a declarat Ramona Olaru pentru Spynews TV.

Și-a înghețat ovocitele pentru când va vrea să facă copii

Asistenta de la Neatza a vorbit deschis despre procedura pe care o face pentru a se asigura că va putea face copii atunci când își va dori. Ea a apelat la înghețarea ovocitelor și a mărturisit că nu este o procedură foarte complicată.

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Ramona Olaru a povestit că a fost nevoită să facă niște injecții în abdomen, apoi recoltarea s-a făcut sub anestezie

„Nu a fost ceva greu pentru mine (…) Nu văd greul în nimic, am avut de făcut niște injecții în abdomen care nu sunt grele, cu un ac micuț și apoi procedura în sine, care este sub anestezie și nu simți nimic și după aceea, după câteva zile, ești ca nou”, a spus ea.

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