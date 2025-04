George Burcea și Viviana Sposub s-au despărțit după aproximativ patru ani și jumătate de relație. Prezentatoarea de televiziune a făcut anunțul în mediul online.

George Burcea și Viviana Sposub s-au despărțit

George Burcea (37 de ani) și Viviana Sposub (27 de ani) au devenit un cuplu în vara anului 2020, după ce s-au cunoscut în cadrul emisiunii „Ferma”, de la Pro TV.

Actorul și prezentatoarea TV au mai fost despărțiți în trecut. În vara anului 2023, Viviana confirma că ea și George au pus punct relației lor. Câteva luni mai târziu, cei doi s-au împăcat. Tot Viviana a fost cea care a anunțat despărțirea și de această dată.

„De mai bine de jumătate de an, eu și George ne-am despărțit. Nu am vorbit despre acest lucru până acum, pentru a ne da timp să ne așezăm emoțiile și să trecem prin această perioadă departe de ochii publicului. După ce am reflectat mult, am simțit că e momentul să împărtășesc cu voi această etapă din viața mea.

Fiecare experiență ne învață ceva important și sunt recunoscătoare pentru lecțiile învățate. În acest moment, mă concentrez pe dezvoltarea mea și pe toate proiectele frumoase la care lucrez. Vă mulțumesc pentru sprijinul vostru continuu!”, a scris Viviana Sposub, în mediul online.

George Burcea avea planuri de căsătorie cu Viviana Sposub

De-a lungul relației lor, Viviana și George au făcut de mai multe ori declarații despre nuntă. Prima oară, George a vorbit despre logodna cu Viviana în toamna anului 2021, în cadrul emisiunii „Bravo, ai stil!”. Într-una dintre galele show-ului, George i s-a alăturat Vivianei pe scena competiției. În testimonialul de după, perechea și-a făcut câteva declarații emoționante de dragoste.

„Îl iubesc cel mai mult pe George, cum n-am iubit niciodată și cum eu cred că n-o să iubesc”, spunea Viviana atunci. „O voi cere pe Viviana de soție. Nu știu când, habar n-am, dar îmi doresc foarte mult acest lucru și mergem înainte. (…) Va fi un moment foarte, foarte intim, dar o să vă anunțăm”, a spus și actorul.

„Viviana este cel mai important om din viața mea, o iubesc nespus de mult, o iubesc mult. La anul vine cererea”, mai spunea George Burcea în august 2022, potrivit Playtech.ro.

Înainte să înceapă relația cu George, Viviana mărturisea că își dorește copii, mai exact cinci. „Cu siguranță [îmi doresc copii], cât mai repede. Îmi doresc cinci copii. Dacă o să fiu mega bogată, o să fac cinci”, spunea prezentatoarea în august 2019, pentru Click!.

