Motivul pentru care Viviana Sposub a renunțat la televiziune. Ce spune despre relația cu George Burcea: „Asta ne-a făcut mai puternici”

Viviana Sposub a dezvăluit motivul pentru care a renunțat, pentru moment, la televiziune. În cadrul aceluiași interviu, fosta concurentă de la „Bravo, ai stil!” a vorbit despre relația dintre ea și actorul George Burcea.

Viviana Sposub și George Burcea, dezvăluiri rare despre carierele lor și viața de cuplu

Viviana Sposub (27 de ani) și George Burcea (36 de ani) formează un cuplu din vara anului 2020, după ce s-au cunoscut pe platourile de filmare ale reality show-ului „Ferma”, de la Pro TV. Recent, perechea a oferit un interviu pentru British Thoughts Magazine. În cadrul acestuia, Viviana și George au vorbit atât despre carierele, cât și despre relația lor.

„Nu este deloc ușor (să ai o relație publică – n.red.). Este greu să rezolvi problemele din cuplu în privat, darămite în fața unui public numeros. Dar asta ne-a făcut mai puternici. Facem tot posibilul să nu lăsăm factorii externi să influențeze deciziile pe care le luăm în relația noastră”, a spus perechea, pentru sursa citată.

„Ne-am dori să jucăm împreună în filme.”

Prezentatoarea TV și actorul au spus că cele mai importante aspecte din relația lor sunt respectul, dragostea, încrederea și sprijinul. În plus, cuplul lor funcționează atât de bine și pentru că sunt prieteni foarte buni și le place să petreacă timp împreună. Viviana a dezvăluit și că i-ar plăcea să joace alături de George.

„Am colaborat la diverse proiecte, iar de fiecare dată rezultatul a fost minunat. Prin urmare, în viitor, ne-am dori să jucăm împreună în filme și chiar să participăm din nou la un reality show”, a mai spus fosta prezentatoare de meteo.

Motivul pentru care Viviana Sposub a renunțat la televiziune

Viviana Sposub și-a făcut debutul pe micul ecran la Antena 1, în calitate de reporter și prezentatoare meteo. De acolo a plecat la matinalul „Vorbește Lumea”. Au urmat reality show-urile „Ferma” și „Bravo, ai stil!”, iar mai apoi matinalul „Dimineața cu noi”, care a fost scos din grilă abrupt, din cauza audiențelor mici. După acel proiect, Viviana a decis să ia o pauză de la televiziune.

„Am făcut tranziția mai mult către online. De ce? Pentru că îmi permite să mă exprim liber, să am control asupra conținutului meu și să fiu mult mai aproape de oameni. Prin urmare, am pus proiectele din televiziune în așteptare și am început să mă concentrez pe munca mea online. Sunt incredibil de fericită că am ocazia să colaborez cu brandurile mele preferate și să particip la proiecte creative. Mă gândesc să mă întorc la TV la un moment dat, dar deocamdată îmi place direcția în care merge cariera mea!”, a spus Viviana, pentru British Thoughts Magazine.

„Încerc să nu dau atenție hate-ului.”

Chiar și după șapte ani în ochii publicului, Viviana încă se simte copleșită de atenția pe care o primește. Iubita lui George Burcea este recunoscătoare celor care o apreciază și încearcă să nu dea atenție comentariilor negative.

„După șapte ani în ochii publicului, încă mi se pare copleșitor. Când ești persoană publică, oamenii au tot felul de păreri despre tine, despre viața ta și despre aspectul tău. Încerc să nu dau atenție hate-ului online și să mă concentrez doar pe oamenii care mă iubesc și mă susțin, mulțumindu-le ori de câte ori pot. Odată ce faci parte din această lume, este destul de dificil să-ți păstrezi intimitatea. Obișnuiam să împărtășesc prea mult, dar mi-am dat seama că unele lucruri trebuie ținute departe de ochii publicului pentru a le proteja și pentru a-mi proteja pacea”, a mai spus Viviana Sposub, pentru sursa citată.

